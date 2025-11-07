Așa sună invitația pe care trupa „Poetika” o lansează către generația Z, odată cu apariția noului lor single, „Ce te legeni, codrule”. Într-o lume dominată de trenduri virale și sunete efemere, cele trei adolescente din Poetika propun o întoarcere la esență – la emoție, profunzime și autenticitate – într-o formă care vorbește pe limba generației lor.

Ascultă piesa aici: Poetika - Ce te legeni codrule - versuri de Mihai Eminescu

Noua piesă, disponibilă deja pe Spotify, Apple Music, YouTube și Deezer, este o reinterpretare modernă a unuia dintre cele mai îndrăgite texte din poezia românească, semnat de Mihai Eminescu. Cu un sound cinematic, dream-pop și un vizual poetic, „Ce te legeni, codrule” devine mai mult decât o piesă muzicală – devine o punte între trecut și prezent, între poezie și pop culture.

Combinând armonii vocale feminine cu sintetizatoare calde și beaturi delicate, „Ce te legeni, codrule” transformă clasicul eminescian într-o experiență auditivă contemporană.

„Ne-am dorit să păstrăm esența versurilor lui Eminescu, dar să o învelim într-un sunet care să atingă inima celor care trăiesc în era digitală. E o piesă care se ascultă în căști, pe drum, în ploaie, când ai chef să visezi”, spune Maya , una dintre membrele trupei Poetika.

Compoziția îi aparține lui Daniel Alexandrescu, producătorul și fondatorul *ADN Music*, iar versurile originale ale lui Eminescu rămân intacte, purtând forța și frumusețea limbajului poetic.

„Am vrut ca adolescenții să poată redescoperi frumusețea poeziei românești într-un limbaj pe care îl simt aproape. Eminescu nu este doar un autor de manual. Este o voce vie, care poate vibra pe beatul generației de azi”, afirmă *Daniel Alexandrescu*.

Poetika – vocea unei generații care simte altfel

Poetika nu este doar o trupă, ci un concept muzical care reinventează poezia românească pentru o nouă generație. Formate din trei adolescente pasionate de muzică, artă și literatură, fetele din Poetika își propun să transforme sensibilitatea clasică într-o formă modernă de *edutainment artistic* – un spațiu unde educația și emoția se întâlnesc prin muzică.

„Când am început Poetika, nu ne gândeam că poezia ar putea suna cool. Apoi am descoperit că, de fapt, versurile clasice au o putere uriașă, doar că trebuiau spuse altfel. Cu muzică, imagine și atitudine”, povestește Karina, una dintre membrele trupei.

„Poetika înseamnă pentru noi libertate – libertatea de a simți, de a exprima, de a aduce înapoi frumusețea cuvintelor. Suntem parte dintr-o generație care trăiește pe repede înainte, dar încă are nevoie de sens. Poezia ne oferă asta”, completează Anais , cea de-a treia membră a grupului.

Trupa își asumă o misiune culturală discretă, dar curajoasă: să reintroducă poezia românească în viața tinerilor printr-un limbaj accesibil și o estetică actuală. Cu un sound dream-pop, influențe cinematice și o imagine curată, Poetika este dovada că arta poate fi reinterpretată fără a-și pierde autenticitatea.

Clipul piesei „Ce te legeni, codrule”, regizat de Shinijikun, surprinde legătura dintre om și natură, dintre vis și realitate. Filmările au avut loc în mijlocul pădurii, în lumina difuză a toamnei, într-un decor care pare desprins dintr-o carte de povești.

Imaginea cinematografică, cromatica inspirată din tonurile arămii ale toamnei și cadrele care respiră melancolie completează perfect universul sonor al piesei.

„Am vrut ca videoclipul să arate exact ce simți atunci când citești poezia – liniște, dor, legătura dintre om și natură. Pădurea devine un personaj în sine, un simbol al timpului care trece și al emoțiilor care rămân”, explică regizorul.

Fetele din Poetika apar în clip ca niște personaje dintr-un vis, purtând ținute semnate de Andrei Mocanu, în ton cu atmosfera eterică a piesei.

Un proiect care duce poezia mai departe

„Ce te legeni, codrule” face parte dintr-un proiect mai amplu inițiat de Premium Agency Europe și ADN Music, dedicat reinterpretării poeziei românești prin muzică modernă.

Ideea centrală este simplă: poezia nu trebuie să rămână în paginile manualelor. Ea poate trăi în playlisturile tinerilor, în videoclipuri de pe YouTube, în clipuri de TikTok – dacă are curajul să se exprime pe limba generației noi.

„Poezia românească are o forță care poate trece orice barieră de timp sau trend. Noi doar îi oferim o nouă haină sonoră și o punem pe scena digitală a lumii de azi”, adaugă Daniel Alexandrescu.

Proiectul își propune să aducă în fața publicului reinterpretări moderne ale unor poeți precum Lucian Blaga, George Bacovia sau Nichita Stănescu, fiecare transformându-se în piese pop-electronice cu un mesaj profund și un sound actual.

Echipa din spatele proiectului

Muzică: Daniel Alexandrescu

Versuri: Mihai Eminescu

Producător: Premium Agency Europe @ ADN Music

Video: Shinijikun

Styling: Andrei Mocanu

Foto: Cătălina Amariucăi

Single-ul „Ce te legeni, codrule” este disponibil pe toate platformele digitale de streaming.

Proiectul face parte din inițiativa ADN Music de a aduce poezia românească mai aproape de publicul tânăr, prin reinterpretări moderne și colaborări cu artiști emergenți.