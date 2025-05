IN ACEST ARTICOL:

„Teatrul Evreiesc de Stat găzduiește, în perioadă 21-30 mai, ediția cu numărul 10 a Festivalului de Teatru Idiș TES FEST. Este o ediție aniversară care coincide și cu împlinirea a 185 de ani de la nașterea fondatorului Teatrului Evreiesc Profesionist, Abraham Goldfaden, deci suntem, în an dublu-aniversar. Deschidem festivalul cu o premieră mondială, aș putea să spun, „Cântarea Cântărilor”, un text de referință pentru toate culturile. Este vorba despre „Cântarea cântărilor”, scrisă de Regele Solomon. Un spectacol realizat de Alexander Hausvater, un regizor care este puternic legat de teatrul nostru de foarte mulți ani. Este a cincea producție pe care o realizează la noi în decursul acestor ani.”, explică Andrei Munteanu, regizor și directorul Teatrului Evreiesc de Stat.



În acest an trupe de teatru profesioniste de limbă idiș din SUA, Israel, Polonia precum și interpreţi de muzică klezmer de renume mondial vor aduce în fața publicului de la București spiritul unic și irepetabil al culturii evreiești și al limbii idiș.



„Continuăm festivalul cu un program destul susținut. I-am invitat pe prietenii noștri din Israel, Teatrul Yiddishpiel, care prezintă un muzical minunat intitulat „Mireasa de Aur”. Se alătură acestui festival, desigur, frații noștri din Polonia, Teatrul Evreiesc de Stat din Polonia, cu un spectacol dedicat memoriei eroilor din Varsovia, spectacolul intitulându-se sugestiv „CÂNTECELE GHETOULUI”. În afară de asta, am pregătit workshop-uri interesante, unele destinate actorilor, altele publicului larg, workshop-uri susținute de prietenii noștri din Statele Unite, directorul Teatrului Evreiesc de Stat din New York, domnul Zalmen Mlotek, și actorul, celebrul actor, Avi Hoffman, un nume de referință al Teatrului Evreiesc din Statele Unite.”, conchide regizorul.



Festivalul Internaţional de Teatru Idiș – TES FEST se adresează publicului larg, de toate categoriile de vârstă, și își propune să deschidă, prin mijloace de expresie specifice, o poartă de cunoaștere, contribuind astfel la înţelegerea, acceptarea și apropierea între culturi. Manifestările artistice vor fi traduse în limba română.



„Teatrul Evreiesc Profesionist s-a născut în România. Teatrul Evreiesc de Stat din București este un pol de referință pentru cultura evreiască mondială, toată lumea știe despre teatrul nostru și este un prilej de mândrie pentru țara noastră, că s-a păstrat, merge mai departe, se dezvoltă. Publicul este interesat de moștenirea culturală evreiască, vine la teatru, este dornic de teatru și acest fapt ne bucură pentru că orice aport în ceea ce privește educația, în ceea ce privește culturalizarea, face bine și este un element de plus valoare pentru țara noastră.”, conchide Andrei Munteanu.



Programul complet al Festivalului de Teatru Idiș - TES FEST:



Programul TES FEST ediția X-a



21 mai (miercuri)

ora 19:00 Cântarea cântărilor



23 mai (vineri)

ora 18:00 Duet Chorny și Ghergus – De la cântece tradiționale idiș la cabaret. Concert Efim Chorny și Suzana Ghergus (Republica Moldova)

ora 19:00 De la ștetl la New York - Arta cântecului idiș (Jerusalem Lyric Studio –Israel)



24 mai (sâmbătă)

ora 11:00 - 13:00 Cântecul idiș în teatrul contemporan Avi Hoffman (SUA)

ora 15:00 - 17:00 Teatrul idiș – cântece de cabaret - workshop Aaron Kula (SUA)

ora 19:00 Mireasa de aur - Teatrul Yiddishpiel (Israel) – spectacol teatru muzical



25 mai (duminică)

ora 19:00 Celebrând împreună muzica idiș cu Avi Hoffman și Aaron Kula (concert – coproducție SUA) - România

Cu participarea: Rodica Gancea, Mihai Murariu, Mihai Pintenaru, Emil Bâzgă



26 mai (luni)

ora 11:00 - 13:00 Ecouri de rezistență și eliberare în cântece idiș - Zalmen Mlotek (SUA)

ora 19:00 Cântecele ghetoului - Teatrul Evreiesc Polonia – spectacol teatru muzical



27 mai (marți)

ora 11:00 - 13:00 Armoniile tradiției: explorarea cântecelor teatrului idiș de la Goldfaden la Olshanetsky - workshop Zalmen Mlotek (SUA)

ora 19:00 – Fantezii bucureștene - concert Bucharest Klezmer Band (România)



28 mai (miercuri)

ora 11:00 - 13:00 Dansul așchenaz - wokshop de dans tradițional evreiesc specific evreilor Europei de est Mark Kovnatsky (Germania)



ora 17:00 - Avram Goldfaden – de la muzicalul idiș, la teatrul de revistă Conferință realizată în parteneriat cu Federația Comunităților Evreiești din România – Centrul pentru Studiul istoriei Evreilor din România “ Wilhelm Filderman”, Centrul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere, Universitatea București.

Participă: Felicia Waldman (Universitatea București), Răzvan Voncu (Universitatea București), Sara Munteanu (Universitatea București), Florentina Ghimuț (Institutul Național al Patrimoniului), Anca Tudorancea (Universitatea București/ Centrul pentru Studiul istoriei Evreilor din România “Wilhelm Filderman”)



ora 19:00 Stele rătăcitoare: muzică de teatru idiș din țara veche și cea nouă - concert coproducție TES România și National Yiddish Theatre Folksbiene SUA

Cu participarea: Andrei Miercure, Meda Topârceanu, Geni Brenda Vexler, Lorena Luchian, Mihai Nițu



29 mai (joi)

ora 11:00 - 13:00 Dansul așchenaz - (wokshop de dans tradițional evreiesc specific evreilor Europei de est Mark Kovnatsky (Germania)

13.30-14.30 Conferință – concert Spiritul și tradiția idiș în operele lui Avram Goldfaden coordonator Prof. Dr. STEPHAN POEN, Doctor în Medicină și în Muzicologie la pian Mihai Murariu

Cu participarea: Andrei Miercure, Meda Topârceanu, Geni Brenda Vexler, Lorena Luchian



30 mai (vineri)

ora 11:00-13:00 Dansul așchenaz - wokshop Mark Kovnatsky (Germania)

ora 19.00 Melodii evreiești contemporane - concert coproducție Teatrul Evreiesc de Stat (România) și Mark Kovnatsky (Germania)

Cu participarea: Rodica Gangea, Bogdan Lifșin, Mihai Murariu, Sergiu Marin, Feras Sarmini, Emil Bâzgă, Alexandru Marian, Vlad Polgar

Toate informațiile despre evenimentele din cadrul TES FEST sunt disponibile pe site-ul oficial: https://tesfest.ro

Biletele pot fi achiziționate exclusiv din rețeaua MyStage, online sau de la casa de bilete a teatrului (str. Iuliu Barasch, nr. 15).