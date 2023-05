„”Ne unim destinele” este, în primul rând, putem spune un imn al dragostei curate, un cadru muzical ce oferă un start perfect în viață celor doi îndrăgostiți care aleg pentru dansul mirilor. Pe de altă parte, „Ne unim destinele” este și un cântec pe care să-l asculți în mașină la drum lung sau atunci când ieși la o cină romantică cu alesul sau aleasa. De asemenea, această piesă ne învață că iubirea este un legământ a cărui putere este mai presus de înțelegerea pământeană. Cuvinte ar putea fi multe să spună povestea acestei piese, însă niciunul nu reușește să transmită ceea ce am simțit noi atunci când am cântat-o.”, declară Costin Ghinea.



Conceptul ONE BAND SHOW, by Prestige Orchestra, propune un program full-night prin care participanții vor avea parte de muzică live de cea mai bună calitate și de un spectacol interactiv continuu. Show-urile marca Prestige Orchestra includ: recitalurile 100% live cu trupa, show-uri cu trupa de dansatori, DJ set cu cei doi soliști, DJ set cu percuție și trompetă, saxofon, grupul folcloric și dansatori profesioniști de muzică populară.



CAFE CONCERT - cafe concertul este potrivit pentru orice tip de eveniment fie recepție, cocktail party sau primirea invitaților.

SAXOFON SHOW – Un sax moment se poate adapta în funcție de tematică evenimentului, astfel încât să creeze atmosfera potrivită. Un program de sax-café reprezintă acel moment inedit de la orice petrecere. E momentul care îi face pe invitați să zică WOW.

DJ SET CU SOLIȘTI ȘI SUFLĂTORI – Un set electrizant care te va face să dansezi toată noaptea. Cu două voci care au un stil fantastic în interpretare, un show de percuție și o partidă de suflători ce dau culoare ritmurilor care vor ține invitatii pe ringul de dans.

Prestige Orchestra oferă un amestec de hit-uri de la soul, pop și RnB pentru cele mai tari petreceri.

DJ SET PERCUSSION SHOW – Mashup -uri creative care combină hituri actuale din topuri pentru un party unde dansul și distracția sunt pe primul loc.

BALCANIK SHOW – am creat un un party-mix între muzica balcanik și pop pentru doritorii de ritmuri orientale, dar în același timp, cu un sunet modern și actual.

FOLCLOR AUTENTIC – Un spectacol plin de tradiție.

Cele mai bune voci și cele mai frumoasele costume populare românești vor uimi publicul prin muzică și dansuri din toate zonele țării.



„Cu creativitate, pasiune și implicare totală creăm și conturăm evenimentele în cele mai mici detalii pentru ca fiecare eveniment să fie UNIC. PRESTIGE ORCHESTRA este o povestea din care și tu faci parte. Explorăm mereu noi teritorii și suntem dedicați depășirii limitelor și granițele creativității. Dintotdeauna am fost conduși de o gândire pozitivă și entuziaști. Ne-am dezvoltat o cultură prin care putem face ca toate dorințele tale să devină realitate.”, explică Iuliana și Costin Ghinea.

VIDEO: https://youtu.be/yqMnEBWLDv4