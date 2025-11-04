Începutul de noiembrie aduce spectacole de teatru cu distribuții impresionante, „Dragi Părinți", „Micul Prinț", „Soțiile noastre" și „BRASTALICO FABADULU" sunt patru povești diferite, dar unite prin energia și talentul actorilor care le dau viață.

„Dragi părinți"

Ø 10 noiembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru"

„Dragi Părinti" este o comedie despre familie, despre iubire, despre bani, despre locul fiecărui frate printre ceilalți frați, despre natura schimbătoare a sentimentelor, despre partea de umbră care zace în fiecare dintre noi și despre lucrurile pe care părinții le datorează copiilor lor. În distribuție îi regăsim pe actorii Carmen Tănase, Marius Manole, Medeea Marinescu, Marius Bodochi, Șerban Pavlu.

„Micul Prinț"

Ø 10 noiembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala Studio

„Micul Prinț", omagiu adus lui Antoine de Saint-Exupéry la 80 de ani de la dispariția sa, este un spectacol despre iubire, viață și redescoperirea esențialului, recomandat publicului de toate vârstele. Oana Pellea și Lari Giorgescu dau viață unei povești pline de sensibilitate, în care copilul din noi se întâlnește cu întrebările mari ale existenței. Scenografia semnată de Vladimir Turturică și muzica originală a lui Adrian Nour completează atmosfera poetică și emoționantă a spectacolului, conceput ca o creație colectivă.

„Soțiile noastre"

Ø 12 noiembrie, ora 19:00 – Timișoara, Sala Capitol

Trei prieteni, Paul, Max și Silviu au întâlnire într-o seară pentru o partidă lungă de cărți. Dar ceea ce pare a fi o întâlnire obișnuită se transformă într-o comedie spumoasă în care conversațiile lor dinamice dezvăluie personaje complexe cu povești de viață surprinzătoare. Dar oare ce se ascunde în spatele cărților și discuțiilor pline de umor? Cosmin Seleși, Răzvan Oprea și Lucian Ghimiși ți-au pregătit o comedie învăluită într-o notă de mister.

„BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu' ei... de viață"

Ø 13 noiembrie, ora 19:00 – Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu"

Ø 14 noiembrie, ora 19:00 – Târgoviște, Cinema Independența

„BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu' ei... de viață!" aduce pe scenă o comedie cu muzică și emoție, în care iubirea și trădarea se întâlnesc într-o seară plină de surprize. Constantin Cotimanis și Tania Popa dau viață unui cuplu aflat la răscruce, iar apariția Iuliei Dumitru și a carismaticului Cătălin Crișan, în rolul său propriu, declanșează un carusel de întrebări, adevăruri ascunse și situații comice. Atmosfera este îmbogățită de muzica originală semnată de Adrian Daminescu, care adaugă spectacolului profunzime și rafinament.

Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe https://proticket.ro și https://fanteatru.ro/

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.