Corola lansează volumul Mica filosofie a mării, de Laurence Devillairs. Înțelepciunea tăcută a mării, imensitatea și ritmul ei reprezintă sursa de inspirație pentru autoarea de origine franceză, care este filosof și profesor la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

În ritmul tot mai accelerat al vieții cotidiene, momentele de liniște și reflecție devin tot mai rare, iar nevoia de repere interioare devine tot mai puternică. În acest context, lectura poate funcționa ca un refugiu, oferind prilejul unei întoarceri către sine.

Asta și-a propus și Laurence Devillairs să ofere în cartea Mica filosofie a mării, lansată recent la Corola, marcă a Editurii ap! (ACT și Politon). Înțelepciunea tăcută a mării, imensitatea și ritmul ei reprezintă sursa de inspirație pentru autoarea de origine franceză, care este filosof și profesor la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Mica filosofie a mării, una dintre cele mai noi apariții Corola, are la bază învățături inspirate de albastrul mării, farurile, mareele sau furtunile iscate în larg, iar metaforele profunde la care recurge autoarea invită cititorul să aibă curajul de a fi el însuși, să facă tot ce-i stă în putință pentru a simți viața mai intens, să nu se sperie de necunoscut, ci să se împrietenească cu el. Marea este asemenea unui învățător blând, care îi arată cititorului cum să se bucure de lucrurile simple, să nu rămână pe loc și să aibă curajul de a se avânta, asemenea marinarilor, dincolo de obișnuință. Îl învață, totodată, să privească dincolo de aparențe și să nu cadă pradă manipulării zilnice sau dezinformării, pe care autoarea le compară cu sirenele.

Mai mult decât atât, cartea cultivă introspecția, căutarea sensului vieții, reziliența și acceptarea: Orice viață are propriul tempo de maree, între lipsuri și renașteri, pierdere și abundențe. Ceea ce marea dă, ia și înapoi, spune o vorbă de Haute-Corse – acolo unde, totuși, mareele nu există. Viața oferă și refuză deopotrivă, dăruiește și ia înapoi, dar uneori și repară.

Volumul este o lecție pe care marea o predă cititorului, una plină de însemnătate: mareele, pirații, valurile, marinarii, ancorele, toate devin puncte de reflecție, inspirație sau învățătură despre cum să primim tot ce vine, să fim eroii existenței noastre, să știm să ne adăpostim de vânturi.

Autoarea invită nu doar la un moment de respiro, ci și la construirea unor repere solide în viață și la redescoperirea speranței: Cu toții purtăm în noi o speranță care nu vrea să fie înșelată și care nu va ceda. Ați văzut vreodată un far care să se dea bătut? Poate că uneori tremură sub rafalele vântului și sub loviturile oceanului, dar nu se predă. La fel, unele nopți din viață pot să ne umbrească speranțele, aproape să le stingă. Dar, undeva, un foc pândește, un far lansează semnalele. Și ne trasează o cale posibilă.

Într-o lume dominată de anxietate și înstrăinare, de oameni care simt că își pierd sensul, cartea Mica filosofie a mării propune o abordare diferită a lucrurilor prin întoarcerea la ceea ce este cu adevărat important, la esență, la liniștea sau zbuciumul din noi. Volumul este dedicat nu doar celor care iubesc filosofia, dar și cititorilor care au nevoie de o lectură profundă, inspirațională, plină de sens.

Laurence Devillairs a absolvit École Normale Supérieure și predă în prezent la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Este doctor în filosofie, editor și autoarea mai multor cărți, printre care se numără: Être quelqu’un de bien. Philosophie du bien et du mal, Guérir la vie par la philosophie, La Splendeur du monde și Un bonheur sans mesure.

