Iată care sunt câștigătorii Premiilor AUTOR 2025:

AUTOR Awesome Award → Victor Pavlov

Victor Pavlov creează bijuterii care transcend funcționalul, explorând granițele dintre formă, emoție și tehnologie. Inspirat de elemente naturale pe care le transformă în obiecte prin turnare directă, artistul bulgar îmbină tehnici tradiționale de prelucrare a metalului cu metode digitale avansate. Lucrările sale provoacă ideea convențională de bijuterie și propun o apropiere mai profundă, personală și angajată social. Absolvent al Academiei Naționale de Arte din Sofia și doctor în arte vizuale, Victor are un portofoliu consistent de expoziții personale și de grup în Bulgaria și internațional. Din 2012, este membru al Uniunii Artiștilor Bulgari.

AUTOR Awesome Award acordă câștigătorului titlul de AUTOR Focus Artist la ediția de anul următor.

Alchimia Award → Blinda Manuela (LUN jewelry)

Blinda Manuela este o artistă multidisciplinară – muziciană, sculptoriță și creatoare de bijuterii – originară din Iohanisfeld, Timiș. După o carieră de 10 ani în grafică și sculptură, din 2017 explorează limbajul bijuteriei, transformând desenul său detaliat (realizat cu pixul pe hârtie) în colecții purtabile, realizate în principal din lemn, combinate cu elemente naturale și metalice. Bijuteriile sale sunt rezultatul unui proces artistic profund, cu rădăcini în sensibilitatea și forța materiei organice.

Premiul Alchimia oferă o bursă de două săptămâni la renumita Școală de Bijuterie Contemporană din Florența Alchimia . Această oportunitate sprijină tinerii artiști talentați din domeniul bijuteriilor să își perfecționeze abilitățile și să avanseze în meseria lor, aducându-i mai aproape de realizarea visului lor de a deveni artiști profesioniști. Prin intermediul acestui curs intensiv, elevii beneficiari dobândesc o experiență și un mentorat neprețuit de la profesorii de top de la Alchimia, punând astfel bazele solide pentru viitoarele lor cariere.

Public Choice Award → Daniela Cățoi

Artista bucureșteană Daniela Cățoi creează bijuterii din porțelan care surprind frumusețea fragilă și deseori ignorată a naturii. Absolventă a Universității Naționale de Arte din București, Daniela s-a apropiat de ceramică într-un parcurs autodidact, îmbinând tehnici, pigmenți și aur coloidal în compoziții sensibile și elegante. Lucrările ei sunt inspirate de detalii fine din lumea vegetală și sunt susținute de documentare vizuală riguroasă sau trăiri personale. Premiată deja în cadrul Noel și Romanian Jewelry Week, Daniela cucerește acum și publicul AUTOR.

Validează popularitatea artistului în rândul vizitatorilor târgului. Publicul are posibilitatea de a vota prin intermediul unui buletin de vot, iar câștigătorul primește acces automat la următoarea ediție AUTOR 2025 și o reducere de 50% din taxa de participare.

Uni.Versus Award → Sylvie Godel (syldavie)

Sylvie Godel trăiește și creează în Lausanne, Elveția. Cu o viziune artistică care combină ceramica, scrierea și arta relațională, ea transformă bijuteria într-un mijloc de conectare și expresie intimă. Lucrările ei explorează gesturi efemere – cum ar fi o strângere de mână sau atingerea palmelor – și le materializează prin amprente, fire și porțelan. Sylvie este activă în lumea artei de peste 20 de ani, având lucrări în colecții precum mudac (Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains). Prin proiectul său Le Salon de Sylvie, creează spații alternative pentru artă și dialog în inima orașului.

Premiul oferă o expunere extinsă și oportunități de promovare facilitate de Uni.Versus Art Room, o galerie alternativă de bijuterii contemporane și un centru creativ din Atena, cu o perspectivă unică. Câștigătorii vor avea parte de o expoziție personală în spațiul galeriei, ceea ce le va spori vizibilitatea și le va permite accesul la un public mai larg, ceea ce va duce la o recunoaștere sporită a lucrărilor lor.

Milano Fashion&Jewels Award → Raluca Buzura

Cu peste 15 ani de experiență în bijuteria ceramică, Raluca Buzura este una dintre cele mai importante voci din bijuteria contemporană românească. Absolventă a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Raluca a expus la nivel internațional – de la Museum of Art and Design din New York până la Schmuck München – și a colaborat cu brandul de porțelan Lladró. Lucrările ei monumentale și conceptuale schimbă perspectiva asupra bijuteriei, arătând că aceasta poate fi o formă de artă complexă, cu profunzime și mesaj.

Premiul oferă beneficiarului o intrare gratuită la următorul târg de bijuterie contemporană de la Milano.

Transylvania Jewelry Festival Award → Milton Stavrou

Pentru prima dată oferit în cadrul AUTOR, acest premiu constă într-o expoziție solo în cadrul Transylvania Jewelry Festival, care va avea loc între 9–17 octombrie 2025. Câștigătorul este Milton Stavrou, tânăr absolvent al prestigiosului Central Saint Martins din Londra. Colectia sa, “Cheap as Chips: Principles of a Fish Supper”, este un amestec poetic între memorie, clasă socială și identitate, inspirată de istoria familială a unui fish & chip shop britanic. Cu o abordare materială inedită – de la chihlimbar și jad la aluminiu anodizat și os de cămilă – Milton creează obiecte care provoacă limitele bijuteriei și spun povești personale, cu profunzime socială și emoțională. Expoziția de la Transylvania Jewelry Festival va marca și prima sa prezență artistică solo în România.

AUTOR își reafirmă, prin aceste premii, misiunea de a susține și promova creația relevantă și autentică din bijuteria contemporană. Felicitări tuturor câștigătorilor pentru viziunea, curajul și generozitatea cu care modelează lumi în miniatură!