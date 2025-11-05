Tenorul Jonas Kaufmann, una dintre cele mai importante voci ale operei contemporane, concertează pentru prima dată în România

17 Iulie 2025
1 Iulie 2025
5 Noiembrie 2025
Ne mai despart doar câteva săptămâni până la momentul unuia dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale finalului de an: Jonas Kaufmann, tenorul care a cucerit cele mai importante scene lirice ale lumii, va susține pentru prima dată în România un concert extraordinar la Sala Palatului din București, pe 11 decembrie 2025. 

Recunoscut pentru timbrul său inconfundabil și profunzimea emoțională, Jonas Kaufmann a devenit un reper al artei lirice contemporane. Considerat unul dintre cei mai compleți tenori ai momentului, s-a impus prin versatilitatea și intensitatea interpretărilor sale, de la repertoriul romantic german până la marile roluri din operele italiene. Artistul a urcat pe scenele legendare ale lumii – de la Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House Covent Garden și Scala din Milano, până la Festivalul de la Bayreuth – și a colaborat cu dirijori de renume precum Antonio Pappano, Daniel Barenboim sau Riccardo Muti.

În concertul de la București, Jonas Kaufmann va fi acompaniat de Orchestra Simfonică Valahia, formată din peste 50 de muzicieni de înaltă clasă, cunoscuți pentru precizia și sensibilitatea lor interpretativă, sub bagheta dirijorului german Jochen Rieder. Stilul său sobru, dar profund expresiv, precum și eleganța cu care conduce orchestra, îl recomandă ca unul dintre dirijorii de top ai generației sale.

Seara va include o selecție rafinată de arii celebre din opere de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini și Umberto Giordano, dar și piese de inspirație romantică și canzonete italiene. Publicul se va bucura atât de momente orchestrale de mare intensitate cât și de surprize muzicale menite să aducă atmosfera marilor săli de concert din Europa pe scena Sălii Palatului.

VIDEO JONAS KAUFMANN:

Invitata serii este soprana Paula Iancic, solistă a Operei Naționale București, o prezență rafinată care s-a remarcat prin apariții impresionante pe scene din Olanda, Germania, Polonia și România, interpretând o varietate de roluri principale din creația unor compozitori precum Puccini, Verdi, Mozart, Cilea sau Bizet. Vocea sa caldă și expresivitatea scenică, elogiate de critici și public deopotrivă, au fost șlefuite de-a lungul timpului în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și al Studioului de Operă al Bayerische Staatsoper din München, unde a colaborat cu artiști și dirijori de renume internațional. De-a lungul carierei sale, Paula Iancic a obținut premii importante la numeroase concursuri naționale și internaționale de canto, care i-au confirmat valoarea și versatilitatea artistică.

Biletele pentru concertul programat pe 11 decembrie, la Sala Palatului, începând cu ora 19:30, sunt disponibile la prețuri speciale pe platformele Eventim.ro, Iabilet.ro, precum și la casa de bilete a Sălii Palatului.

Nu ratați șansa de a fi parte dintr-o seară memorabilă alături de Jonas Kaufmann și Orchestra Simfonică Valahia!

