Fundaţia Calea Victoriei şi Opera Naţională Bucureşti vă invită duminică, 4 ianuarie 2026, de la ora 19.00, la Concertul Extraordinar de Anul Nou, eveniment de gală aflat la ediţia a XII-a.
Ne vom bucura de sunetul valsurilor, polcilor şi al dansurilor care răsunau la balurile din strălucitoarele saloane vieneze de la finalul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, interpretate de Symphactory Orchestra, sub bagheta carismaticului dirijor-povestitor Tiberiu Soare.
„Dorim să aducem la viaţă această perioadă din lumea culturală a Vienei aflată sub semnul efervescenţei culturale, acest gust special al vieţii trăite plenar dintr-o capitală de imperiu. Este unul dintre cele mai fertile momente din istoria muzicii, atunci apar numeroşi compozitori foarte înzestraţi.
Vom recrea atmosfera elegantă care stă sub semnul bucuriei de a trăi, acel joie de vivre dintr-o vreme în care artele şi cultura înfloresc, opereta fiind o expresie a acestei atmosfere aparte, o muzică aparent accesibilă, dar care poate ajunge la profunzimi pline de expresivitate”. – spune Tiberiu Soare.
Programul serii cuprinde arii şi duete din opere şi operete care vor fi interpretate de talentaţii solişti Maria Miron, mezzosoprană, solistă a Operei Naţionale Române Iaşi, Zoltan Nagy, bariton cu o carieră internaţională, stabilit la Viena, şi Georgiana Dumitru, soprană, tânără solistă a Operei Naţionale Bucureşti.
În pauza concertului vom degusta, în foaier, vinuri fine oferite de Jidvei, iar parfumul acestei seri memorabile va fi oferit de Casa Guerlain.
Evenimentul este realizat cu sprijinul CPI, Casa de Avocatură BONDOC & ASOCIAȚII, Guerlain şi Jidvei.
Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro
Vârsta minimă recomandată pentru acest spectacol este de 10 ani.
Ilustraţie realizată de Iulia Schiopu.
Irina Vladescu
Ultima actualizare: 12 Noiembrie 2025 @ 01:11
