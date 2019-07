Chiar daca de obicei plajele ne inspira si ne invita la relaxare si odihna pe nisipul fin sau la plimbari indelungate, iata ca ocazional acestea devin suprafete pe care se desfasoara sculpturi minunate, realizate de artisti extrem de talentati. Sculpturile in nisip au devenit deja traditie si arta in multe tari ale lumii, iar in cadrul Marilor Festivaluri de Sculpturi in nisip putem admira cateva dintre cele mai uimitoare sculpturi in nisip. Iata 21 de astfel de sculpturi in nisip care te vor lasa masca: