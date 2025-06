IN ACEST ARTICOL:

„Când începe muzica, se oprește totul. Și ne repornim.”



Festivalul „We Love Music” este o celebrare a muzicii care unește, este despre pasiune, despre iubirea pentru muzică în toate formele ei – de la rock, pop, electronică, la șlagărele anilor 2000, nostalgic sau modern. Este locul unde toți cei ca noi, ca tine, pot să se întâlnească, să se încarce și să retrăiască bucuria muzicii în cel mai autentic mod.



„Suntem recunoscători că ești aici. Ne vedem și anul acesta la Râmnicu Vâlcea, cu vibe bun, prieteni și muzică live! We Love Music Festival este pentru toată lumea. Pentru toți cei ca noi. Ca tine. Care se încarcă din muzică. O simt. O retrăiesc cu aceeași plăcere, piesă după piesă. Iubim muzica, așa cum o iubești și tu. Hai s-o trăiești împreună cu alți oameni exact ca tine, indiferent cât de diferiți sunt.” – declară Marius Chină, directorul festivalului.



În urmă cu foarte puțin timp a fost anunțat și line-up-ul festivalului. Pe scenă vor urca Andra, DJ SASH, Lou Bega, Rico Sanchez & Gypsy Kings, dar și alți artiști care vor fi anunțați în zilele următoare.



Una dintre marile surprize ale ediției de anul acesta este faptul că publicul va avea ACCES GRATUIT la eveniment, iar aceasta schimbare este modul prin care organizatorii au decis să-și arate recunoștința față de public și de a asigura că muzica unește indiferent de circumstanțe, opinii, culoare, direcție.



„Accesul va fi gratuit pentru toată lumea, iar cei care și-au achiziționat deja bilete vor primi înapoi suma integrală. Mulțumim tuturor pentru susținere și încredere. Pentru mai multe informații și detalii despre returnarea biletelor, vă rugăm să contactați procesatorul de bilete.”, conchide organizatorul We Love Music.



We Love Music Festival – pentru toată lumea. Pentru cei ca tine.