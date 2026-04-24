CRONICĂ DE SPECTACOL: Râzând la noi înșine. „Amor, bucluc și balamuc” știe un lucru esențial despre comedie: că cel mai bun râs e cel în care te recunoști și nu vrei să recunoști că te-ai recunoscut.

E un anumit tip de seară de teatru pe care îl știi din clipa în care se ridică cortina: o seară în care nu ești invitat să reflectezi, ci să participi. „Amor, bucluc și balamuc” nu îți cere să iei notițe. Îți cere să râzi. Și o face cu o onestitate dezarmantă.

Producția Lucky Muse Theatre, care a făcut deja haz de necaz în premiera de la Buzău înainte să ajungă în turul național, e construită pe un mecanism comic pe cât de vechi, pe atât de eficient: Benone, protagonistul, gestionează simultan trei relații amoroase, cu agilitatea cuiva care jonglează cu mingile de foc în timp ce pretinde că e un om liniștit. Momentul în care acestea încep să se ciocnească nu e o surpriză — e o promisiune pe care spectacolul o face din primul minut și și-o ține cu plăcere.

Cristi Martin construiește un Benone care e simultan ridicol și recognoscibil. Acesta e semnul unei comedii care funcționează cu adevărat: când îți vine să râzi de el, dar nu poți fi sigur că nu râzi de tine.

Distribuția — o mașină bine unsă

Cristi Martin semnează dublu în această producție — e și Benone, și scenograful care a construit spațiul în care Benone își trăiește haosul. Această suprapunere de responsabilități produce ceva rar: o coerență între joc și spațiu pe care spectatorul o simte fără să o identifice. Benone se mișcă printr-un decor care pare făcut pentru el, pentru că literalmente a fost făcut de el.

Paula Chirilă aduce personajului său o oscilație atent calibrată între ingenuitate și ironie. Știe când să pară că nu știe, știe când să lase publicul să creadă că îl păcălește personajul ei. Este o actriță care face dificilul să pară natural, și asta este, în sine, o performanță.

Silviu Biriș ocupă spațiul scenic cu autoritatea unui actor care și-a câștigat dreptul să fie acolo. Replicile lui au greutate și ritm — în scenele în care e prezent, spectacolul capătă o tensiune comică pe care restul distribuției o valorifică inteligent.

Paula Chirilă, Silviu Biriș și Cristi Martin nu joacă în același spectacol — joacă împreună un spectacol. Diferența contează.

Regia lui Daniel Bucur — ordinea din spatele haosului

O comedie de situație bine regizată nu se vede. Asta e paradoxul: cu cât mai multă muncă a depus regizorul, cu atât mai invizibil e el în spectacolul final. Daniel Bucur are meritul că „Amor, bucluc și balamuc” curge fără să se simtă cum curge. Există o scenă sau două în care ritmul se mai astâmpără, dar acestea sunt momente izolate într-un spectacol care știe, în ansamblu, să își gestioneze energia.

Există o vorbă despre comedii: că nu se știe dacă sunt bune până când sala nu râde la momentul potrivit, nu înainte și nu cu întârziere. La „Amor, bucluc și balamuc”, publicul râde la momentul potrivit. Aceasta nu e o trivialitate. E rezultatul unui efort colectiv care include textul, distribuția, regia, scenografia și, nu în ultimul rând, curajul de a face o comedie serioasă.

INTERVIU CU DISTRIBUȚIA

„Râdem de ei, dar oarecum ne și recunoaștem”

O conversație cu Paula Chirilă, Silviu Biriș și Cristi Martin despre comedie, chimie scenică și ce înseamnă să faci un turneu național în 2026.

I-am prins pe toți trei împreună — ceea ce, după cum aflăm pe parcurs, e o raritate în agenda unui turneu. Paula Chirilă venea dintr-o filmare, Silviu Biriș dintr-o repetiție pentru un alt proiect, Cristi Martin tocmai terminase o discuție tehnică despre logistica mutării decorului între orașe. Și totuși, în momentul în care au început să vorbească despre spectacol, energia s-a schimbat imediat.

