Ziua Națională a României pe scena La Fenice Stele ale Operei Româneşti la Veneţia

12 Noiembrie 2024
Concert Regal Caritabil 2025, o seară de gală la Ateneul Român pentru susținerea tinerelor talente ale României

17 Iulie 2025
5 Noiembrie 2025 publicat în Entertainment
Anul 2025–2026 se conturează ca unul dintre cele mai diverse sezoane de spectacole și concerte internaționale din ultimii ani în România: producții iconice de musical, concerte rock și pop, artiști de operă de talie mondială, spectacole de familie și evenimente în premieră națională.

O parte dintre acestea sunt deja disponibile – sau vor intra în curând în vânzare – pe noua platformă Eventim.ro, lansată oficial în noiembrie 2025.

Evenimente deja confirmate pentru sezonul 2025–2026

Evenimentele live, un business global în expansiune masivă

Piața internațională a evenimentelor este într-o fază de creștere accelerată. Potrivit unui raport al The Business Research Company, industria globală a evenimentelor a atins 1.227,3 miliarde USD în 2024 și este estimată să ajungă la 1.911,9 miliarde USD până în 2029, cu o rată anuală de creștere de aproximativ 9,3%. Evoluția este alimentată în principal de revenirea masivă către experiențe live, de creșterea spectacolelor internaționale itinerante și de digitalizarea proceselor de ticketing.

În acest context, România intră într-o etapă în care publicul migrează tot mai clar spre „experiență, nu produs”, iar accesul la spectacole internaționale devine un indicator al maturizării pieței locale.

Bucharest Opera Festival 2025, lansat la ICR New York cu un recital susținut de soprana Iulia Isaev și pianista Liana Mareș Bucharest Opera Festival, la cea de-a patra ediție, între 15 și 24 iunie, pe scena ONB „Văduva Veselă”, un spectacol de Răzvan Mazilu, propunerea Operei din Timișoara la Bucharest Opera Festival 2025

Europa recuperează rapid: piața se va tripla până în 2030

La nivel european, evoluția este la fel de accelerată: potrivit unui raport Allied Market Research, piața europeană de evenimente a fost evaluată la 31,4 miliarde USD în 2020 și este estimată să ajungă la 123,9 miliarde USD până în 2030, cu o creștere medie anuală de 8,7%.
Un alt studiu realizat de Market Research Future estimează că industria europeană a evenimentelor ar putea depăși 1.482 miliarde USD până în 2035, cu un CAGR de aproximativ 11,75% în perioada 2025–2035.

România, conectată la circuitul internațional

Prin afilierea la grupul CTS EVENTIM – lider european în ticketing, prezent în peste 25 de țări și care comercializează anual peste 300 de milioane de bilete – publicul român are acces la aceeași infrastructură tehnologică folosită pentru marile turnee și producții internaționale, asigurând o experiență comparabilă cu cea din piețe precum Germania, Italia sau Austria.

Baletul Carmen pe muzica lui Bizet cu Opera din Ruse la Bucharest Opera Festival „Turandot” cu Opera Națională Română Iași la Bucharest Opera Festival 2025 Două spectacole cu ,,Jesus Christ Superstar” în aceeași zi la Bucharest Opera Festival

Platforma care schimbă felul în care se cumpără bilete în România

Lansată oficial pe 5 noiembrie, noua platformă Eventim.ro marchează trecerea la o versiune reconstruită integral, aliniată tehnologic cu piețe mari din Europa. Accentul este pus pe viteză, claritate și acces rapid la evenimente, indiferent de nivelul de trafic. Platforma folosește aceeași infrastructură utilizată în țări precum Germania, Italia sau Austria, unde vânzările masive și sold-out-urile în câteva minute sunt o rutină.

Printre funcționalitățile vizibile pentru utilizatori: căutare mai rapidă pe artiști, orașe și categorii de spectacole; proces simplificat de achiziție, inclusiv 100% mobile-friendly; cont de utilizator cu acces instant la toate biletele cumpărate; pagini noi dedicate pentru artiști, locații și turnee; sistem de recomandări automatizat în funcție de preferințe; stabilitate tehnică pentru lansări cu trafic masiv simultan.

După Londra, Bucharest Opera Festival 2025 a fost lansat cu succes la New York Începe ASIA FEST Trei zile de magie, culori și gusturi unice, la Arena Națională Premiera spectacolului Carmen de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, a deschis stagiunea 2025–2026 a Operei Naționale București

„Lansarea noului website marchează o etapă semnificativă în evoluția Eventim România. Este rezultatul unui amplu proces de transformare digitală, construit în jurul experienței publicului și al nevoilor partenerilor noștri, bazat pe experiența și expertiza mondială a corporației noastre.

Ne dorim ca fiecare click să însemne un pas mai aproape de un moment memorabil.” - Vlad Enăchescu, Director General Eventim România

Platforma este deja activă, iar o mare parte dintre evenimentele sezonului 2025–2026 sunt disponibile în exclusivitate online pe Eventim.ro.

5 Noiembrie 2025

Tenorul Jonas Kaufmann, una dintre cele mai importante voci ale operei contemporane, concertează pentru prima dată în România

Matteo Bocelli include România în turneul său mondial Summer Nights with Matteo
19 Noiembrie 2024

19 Noiembrie 2024

Angela Gheorghiu a sosit în România pentru un concert extraordinar la București
4 Decembrie 2024

4 Decembrie 2024

Opera Națională București prezintă, vineri, 21 martie, Samson și Dalila de Camille Saint-Saëns
13 Martie 2025

13 Martie 2025

Concertul Regal Caritabil 2025 a adus pasiunea și energia muzicii de operă la seara de gală organizată în susținerea tinerilor
30 Octombrie 2025

30 Octombrie 2025

Aida, Don Quijote, Carmen și La Traviata, patru titluri emblematice pe scena Operei Naționale București la început de noiembrie
30 Octombrie 2025

30 Octombrie 2025

Entertainment

Aida, Don Quijote, Carmen și La Traviata, patru titluri emblematice pe scena Operei Naționale București la început de noiembrie
30 Octombrie 2025

30 Octombrie 2025
Entertainment

Thomas Anders, vocea Modern Talking, revine în România: Are un public minunat!
27 Octombrie 2025

27 Octombrie 2025
Entertainment

Început de noiembrie cu două comedii teatrale: Și cu pisica ce-ați făcut? și BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu' ei… de viață
27 Octombrie 2025

27 Octombrie 2025
Entertainment

Promoțiile de Halloween "bântuie" și în cazinourile online         
27 Octombrie 2025         

27 Octombrie 2025

