Diana Nicolaie, designer de produs cu numeroase proiecte în portofoliu, debutează pe scena artistică din România cu o expoziție care are loc în perioada 5-12 mai 2023, la ARCUB (București), curatoriată de Ioana Ciocan. Evenimentul prezintă o selecție de lucrări monumentale inspirate de lumea designului, exclusiv în tonuri de alb, care vor fi evidențiate printr-o scenografie cu lumini și umbre.

Diana Nicolaie este absolventă de Design de produs - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Artist al obiectelor, s-a dedicat profesiei de designer de interior & produs încă de la absolvire, întrupând emoția în forme și culori cu fiecare produs unic creat. Acum, decide să exploreze și să reveleze latura artistică de care se simte atrasă încă din copilărie, transformându-se în designerul propriei imaginații. Diana Nicolae este inspirată de natura sculpturală și arhitecturală a obiectelor de design cu care intră în dialog, de materiale naturale raw și de compoziții desprinse din contemporan.

Creează piese distinctive, monumentale, adeseori adevărate instalații pe pânză, ce provoacă o reacție imediată din partea privitorului care interacționează cu lucrările. Arta creată de Diana Nicolaie are la bază jocul cu forme și texturi variate, volumetrii puternice și tehnică mixtă. Aflată într-o explorare continuă a materialelor neconvenționale, artista folosește jocul de lumini și umbre ca pe o invitație deschisă către privitor spre universul ei artistic. Câteodată, alege să introducă direct sau sugerat prezența umană în lucrările sale.

Prima expoziție personală a Dianei Nicolaie, „Light. An airy view point of density”, va prezenta o serie de lucrări inspirate de background-ul în design al artistei, cu o scenografie specială. Lumina va fi folosită într-un mod unic pentru evidenția subiectul operelor și pentru a anima simțurile vizitatorilor, o invitație a artistului spre esența fiecare piese. Diana Nicolaie folosește adeseori în practica sa ton pe ton, fie alb/ alb, fie negru/ negru, pentru a pune reflectoarele pe texturi. În cadrul primei sale expoziții, lucrările selectate de curatoare vor fi exclusiv în tonuri de alb.

„Îmi place să deschid un dialog cu publicul și să îl port într-o poveste conturată de estetica surprinzătoare a jocului de lumină pe diferite texturi și culori, dar și de simbolistica puternică a prezenței umane. Mă fascinează jocul cu forme și texturi variate, volumetriile. Iar materialele neconvenționale pe care continui să le descopăr mă îndeamnă mereu să experimentez. Vizitatorii care vor trece pragul primei mele expoziții vor descoperi o serie de lucrări ce folosesc lumina într-un mod aparte. Sunt extrem de curioasă ce reacții vor anima simțurile vizitatorilor”, declară artista Diana Nicolaie.

Lucrările Dianei îmbină designul cu arta, îmblânzesc materiale și texturi, scot în evidență legături între formă și emoție, și, mai ales, au o capacitate interesantă de a declanșa emoții privitorilor. Lumina este factorul coagulant din arta, dar și din personalitatea sa.

Ioana Ciocan este curator independent, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România (2016-2022), membru al consiliului științific al Muzeului Național Cotroceni. În 2021, Președintele României Klaus Iohannis i-a conferit Medalia „Meritul Cultural”, Clasa a III-a, Categoria C – „Artele plastice”.

Ioana este autoarea volumelor „Sculpturi din întâmplare” (2022), „Young Blood. Arta timpului tău” (2019), „a+b” (2016), „Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution” (2015), „Proiect 1990-program de artă în spațiul public, București 2010-2014” (2014).

Expoziția „Light. An airy view point of density” se desfășoară în perioada 5-12 mai 2023, la ARCUB, strada Lipscani 84-90 și va fi deschisă publicului zilnic, între 10:00 și 22:00. Accesul în expoziție va fi gratuit pentru vizitatori. Mai multe informații despre artist puteți citi aici: https://diananicolaie.ro

Nume expoziție: Light. An airy view point of density

Curator: Ioana Ciocan

Program de vizitare: L-D, 10:00-22:00

Adresă: ARCUB, Strada Lipscani, nr. 84-90