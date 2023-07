Comunicat de presă

NUME CUNOSCUTE

Concepută ca un thriller de spionaj, Invazia Secretă îi are drept cap de afiș pe Samuel L. Jackson, unul dintre cei mai respectați actori de la Holywood care a jucat în peste 100 de filme. Lui i se alătură Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney , Emilia Clarke și Olivia Colman, ce transpun Universul Cinematic Marvel într-o nouă dimensiune ce-i va surprinde cu siguranță pe fanii consacrați și va cuceri un public nou prin intriga neașteptată și diferită.

ÎN CE CONSTĂ INTRIGA?

În noul serial, Nick Fury află despre o invazie clandestină a Pământului de către o armată de Skrull care își schimbă formă pentru a nu fi reperați. Fury se alătură aliaților săi, inclusiv Mariei Hill și lui Skrull Talos, care și-a făcut o viață pe Pământ și împreună se luptă cu timpul pentru a dejuca iminenta invazie a războinicilor Skrull și pentru a salva omenirea.

ORIGINILE SERIALULUI: În cine ai încredere?

Sloganul bine cunoscut iubitorilor de benzi desenate Invazia Secretă, publicate în 2008 și scrise de Biarn Michael Bendis, pleacă de la ideea: ce ai face dacă persoana din fața ta, omul apropiat ție, prietenul sau orice altă persoană pe care o întâlnești nu este cine credeai că este, ci poate fi oricând un extraterestru verde numit Skrull, ce are capacitatea de a se metamorfoza în oricine dorește? Aceasta este și esența transpusă pe platourile de filmare de către regizorul Ali Selim. Este povestea lui Nick Fury (interpretat de Sam Jackson), omul, nu vreun supererou cu superputeri, precum Captain America sau Captain Marvel, care face ca subiectul să fie mult mai solid, iar abordarea mult mai serioasă și neașteptată.

PERSONAJELE NEGATIVE

Cine sunt și ce vor războinicii Skrull? În Captain Marvel îi întâlneam pentru prima dată pe faimoșii Skrulls, o întreagă specie strămutată în urma războiului Kree-Skrull, care stârneau nesiguranță și duceau la nașterea celebrei întrebări: În cine ai încredere? Și în cine să aibă încredere războinicii Skrulls când și-au pierdut căminele și planeta, iar cel în care și-au pus toată speranța ani de zile, cel care le-a promis că le va găsi o nouă patrie, îi dezamăgește? Împreună cu Nick Fury, ei fac ca sămânța neîncrederii să fie sădită în ambele tabere, atât în cea a binelui, cât și în cea a răului. Pentru că toți luptă pentru propria dreptate și pentru propriul adevăr. De fapt, de această dată, Skrulls se ascund pe pământ purtând „cochilii" umane pentru a rămâne invizibili pentru gazdele lor pe care nu și le-au dorit. Comunitatea Skrull este tulburată, iar totul depinde de Nick Fury să salveze situația, de data aceasta fără sprijinul prietenilor săi, The Avengers.

SUB REGIA LUI ALI SELIM

Regizor și Producător Executiv al seriei Invazia Secretă, ALI SELIM este și un scenarist premiat și prolific, cu o filmografie generoasă, ce acoperă o varietate de genuri și medii. Selim și-a făcut debutul în lungmetraj ca scenarist și regizor cu Sweet Land în 2006, cu Alan Cumming în rol principal, câștigând premiul Independent Spirit pentru cel mai bun debut. A continuat să scrie și să regizeze pentru rețele streaming cunoscute, iar acum are în plan două producții pentru televiziune.

Din 21 iunie, serialul Invazia Secretă poate fi urmărit doar pe Disney+. Un nou episod are premiera în fiecare săptămână.

Foto fr si main: (Right): Ben Mendelsohn as Talos in Marvel Studios' Secret Invasion, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2023 MARVEL.