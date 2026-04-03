Într-o lume în care granița dintre adevăr și ficțiune devine tot mai fragilă, regizorul Tarik Saleh explorează relația dintre cinema, putere și propagandă în thrillerul politic „Vulturii Republicii”, film prezentat în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, care va fi lansat în cinematografele din România pe 3 aprilie.

Filmul urmărește povestea lui George Fahmy (Fares Fares), cel mai popular actor din Egipt, presat să joace rolul principal într-o producție comandată de autoritățile statului. Acceptarea proiectului îl aduce în cercul interior al puterii și într-o rețea de interese politice, manipulare și propagandă. Situația devine și mai periculoasă atunci când actorul începe o relație cu soția misterioasă a generalului care controlează producția filmului.

„Vulturii Republicii” (“Eagles of the Republic”), distribuit în România de Independența Film, încheie trilogia cinematografică a lui Tarik Saleh despre putere și corupție în Egipt, începută cu „The Nile Hilton Incident” (2017), bazat pe o poveste reală și premiat la Sundance, și continuată cu „Cairo Conspiracy (Boy from Heaven)”, distins cu premiul pentru scenariu la Festivalul de la Cannes în 2022.

Filmul explorează relația complexă dintre cinema și putere politică, într-un context în care propaganda și controlul narativelor devin instrumente centrale ale regimurilor autoritare. Regizorul spune că filmul reflectă dilema morală a artiștilor într-o epocă în care granița dintre adevăr și ficțiune devine tot mai fragilă.

„Uneori oamenii mă întreabă dacă a meritat să fac aceste filme dacă nu mă mai pot întoarce în Egipt. Nu, nu a meritat. Dar uneori trebuie să o faci oricum”, spune Tarik Saleh.

Născut la Stockholm dintr-o mamă suedeză și un tată egiptean, Tarik Saleh nu mai poate reveni în Egipt după realizarea primelor filme din trilogia sa despre puterea politică din această țară. Din 2013, Egiptul este condus de un președinte ajuns la putere în urma unei lovituri de stat, într-un sistem în care armata joacă un rol major atât în economie, cât și în industria media, unde libertatea de exprimare este limitată de mecanisme de control și cenzură.

„M-am întrebat: dacă aș trăi astăzi în Egipt și mi s-ar propune să regizez un astfel de film, cum aș reacționa? Aș refuza? Aș putea să o fac? Această dilemă stă la baza scenariului pentru «Vulturii Republicii»”, spune regizorul. „La început, ideea mi s-a părut aproape absurdă, dar, în cele din urmă, am ajuns să mă identific cu personajul”, declară regizorul Tarik Saleh.

Personajul principal, George Fahmy, interpretat de Fares Fares, este un star de cinema obișnuit să navigheze între adevăr și minciună, atât pe ecran, cât și în viața personală. Această capacitate de a construi realități convenabile, care l-a făcut celebru, devine în același timp sursa vulnerabilității sale.

Fares Fares, actor suedez de origine libaneză, este cunoscut pentru colaborările sale cu Tarik Saleh, dar și pentru roluri din seriale precum „Chernobyl” și „Westworld”, dar și din producții internaționale ca „Rogue One: A Star Wars Story”, „Zero Dark Thirty” sau „Safe House”.

Din distribuția filmului mai fac parte Lyna Khoudri („The French Dispatch”), Zineb Triki, Amr Waked și Cherien Dabis. Coloana sonoră este semnată de compozitorul Alexandre Desplat, câștigător al două premii Oscar.

Filmul va putea fi văzut în cinematografele din România începând cu 3 aprilie, distribuit de Independența Film. Programul proiecțiilor poate fi consultat pe site-ul distribuitorului: https://www.independentafilm.ro/project/eagles-of-the-republic/