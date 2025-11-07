Predator: Badlands. Cât de departe poate merge lupta pentru onoare?

10 Noiembrie 2025 publicat în Entertainment
IN ACEST ARTICOL:

Un nou capitol spectaculos al francizei, în avanpremieră din 5 noiembrie în cinematografele din România!

Comunicat de presă

Predator: Badlands/ Predator: Ținuturi Sălbatice, cel mai nou capitol al faimoasei francize Predator, va fi lansat în avanpremieră în cinematografele din România pe 5 noiembrie. Producția va putea fi vizionată în formatele 2D, 3D, Dolby Atmos, IMAX 3D și 4DX 3D, toate cu subtitrare în limba română.

Realizat de 20th Century Studios, filmul reprezintă al șaptelea titlu din seria principală Predator și al nouălea din universul extins al francizei, care include și cele două producții crossover Alien vs. Predator. Noua peliculă se adresează atât fanilor fideli ai seriei, cât și publicului pasionat de science-fiction, acțiune și thriller.

Atunci când prădătorul devine vânat, se nasc adevărații eroi

Acțiunea filmului se desfășoară într-un viitor îndepărtat, unde un tânăr Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), izgonit în mod brutal din propriul clan, este trimis pe o planetă izolată, considerată cea mai periculoasă din univers. Misiunea care îl așteaptă, aparent imposibilă, are menirea de a-i reda onoarea pierdută, dar se transformă treptat într-o călătorie de autodescoperire.

Alături de Thia (Elle Fanning), o androidă creată de corporația Weyland-Yutani, el învață că supraviețuirea nu depinde doar de forță, ci și de încredere și loialitate. Pe măsură ce protagonistul își continuă drumul spre confruntarea cu adversarul suprem, Kalisk, povestea depășește granițele genului de acțiune și explorează teme profunde precum apartenența, onoarea și sensul familiei, într-o aventură SF care îmbină tensiunea cu momente de umor și sensibilitate autentică.

Pelicula este regizată de Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Prey), care a scris și povestea după care s-a inspirat filmul, impreună cu Patrick Aison, autorul scenariului. Ca parte a echipei de producție îi avem pe John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt și Brent O’Connor, alături de producătorii executivi Lawrence Gordon, James E. Thomas, John C. Thomas și Stefan Grube.

Franciza Predator reunește până în prezent următoarele titluri, în ordine cronologică: Predator (1987), Predator 2 (1990), Alien vs. Predator (2004), Aliens vs. Predator: Requiem (2007), Predators (2010), The Predator (2018), Prey (2022), Predator: Killer of Killers (animație, 2025) și Predator: Ținuturi Sălbatice (2025), care urmează să fie lansat săptămâna aceasta.

