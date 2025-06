IN ACEST ARTICOL:

Teatrul Evreiesc de Stat și-a confirmat, din nou, misiunea de a celebra identitatea culturii idiș, marcând un moment important în acel an – aniversarea a 185 de ani de la nașterea lui Avram Goldfaden – fondatorul teatrului evreiesc profesionist. Reprezentanți ai culturii idiș din întreaga lume, alături de Teatrul Evreiesc de Stat, au sărbătorit acest moment important în cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST.



Organizarea Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST a reprezentat o manifestare a preocupării continue a Teatrului Evreiesc de Stat pentru transmiterea patrimoniului cultural idiș, prin mijloace artistice.



Cei care au trecut pragul acestui eveniment cultural de amploare transmit recenzii favorabile la adresa programului pe care acest eveniment l-a propus publicului, dar și la adresa organizatorilor.



Dominic Dembinski, regizor, producător TVR: „Am fost și la alte ediții ale festivalului. Acum am venit să văd trupa Yiddishpiel care este celebră și care abordează muzică de operetă, cântată de voci extraordinare. Am fost profund impresionat de calitatea vocilor. Acest eveniment cultural face, cum să spun, o legătură bună, excelentă, între România și Israel. Și îmi doresc să particip la cât mai multe spectacole.”



Emil Bâzgă, trompetist: „Cânt acum în acest ansamblu de muzică evreiască. Vin pentru prima dată la festival și mă bucur să fiu aici și să aflu o mulțime de lucruri. M-ai întrebat ce părere am despre workshopul susținut de Avi Hoffman, Cântecul idiș în teatrul contemporan: superlativ! Mai vreau să spun ceva: sunt din Moldova noastră, din Iași, iar la acest workshop am aflat că orașul meu, de care sunt mândru, a fost foarte important pentru cultura evreiască.”



Simona Prista, profesor: „Acum am aflat de festival și m-am grăbit să văd acest spectacol de teatru muzical, pentru că, deși vin destul de rar, cunosc Teatrul Evreiesc; recent am fost la spectacolul Neguțătorul din Veneția. Mireasa de aur, cu Teatrul Yiddishpiel din Israel, mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte frumos. Vesel, antrenant, iar la final chiar mi-au rămas în minte câteva melodii și aproape că am început și eu să le fredonez.” Adina Popescu, actriță: „Am ieșit la pensie de la Teatrul de Comedie, dar pasiunea teatrului nu se estompează cu vârsta. La TES FEST am fost, cred, acum doi ani și mi-a făcut mare plăcere. Spectacolele de teatru idiș sunt interesante și ca realizare, dar și pentru că ne fac cunoscute tradiții obiceiuri, ne leagă prin cultură. Astă-seară am văzut Mireasa de aur, care este o operetă. Dar am văzut la TES și spectacole de un tragism cu adevărat impresionant. Am fost și la deschiderea festivalului, pentru că am vrut să văd cum a montat prietenul nostru Alexander Hausvater Cântarea Cântărilor… și, sincer, mi-a plăcut foarte mult. Mă întrebați dacă voi veni și în următoarele zile. Nu știu, la premieră m-a invitat Alex, dar nu știu dacă dacă voi mai găsi bilete pentru restul spectacolelor.”





Maria Mitrache Bokor, coregraf: „Cu Alexander Hausvater mă cunosc cu mult peste un deceniu. El s-a împrietenit cu răposatul meu soț, regizorul Petre Bokor, prin ’82-’83. Acum vă pot spune că lui Alex îi admir și spectacolele, și cărțile. Acest festival este încununat cu un gând poetic și frumos, de iubire, și, în plus, ne bucură nespus că suntem la această premieră, la mult așteptatul spectacol Cântarea Cântărilor. Lui Alex Hausvater îi doresc succes și numai bine.”



Sergiu Cioiu, actor: „Vin cu o mare curiozitate la această premieră a lui Alexander Hausvater. Iubesc foarte mult tot ce ține de cultura evreiască și mai ales de tradițiile extraordinare care s-au păstrat, din fericire, și prin felul în care s-au organizat oamenii în cel de al doilea război mondial la Teatrul Barașeum care a devenit încet-încet Teatrul Evreiesc de Stat. Despre prezența pe această scenă a spectacolului Cântarea Cântărilor, pot spune că este un lucru deosebit de important, întrucât este unul dintre marile poeme ale lumii, un poem de iubire. Și este foarte important să-l auzi felurit… Consider că felul în care ne surprinde arta acestui autor, scriitor, nu doar regizor, este, pentru spectatori, o școală a spectacolului fierbinte, care are o suculență extraordinară și care pătrunde dincolo de ceea ce se vede. Un spectacol de Hausvater te urmărește, ești urmărit de gânduri și de anumite lucruri pe care le-ai văzut, le-ai simțit și ți-au rămas întipărite în minte, dar nu s-au dezvăluit cu totul pe scenă.”



Meda Topârceanu, mezzosoprană: „În urma workshopului susținut de Avi Hoffman – un actor cunoscut și iubit în întreaga lume, un talent excepțional și o persoană extraordinară – pot spune că am rămas profund impresionată.



Prin intermediul teatrului idiș, am descoperit atât de multe lucruri, nu doar despre teatrul idiș, ci și despre istoria acestuia: cum s-a dezvoltat, unde a luat amploare și cum a ajuns să fie recunoscut în Statele Unite ale Americii și pe tot mapamondul. Am descoperit și lucruri mai puțin cunoscute, precum faptul că la rădăcina Hollywoodului se află muzica, teatrul, opereta și musicalurile în limba idiș.



După workshop, am avut ocazia să asist și la repetiția concertului care va avea loc azi, 25 mai, în cadrul TES FEST.



Avi Hoffman este un interpret autentic, un artist remarcabil, cu un umor extraordinar. Le are pe toate, ca să spun așa: o prezență scenică excepțională și o energie molipsitoare.



Dar, mai presus de toate, este un om minunat. Mă bucur nespus că am avut onoarea să-l cunosc.”



Festivalul Internațional de Teatru Idiș – TES FEST a fost un eveniment organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul Evreiesc de Stat, cu sprijinul Institutului Cultural Român, al Guvernului României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice și al Federației Comunităților Evreiești din România.