Despre personaje și recunoaștere

Personajul lui Benone e simpatic sau detestabil? Cum l-ați abordat?

Cristi Martin: Nu poți să joci un personaj pe care îl judeci — o să se vadă pe scenă. Benone nu e un om rău. E un om care a ales o soluție proastă la o problemă reală: incapacitatea de a fi complet prezent într-o singură relație. El nu minte din malițiozitate. Minte din frică. Și asta îl face comic — dar și recognoscibil. Unii oameni din sală râd și nu sunt siguri de ce râd. Asta e exact ce voiam.

Paula, personajul tău știe sau nu știe ce se întâmplă?

Paula Chirilă: Asta e întrebarea pe care mi-am pus-o toată perioada de repetiții. Am ajuns la concluzia că personajul meu știe mai mult decât arată, dar alege să nu știe — pentru că a ști ar însemna să acționeze, și acțiunea ar strica un confort pe care îl preferă haosului. E un mecanism pe care îl recunoști și în viața reală: cât de des alegem să nu vedem lucruri pe care de fapt le vedem perfect?

Silviu, tu joci personajul care încearcă să pună ordine în haos. Cum e să fii ancoră într-o comedie care vrea să se dezechilibreze permanent?

Silviu Biriș: E un rol care cere o precizie aparte. Nu poți să fii comic în același mod în care e Benone — dacă suntem la același nivel de haos, nu mai există contrast, și contrastul e cel care face comedia să funcționeze. Rolul meu e să fiu suficient de serios ca haosul lui să pară și mai haotic. E o responsabilitate comică. (râde) Nu sună corect, dar e adevărată.

Despre chimia de ansamblu

Cristi Martin a spus că în echipă s-au „molipsit” unii de la alții de energie. Cum a arătat asta în repetiții?

Paula Chirilă: Există un moment în repetiții — de obicei prin săptămâna a doua sau a treia — când încetezi să mai fii atent la ce faci tu și începi să fii atent la ce fac ceilalți. Acela e momentul în care începe să se construiască ceva real. Cu această echipă, momentul a venit devreme.

Silviu Biriș: Și e mai greu decât pare să menții asta pe parcursul unui turneu. Când joci același spectacol în al cincilea oraș, există tentația să intri pe pilot automat. Dar publicul nou simte imediat dacă ești prezent sau nu. Așa că ne ținem reciproc în priză.

Cristi Martin: Eu am avantajul că am construit și spațiul, deci știu exact unde e pericol de confort excesiv. (râde) Și nu am nicio ezitare să atrag atenția.

Ce vreți să ducă cu ei oamenii care vin să vă vadă?

Paula Chirilă: Să fi râs cu poftă. Sincer. Nu politicos.

Silviu Biriș: Să plece mai ușori decât au venit. E un lux pe care nu ni-l oferim destul de des.

Cristi Martin: Și poate, undeva pe drum, să se gândească la o scenă și să zâmbească fără să știe exact de ce. Dacă asta se întâmplă, am făcut ce trebuia.

INFORMAȚII PRACTICE

Spectacol: Amor, bucluc și balamuc|Producție Lucky Muse Theatre

Regia: Daniel Bucur

Cu: Paula Chirilă, Silviu Biriș, Cristi Martin

27 apr—Focșani

30 apr—București | Palatul Național al Copiilor, Sala Mare | ora 19:30

6 mai—Constanța

12 mai—Râmnicu Vâlcea

19 mai—Cluj-Napoca

21 mai—Călărași

26 mai—Ploiești

Bilete și informații

Biletele pentru toate reprezentațiile sunt disponibile prin intermediul platformelor iabilet.ro și Ticketstore.ro. Detalii despre datele de vânzare sunt anunțate pe canalele de social media ale Lucky Muse Theatre.