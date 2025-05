IN ACEST ARTICOL:

Astfel, în cea de-a treia săptămână de mai, pe scena Operei Naționale București, vor putea fi admirate următoarele spectacole: La piață. Revuluția de Mihail Jora și Adrian Iorgulescu (miercuri, 21 mai 2025), Lacul lebedelor de Piotr Ilici Ceaikovski (vineri, 23 mai 2025), Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart (sâmbătă, 24 mai 2025), Tango. Radio and Juliet de Edward Clug (duminică, 25 mai 2025).

La piață. Revuluția (de Mihail Jora și Adrian Iorgulescu) – miercuri, 21 mai 2025, ora 18:30

Sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal, Opera Națională București vă propune dipticul La piață. Revuluția – format din baletul La Piață de Mihail Jora și opera Revuluția de Adrian Iorgulescu. Pornind de la ideea că o revoluție se consumă întotdeauna într-o piață publică, regizorul Alexandru Nagy și coregrafa Sandra Mavhima au reconstituit un univers dramatic care ne înfățișează propria noastră istorie recentă. Noutatea excepțională a acestei producții constă în faptul că Opera Națională București – susținută de Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical Ludovic Spiess și Asociația ENVIRON – a pus în scenă prima producție de operă și balet realizată din materiale reciclate. Spectacolul își propune să fie o călătorie în timp (prin cei 35 de ani care au trecut de la Revoluția din Decembrie 1989).

Lacul lebedelor (de Piotr Ilici Ceaikovski) – vineri, 23 mai 2025, ora 18:30

Sub bagheta dirijorului Iurie Florea, pe scena Operei Naționale București este reconstituită cea mai îndrăgită poveste de balet a tuturor timpurilor. Vă invităm să participați la o seară de gală admirând capodopera Lacul lebedelor de Piotr Ilici Ceaikovski. Spectacolul (re)aduce la viață o veche și arhicunoscută legendă ruso-germană, în centrul căreia este plasată fermecătoarea povestea a Odettei, prințesa transformată în lebădă.

Nunta lui Figaro (de Wolfgang Amadeus Mozart) – sâmbătă, 24 mai 2025, ora 18:30

Odată ce a primit aprobarea personală din partea împăratului Iosif al II-lea, opera bufă Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart a avut premiera, pe 1 mai 1786, la Burghtheater din Viena (Teatrul Curții Imperiale). În pofida succesului și admirației imperiale, s-au jucat doar 9 reprezentații. Acestea aveau o durată de 4 ore, iar publicul entuziasmat solicita deseori bis-uri care dublau acest timp. Se pare că, împăratul a emis o hotărâre în legătură cu numărul de bis-uri ce puteau fi acordate în cadrul unei reprezentații cu Nunta lui Figaro. În 1789, spectacolul a fost reluat, compozitorul Mozart și libretistul da Ponte aducând mici modificări și adaptând partitura. În ceea ce privește regia spectacolului pe care vă invităm să-l admirați pe scena Operei Naționale București, ne mândrim cu faptul că aceasta este semnată de Sir David Pountney.

Tango. Radio and Juliet (de Edward Clug) – duminică, 25 mai 2025, ora 18:30

Tango. Radio and Juliet este un spectacol coupé de dans contemporan ce reunește două coregrafii create de Edward Clug – artist de origine română stabilit în Slovenia –, în care se regăsesc elemente de teatru și dans contemporan și fragmente muzicale extrem de diverse ca gen (de la Astor Piazzolla și până la Goran Bregović și Radiohead). În vreme ce prima coregrafie a fost prezentată, inițial, sub titlul Tango, în 1998, la Teatrul Național din Maribor (Slovenia) – unde Edward Clug conduce compania de balet a instituției –, cea de-a doua coregrafie, Radio and Juliet, a văzut lumina scenei în 2005, tot la Maribor.

