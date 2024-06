Pentru ediția de anul acesta, Neversea prezintă imnul care ne introduce în atmosfera de festival, o super colaborare între Kris Kross Amsterdam și INNA - “Queen of My Castle”.

Piesa poate fi ascultată aici.

După colaborări cu Cheat Codes, Conor Maynard, Shaggy, Sofía Reyes și Tinie Tempah, Kris Kross Amsterdam colaborează cu INNA pentru “Queen of My Castle”, un omagiu adus hitului din 1997 „King Of My Castle” al lui Wamdue Project, care a câștigat popularitate în întreaga lume cu remix-ul uptempo al lui Roy Malone.

INNA, una dintre cele mai de succes artiste din România, “the queen of dance”, cu o impresionantă carieră internațională, are peste 10 miliarde de vizualizări și stream-uri, peste 7 milioane de abonați pe YouTube și peste 11 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Acesta este și un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate la nivel mondial, peste 1000 de concerte, cu colaborări cu artiști relevanți români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

“Neversea este unul dintre festivalurile pe a cărui scenă mă întorc mereu cu drag, acasă, la mare. Așa că mă bucur că “Queen of My Castle”, colaborarea mea cu Kris Kross Amsterdam, este imnul oficial al festivalului. Ne pregătim de o vară caliente împreună”, a spus INNA.

Anul acesta la Neversea, the Queen of Festivals, locul 41 în lume în clasamentul Top 100 DJ Mag al festivalurilor, îți poți asculta artiștii preferați sau poți descoperi artiști noi în cadrul celor patru scene: Mainstage, The Ark, Daydreaming și Oasis Carnaval. Peste 100 de artiști vin să îți facă vara specială printre care Maluma, Nick Carter, DJ Snake, G-Eazy, Tinie Tempah, Dimitri Vegas, Mahmut Orhan, Don Diablo, Bebe Rexha, Steve Aoki, Tujamo, Vintage Culture, dar și INNA, Alina Eremia, Delia, Antonia, Puya, Grasu XXL vor transforma această ediție Neversea în cea mai caliente de până acum.

Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a șasea ediție a festivalului Neversea o pot face de pe neversea.com/tickets.

Cele patru apusuri și patru răsărituri de la Neversea sunt așteptate de fanii festivalului în fiecare vară, momente în care își promit că vor dansa și vor cânta alături de artiștii favoriți. În cele 5 ediții de festival, peste 1.2 milioane de iubitori Neversea s-au bucurat de experiența memorabilă de la malul Mării. Foarte curând, adică pe 9 mai, fanii Neversea vor afla line-up-ul festivalului.