De la satire politice curajoase la povești despre outsideri, anti-eroi și spirite imposibil de îmblânzit – Classy Film Festival invită publicul la patru zile de cinema clasic și cult care provoacă, inspiră și electrizează. Spectatorii vor avea ocazia să (re)descopere filme-cult semnate de regizori legendari precum David Fincher, Sergio Leone, Alfred Hitchcock sau Federico Fellini, într-un program atent curatoriat.
La ediția a patra a Classy Film Festival, îți aducem filme despre revoltă, libertate și curajul de a sfida regulile. De la realități alternative în The Matrix, la energia brută din Fight Club și tensiunea din Reservoir Dogs, selecția aduce în prim-plan personaje care aleg să meargă împotriva curentului. Un parcurs cinematografic intens, unde rebeliunea capătă forme neașteptate – uneori tăcută, alteori explozivă.
Selecția din acest an promite o călătorie memorabilă prin istoria filmului - programul include și titluri emblematice precum The Great Dictator, Blade Runner, Reservoir Dogs, La Dolce Vita sau Rebel Without a Cause, fiecare dintre ele redefinind, în felul său, limbajul cinematografic.
Eveniment special Warm-Up
Înainte de startul oficial al festivalului, cinefilii sunt invitați la un eveniment special – Warm Up Classy Film Festival. Sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 18:00, la Happy Cinema Colosseum, va avea loc proiecția filmului A Streetcar Named Desire (Un tramvai numit dorință), în regia lui Elia Kazan.
Considerat un reper al cinematografiei mondiale, filmul spune povestea intensă a lui Blanche DuBois, o femeie fragilă, prinsă între iluzii și realitate, într-un New Orleans plin de tensiune și emoție. Performanțele memorabile ale lui Marlon Brando și Vivien Leigh transformă această proiecție într-o experiență de neratat pentru iubitorii de film clasic.
Programul festivalului
Happy Cinema Colosseum (București)
Joi, 7 mai
- 19:00 – Fight Club (1999)
- 20:00 – All About Eve (1950)
Vineri, 8 mai
- 19:00 – The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- 20:00 – The Matrix (1999)
Sâmbătă, 9 mai
- 16:00 – The Great Dictator (1940)
- 18:00 – Spellbound (1945)
- 19:00 – Blade Runner (1982)
- 20:30 – Reservoir Dogs (1992)
Duminică, 10 mai
- 14:00 – Bonnie and Clyde (1967)
- 17:00 – Gilda (1946)
- 18:00 – La Dolce Vita (1960)
- 19:00 – Rebel Without a Cause (1955)
Happy Cinema Arad (Agora Mall)
Joi, 7 mai
- 19:00 – Fight Club (1999)
Vineri, 8 mai
- 19:00 – The Matrix (1999)
Sâmbătă, 9 mai
- 16:00 – The Great Dictator (1940)
- 19:00 – Blade Runner (1982)
- 20:00 – Reservoir Dogs (1992)
Duminică, 10 mai
- 17:00 – The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- 18:00 – Rebel Without a Cause (1955)
Classy Film Festival este o invitație de a redescoperi magia filmului pe marele ecran, într-o atmosferă dedicată pasiunii pentru cinema.
Ne vedem la film între 7–10 mai!
(comunicat de presă)
