Începutul de an este o perioadă numai bună pentru a planifica sărbătorile speciale ce se apropie. Sezonul surprizelor începe cu Valentine’s Day, o sărbătoare îmbrățișată de români și mult așteptată an de an. Și în acest an, Sheraton Bucharest Hotel pregătește o seară specială dedicată tuturor îndrăgostiților, cu un concept ce surprinde esența acestei zile: Love always wins!