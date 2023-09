45% dintre respondenții unui studiu online* consideră că mâncarea are gust mai bun dacă a fost fotografiată înainte. Mai mult decât atât, unul din cele mai căutate tipuri de conținut pe Instagram este reprezentat de categoria Food & drinks**. Fotografia culinară a căpătat avânt în ultimii ani, iar utilizatorii își doresc să surprindă în imagini cât mai atrăgătoare preparatele realizate sau comandate de ei.

OPPO vine în întâmpinarea acestei dorințe cu 10 sfaturi care te pot ajuta să transformi o simplă fotografie într-o poveste cu gust și emoție. Astfel, împreună cu fotograful Marius Dragne și food stylistul Alina Dragne am pregătit următoarele 10 sfaturi:

• Fiecare fotografie transmite o poveste, asigură-te că știi ce vrei să transmiți (tradiție, un preparat reinterpretat etc), alegând apoi toate elementele în funcție de povestea pe care vrei să o creezi;

• Fiecare poveste are un personaj principal. Prin utilizarea camerei principale de 50MP disponibilă pe telefonul OPPO Reno10, poți transforma preparatul gătit în protagonistul poveștii tale culinare, deoarece îți permite să capturezi fiecare detaliu, textură și culoare din farfurie;

• Folosește culorile cu intenție. Alege culorile care se potrivesc perfect cu preparatul și adaugă decoruri care completează armonios povestea din farfurie;

• Joacă-te cu lumina și cu umbrele. Lumină naturală evidențiază texturile, iar umbrele adaugă dramatism preparatului;

• Dă-ți timp și exersează. Cu OPPO Reno10, poți să-ți acorzi timpul necesar pentru a obține fotografii culinare reușite fără a-ți face griji cu privire la pierderea momentelor de inspirație, datorită tehnologiei de încărcare rapidă de 67W Supervooc;

• Găsește unghiurile potrivite;

• Alege fundalul și recuzita potrivite. Cu modul Portret, ai acces la o nouă distanță focală de 2X adusă de Camera Telephoto Portrait, care îți permite să creezi un fundal estompat, punând preparatele în centrul atenției, iar opțiunea de a schimba setarea diafragmei de la orice valoare între f1.4 și f16 îți permite să evidențiezi detalii sau să creezi un efect bokeh în fundalul preparatelor;

• Adaugă mișcare și prezență umană. OPPO Reno10 dispune de modul Portrait, care te ajută să surprinzi subiectele în prim-plan într-un mod artistic și profesional;

• Creează forme geometrice;

• Editează minimal. Chiar dacă vrei să editezi fotografiile în timp ce telefonul este la încărcat, OPPO Reno10 va rămâne la o temperatură confortabilă, fără a se încălzi excesiv în timpul procesului de editare.

Performanțele foto și încărcarea ultra-rapidă nu sunt singurele argumente în favoarea alegerii noului OPPO Reno10. La acestea, se adaugă capabilitățile video avansate, care îți permit să surprinzi momentele esentiale pentru crearea de conținut video creativ, tehnologiile inovatoare pentru eficientizarea consumului de energie, un design elegant și ultra subțire, dar și finisaje premium.

OPPO Reno10 Pro 5G și OPPO Reno10 5G sunt disponibile la partenerii oficiali din România.