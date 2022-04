IL DIVO in concert la Sala Palatului

Dupa tragica veste legata de disparitia lui Carlos Marin, IL DIVO au decis sa continue turneul si sa-l dedice memoriei fostului lor coleg, ca un tribut sub denumirea "For Once In My Life Tour". Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird si se pun in vanzare joi pe 14 aprilie la ora 10:00.



Turneul IL DIVO, 'For One In My Life Tour' va deveni un turenu tribut in amintirea lui Carlos Marin, care ne-a parasit atat de devreme. Grupul multinational format din David Miller din Statele Unite, Sebastien Izambard din Franta si Urs Buhler din Elvetia au decis sa continute turneul care va fi un tribut adus lui Marin. Acesta va fi un Greatest Hits Tour, iar celor trei li se va alatura si baritonul Steven LaBrie. In concerte vor fi interpretate cele mai cunoscute hituri IL DIVO, turneul beneficiind si de o productie scenica aparate.



"Carlos a fost o combinatie rara de voce si talent. Pasiunea, felul lui ludic de a fi, simtul umorului, toate te binedispuneau. A fost iubit de milioane de fani din intreaga lume si am fost norocosi ca am cantat alaturi de el atat de multi ani. Ne lipseste asa de mult iar in onoarea sa vom pune bazele Fundatiei Carlos Marin si ne vom gandi la el in viitoarele concerte. Sa ne aducem aminte de sufletul sau frumos, talentul sau imens si sa se odihneasca in pace" au declarat Miller, Izambard si Buhle



Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmtoarele preturi



- primele 200 din fiecare categorie: Cat A - 399 lei, Cat B - 369 lei, Cat C - 289 lei, Cat D 209 lei

- presale si la acces: Cat A - 429 lei, Cat B - 399 lei, Cat C - 319 lei, Cat D 239



La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete de 10 lei.



Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

