"A fost o atmosferă incendiară, cu mult peste așteptări, pentru că Pascal Junior a fost amfitrionul distracției ce a durat până spre dimineață, la Kayus Lounge Brașov. Mi-am dorit și îmi doresc să creez seri exclusiviste, pentru ca oamenii să se simtă foarte bine, chiar să spună, mereu, că party-urile mele sunt memorabile.", a precizat Caius Covrig, owner Kayus Lounge Brașov.

Serile de weekend, la Kayus Lounge Brașov, au o continuitate bine concepută cu petreceri tematice, dar și invitați de seamă, de la Dj-i până la artiști cunoscuți. Așadar, vinerea aceasta, va fi Party in Venice, Masked Party, cu DJ Alex Modoi si Cosmin Fogoros, iar sâmbătă, Kayus Lounge Brașov ți-a pregătit Cabaret Party, Party at Moulin Rounge, cu Dj Melkito.

VIDEO: https://we.tl/t-qBjJlv2gUk

Detalii: https://www.instagram.com/p/C2cneEYt-Vx/?igsh=ZHlwdmlrdW5zdTd6

CINE ESTE PASCAL JUNIOR?

Muzica semnată Pascal Junior este o fuziune de house, disco, deep techno, iar pe lângă show-urile de excepție pe care le face, DJ-ul este producător muzical, el fiind owner-ul casei de discuri Epic Tones Records. S-a remarcat la noi în țară prin remixurile pieselor The Motans, Carla's Dreams sau Alina Eremia, dar nu numai.

Pe plan international, a dat lovitura cu hitul "Holdin' On" (aproape 150 M de vizualizări pe Youtube și alte zeci de milioane de ascultări pe Spotify), dar și cu remixurile pentru Avicii - SOS, Mr. Probz - Till You're Loved, Dua Lipa - Break My Heart etc.

DJ Pascal Junior a bifat toate festivalurile de muzică electronică din România, dintre cele mai importante fiind participările pe main stage-urile de la Untold și Neversea.