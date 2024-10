Și un an de mă privești, tot pe ține te zărești. (oglinda)

Are roți, dar nu-i căruță. Are uși, dar nu-i căsuță. Se numește? (mașinuță)

Căței are, dar nu latră / Și nu-l ții legat la poartă! (Usturoiul)

Câte luni pe an au 28 de zile? (Toate lunile)

Am făcut și pot. / Am învățat și știu. / Am reușit și voi mai încerca. / Ce să fie? (încrederea)