19 Martie 2026
13 Martie 2026
26 Martie 2026 publicat în Cultura
În perioada 7–10 mai, Happy Cinema invită publicul la o experiență cinematografică specială: a patra ediție a Classy Film Festival, un eveniment dedicat filmelor care au definit generații, au provocat norme și au schimbat pentru totdeauna istoria cinematografiei. Festivalul va avea loc la Happy Cinema din Colosseum Mall București și la Happy Cinema Arad din Agora Mall și va aduce pe marele ecran filme care au rescris istoria cinematografiei.

De la satire politice curajoase la povești despre outsideri, anti-eroi și spirite imposibil de îmblânzit – Classy Film Festival invită publicul la patru zile de cinema clasic și cult care provoacă, inspiră și electrizează. Spectatorii vor avea ocazia să (re)descopere filme-cult semnate de regizori legendari precum David Fincher, Sergio Leone, Alfred Hitchcock sau Federico Fellini, într-un program atent curatoriat.

La ediția a patra a Classy Film Festival, îți aducem filme despre revoltă, libertate și curajul de a sfida regulile. De la realități alternative în The Matrix, la energia brută din Fight Club și tensiunea din Reservoir Dogs, selecția aduce în prim-plan personaje care aleg să meargă împotriva curentului. Un parcurs cinematografic intens, unde rebeliunea capătă forme neașteptate – uneori tăcută, alteori explozivă.

Selecția din acest an promite o călătorie memorabilă prin istoria filmului - programul include și titluri emblematice precum The Great Dictator, Blade Runner, Reservoir Dogs, La Dolce Vita sau Rebel Without a Cause, fiecare dintre ele redefinind, în felul său, limbajul cinematografic.

Eveniment special Warm-Up

Înainte de startul oficial al festivalului, cinefilii sunt invitați la un eveniment special – Warm Up Classy Film Festival. Sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 18:00, la Happy Cinema Colosseum, va avea loc proiecția filmului A Streetcar Named Desire (Un tramvai numit dorință), în regia lui Elia Kazan.

Considerat un reper al cinematografiei mondiale, filmul spune povestea intensă a lui Blanche DuBois, o femeie fragilă, prinsă între iluzii și realitate, într-un New Orleans plin de tensiune și emoție. Performanțele memorabile ale lui Marlon Brando și Vivien Leigh transformă această proiecție într-o experiență de neratat pentru iubitorii de film clasic.

Programul festivalului

Happy Cinema Colosseum (București)
Joi, 7 mai

  • 19:00 – Fight Club (1999)
  • 20:00 – All About Eve (1950)

Vineri, 8 mai

  • 19:00 – The Good, the Bad and the Ugly (1966)
  • 20:00 – The Matrix (1999)

Sâmbătă, 9 mai

  • 16:00 – The Great Dictator (1940)
  • 18:00 – Spellbound (1945)
  • 19:00 – Blade Runner (1982)
  • 20:30 – Reservoir Dogs (1992)

Duminică, 10 mai

  • 14:00 – Bonnie and Clyde (1967)
  • 17:00 – Gilda (1946)
  • 18:00 – La Dolce Vita (1960)
  • 19:00 – Rebel Without a Cause (1955)

Happy Cinema Arad (Agora Mall)
Joi, 7 mai

  • 19:00 – Fight Club (1999)

Vineri, 8 mai

  • 19:00 – The Matrix (1999)

Sâmbătă, 9 mai

  • 16:00 – The Great Dictator (1940)
  • 19:00 – Blade Runner (1982)
  • 20:00 – Reservoir Dogs (1992)

Duminică, 10 mai

  • 17:00 – The Good, the Bad and the Ugly (1966)
  • 18:00 – Rebel Without a Cause (1955)

Bilete și program:

Classy Film Festival este o invitație de a redescoperi magia filmului pe marele ecran, într-o atmosferă dedicată pasiunii pentru cinema.

Ne vedem la film între 7–10 mai!

(comunicat de presă)

