Anul 2025–2026 se conturează ca unul dintre cele mai diverse sezoane de spectacole și concerte internaționale din ultimii ani în România: producții iconice de musical, concerte rock și pop, artiști de operă de talie mondială, spectacole de familie și evenimente în premieră națională.

O parte dintre acestea sunt deja disponibile – sau vor intra în curând în vânzare – pe noua platformă Eventim.ro, lansată oficial în noiembrie 2025.

Evenimente deja confirmate pentru sezonul 2025–2026

Evenimentele live, un business global în expansiune masivă

Piața internațională a evenimentelor este într-o fază de creștere accelerată. Potrivit unui raport al The Business Research Company, industria globală a evenimentelor a atins 1.227,3 miliarde USD în 2024 și este estimată să ajungă la 1.911,9 miliarde USD până în 2029, cu o rată anuală de creștere de aproximativ 9,3%. Evoluția este alimentată în principal de revenirea masivă către experiențe live, de creșterea spectacolelor internaționale itinerante și de digitalizarea proceselor de ticketing.

În acest context, România intră într-o etapă în care publicul migrează tot mai clar spre „experiență, nu produs”, iar accesul la spectacole internaționale devine un indicator al maturizării pieței locale.

Europa recuperează rapid: piața se va tripla până în 2030

La nivel european, evoluția este la fel de accelerată: potrivit unui raport Allied Market Research, piața europeană de evenimente a fost evaluată la 31,4 miliarde USD în 2020 și este estimată să ajungă la 123,9 miliarde USD până în 2030, cu o creștere medie anuală de 8,7%.

Un alt studiu realizat de Market Research Future estimează că industria europeană a evenimentelor ar putea depăși 1.482 miliarde USD până în 2035, cu un CAGR de aproximativ 11,75% în perioada 2025–2035.

România, conectată la circuitul internațional

Prin afilierea la grupul CTS EVENTIM – lider european în ticketing, prezent în peste 25 de țări și care comercializează anual peste 300 de milioane de bilete – publicul român are acces la aceeași infrastructură tehnologică folosită pentru marile turnee și producții internaționale, asigurând o experiență comparabilă cu cea din piețe precum Germania, Italia sau Austria.

Platforma care schimbă felul în care se cumpără bilete în România

Lansată oficial pe 5 noiembrie, noua platformă Eventim.ro marchează trecerea la o versiune reconstruită integral, aliniată tehnologic cu piețe mari din Europa. Accentul este pus pe viteză, claritate și acces rapid la evenimente, indiferent de nivelul de trafic. Platforma folosește aceeași infrastructură utilizată în țări precum Germania, Italia sau Austria, unde vânzările masive și sold-out-urile în câteva minute sunt o rutină.

Printre funcționalitățile vizibile pentru utilizatori: căutare mai rapidă pe artiști, orașe și categorii de spectacole; proces simplificat de achiziție, inclusiv 100% mobile-friendly; cont de utilizator cu acces instant la toate biletele cumpărate; pagini noi dedicate pentru artiști, locații și turnee; sistem de recomandări automatizat în funcție de preferințe; stabilitate tehnică pentru lansări cu trafic masiv simultan.

„Lansarea noului website marchează o etapă semnificativă în evoluția Eventim România. Este rezultatul unui amplu proces de transformare digitală, construit în jurul experienței publicului și al nevoilor partenerilor noștri, bazat pe experiența și expertiza mondială a corporației noastre.

Ne dorim ca fiecare click să însemne un pas mai aproape de un moment memorabil.” - Vlad Enăchescu, Director General Eventim România

Platforma este deja activă, iar o mare parte dintre evenimentele sezonului 2025–2026 sunt disponibile în exclusivitate online pe Eventim.ro.