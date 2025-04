IN ACEST ARTICOL:

Comunicat de presă

Ocupând locul 1 în categoria „Bestseller” a publicației Sunday Times, Cartea pe care vrei sa o citească toți cei pe care îi iubești își conduce cititorii prin lumea emoțiilor și a conexiunilor umane complexe într-o scriitură caldă, practică și plină de umor. Pornind de la scrisorile primite la redacția Observer Magazine pentru rubrica sa, Ask Philippa, și de la cele mai frecvente întrebări precum „Cum găsești și păstrezi dragostea?”, „Ce poți face pentru a gestiona mai bine conflictele?”, „Cum poți să te deblochezi și să faci față schimbării și pierderii?”, autoarea cărții structurează cele mai importante teme în patru capitole: Cum iubim, Cum ne certăm, Cum ne schimbăm, Cum ne găsim satisfacția.

În carte, pe lângă exemple desprinse din situații concrete din viață, oferă explicații despre conflicte, despre modurile în care dezvoltăm diferite tipuri de atașamente, cum se pot schimba acestea când devin disfuncționale, despre navigarea în epoca relațiilor online, dar și despre conștientizare, schimbare, pierdere și cum putem să o luăm de la capăt în căutarea unor relații semnificative.

„Ceea ce sper eu să facă această carte este să te ajute să-ți înțelegi propriile sisteme timpurii de credințe și de adaptare și să conștientizezi mai bine unde te ajută ele și unde au nevoie să fie actualizate. Gândește‑te la conștientizarea de sine ca la un fel de a ști să te localizezi pe o hartă: dacă nu știi de unde ai plecat, nu poți să-ți dai seama cum să ajungi unde vrei să ajungi”, precizează autoarea.

În ceea ce privește schimbarea și munca depusă cu sine în această direcție, ea împărtășește cu cititorii săi și propria poveste de viață, marcată de o dislexie nediagnosticată până la maturitate, bazată pe tulburare de procesare auditivă. „Acest lucru înseamnă că pot auzi fiecare sunet distinct, dar cu o ușoară întârziere. Până să apară toate aceste diagnostice sofisticate eram pur și simplu catalogată ca ” pentru că citea foarte lent și nu putea silabisi. Potrivit acestei etichete, care a marcat-o pentru mult timp, ea nu ar fi putut studia niciodată într-un mediu academic, iar eșecul de a nu absolvi școala de secretare de la Oxford din St. Giles și cursurile de stenografie și dactilografie nu prevestea nicidecum o carieră bazată pe cuvintele care altădată o torturau.

Philippa nu a renunțat însă la dorințele sale și, după cum mărturisește în carte, și-a păstrat locurile de muncă, a învățat și s-a format în domeniul psihoterapiei, a scris lucrări științifice, a prezentat documentare, podcasturi și emisiuni radio, alături de rubrica săptămânală din Observer, și a scris patru cărți.

Printre ele se numără și „Cartea pe care vrei sa o citească toți cei pe care îi iubești (și poate câțiva dintre cei pe care nu-i iubești)”, o carte pentru „toți cei care iubesc și se străduiesc să-și depășească suferințele din trecut în căutarea împlinirii”.

Philippa Perry este psihoterapeută, consilier pe probleme sentimentale la revista The Observer, scriitor liber profesionist și prezentator la radio și televiziune. Cartea sa dedicată părinților, Cartea pe care v-ați fi dorit să o citească părinții voștri, care s-a situat pe locul 1 în topul celor mai bine vândute cărți ale ziarului Sunday Times, a fost publicată în 2020 la Editura Trei.

A mai scris, de asemenea, volumul „How to Stay Sane (The School of Life)” și „Couch Fiction: A Graphic Tale of Psychotherapy”, ilustrată de fiica sa, Flo Perry.

Alma Ultima actualizare: 10 Aprilie 2025 @ 06:04