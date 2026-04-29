România strălucește la informatică! Șase medalii de aur și două de argint la International Advanced Tournament in Informatics

APAN România organizează cea mai importantă conferință dedicată persoanelor cu scleroză multiplă, pe 30-31 mai la Hotel Caro

APAN România organizează cea mai importantă conferință dedicată persoanelor cu scleroză multiplă, pe 30-31 mai la Hotel Caro

21 Mai 2025
Elevii români au obținut rezultate excepționale la International Advanced Tournament in Informatics, câștigând șase medalii de aur și două de argint.

Elevii români au obținut rezultate de excepție la cea de-a 17-a ediție a competiției International Advanced Tournament in Informatics (IATI), desfășurată online între 15 și 17 aprilie 2026. Potrivit Ministerul Educaţiei şi Cercetării, delegația României a câștigat șase medalii de aur și două de argint, confirmând nivelul ridicat al pregătirii în domeniul informaticii de performanță.

„România a câştigat 6 medalii de aur şi două de argint, performanţă care evidenţiază excelenţa educaţională din domeniul informaticii”, se arată în comunicatul transmis de minister.

Performanțe remarcabile la juniori

Echipa de juniori a adus rezultate importante pentru România. Traian Danciu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a obținut locul 1 și medalie de aur. Alături de el, alți doi elevi au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

„Nemţişor Andrei (Colegiul Naţional Costache Negruzzi/Infogym „Hai la Olimpiadă”, Iaşi) şi Boac Mihai Cosmin (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti) au obţinut medalii de aur”, precizează sursa oficială.

Tot la juniori, Radu Pipernea, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, a câștigat o medalie de argint, completând palmaresul echipei.

Aur și argint și la seniori

La categoria seniori, România a continuat seria rezultatelor excelente. Mihai-Valeriu Voicu a obținut locul 2 și medalie de aur.

„Alte medalii de aur au fost câştigate de Rareş-Andrei Neculau (Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Galaţi) şi Mircea Maxim Rebengiuc (Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu, Bucureşti)”, se arată în comunicat.

Totodată, Roland Petrean, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, a obținut medalia de argint.

Coordonare și sprijin instituțional

Elevii români au susținut probele la Colegiul Național „Grigore Moisil” din Sectorul 6 al Capitalei, iar competiția s-a desfășurat în format online.

Coordonarea echipelor a fost asigurată de cadre didactice și experți din mediul universitar și preuniversitar. Pentru juniori, rolul de Team Leader a fost deținut de Adriana Chereș, profesor la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, iar deputy leader a fost Alexandru Peticaru, cadru didactic la Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București.

Lotul seniorilor a fost condus de Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir, Team Leader la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, și Matteo-Alexandru Verzotti, Deputy Leader la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București.

Mesaj de apreciere din partea autorităților

Ministerul Educației a transmis un mesaj de felicitare pentru performanța obținută de elevii români:

„Felicitări elevilor participanţi, profesorilor, părinţilor şi tuturor celor care au contribuit la această performanţă!”, a transmis instituția.

De asemenea, oficialii au mulțumit Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru sprijinul acordat în organizarea probelor.

Un sistem de performanță susținut constant

Ministerul Educației și Cercetării a subliniat că sprijină constant participarea loturilor naționale la competiții internaționale, acoperind costurile de participare, deplasările și organizarea etapelor naționale.

„Coordonarea olimpiadei s-a realizat prin Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară”, se mai arată în comunicat, instituția fiind condusă de consilierul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.

Un rol esențial în obținerea acestor rezultate îl are și Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică, implicată în dezvoltarea învățământului preuniversitar de performanță.

