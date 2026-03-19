ALT UNGHI – noua colecție Alice Books care aduce în prim-plan literatura curajoasă a prezentului

13 Martie 2026
Editura Alice Books anunță lansarea colecției ALT UNGHI, un nou proiect editorial dedicat ficțiunii literare contemporane care reunește voci puternice din întreaga lume și povești ce nu se mulțumesc să confirme realitatea, ci o chestionează, o răstoarnă și o reconstruiesc.

Colecția propune o literatură care surprinde și provoacă, explorând zonele fragile și adesea incomode ale experienței umane. Fiecare volum devine o invitație la introspecție și la o înțelegere mai nuanțată a lumii în care trăim.

SCHIMBĂ UNGHIUL

Prin ALT UNGHI, Alice Books propune o selecție de texte care nu doar spun povești, ci schimbă modul în care acestea sunt percepute. Este o colecție despre vocile care merită auzite, despre experiențe care nu sunt întotdeauna confortabile, dar sunt esențiale pentru a înțelege complexitatea lumii de astăzi.

Cu aceeași energie nonconformistă care definește editura, ALT UNGHI devine un spațiu al literaturii vii, autentice și imposibil de ignorat. Primele trei titluri din colecție, disponibile în librăriile fizice și online, conturează identitatea puternică a acestui demers editorial: „Gălbenele” de Troy James Weaver, „Amma” de Saraid de Silva și „Arse de soare” de Chloe Michelle Howarth.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Citirea de tarot a zodiei tale pentru luna MAI 2025: mesajul cărților pentru inima ta, ghidari în dragoste Portalul de energie 07.07 – Cea mai puternică zi a anului Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025?

„Gălbenele” de Troy James Weaver

Un roman atipic, fragmentar și poetic, „Gălbenele” pătrunde în universul interior al unui florist aflat la granița dintre viață și moarte, într-o explorare lucidă și tulburătoare a depresiei și alienării. Scris într-un stil minimalist, romanul este construit din secvențe scurte, intense, care funcționează ca flash-uri ale conștiinței.

Troy James Weaver creează un text în care banalul cotidian – relațiile, locul de muncă, rutina – devine fundalul unei tensiuni existențiale constante. Cu un umor negru subtil și o sensibilitate poetică aparte, autorul reușește să redea complexitatea unei minți aflate în suferință, fără a cădea în clișee sau melodramă.

Weaver este recunoscut pentru stilul său concis și profund introspectiv, iar „Gălbenele” confirmă această voce distinctă, capabilă să transforme fragilitatea în literatură memorabilă.

Ce nu e bine să faci când ești stresat – greșeli care îți amplifică anxietatea Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 6-12 octombrie 2025? 3 ingrediente naturale care îți mențin unghiile sănătoase și frumoase

„Amma” de Saraid de Silva

Considerat un debut remarcabil și numit de presă un „instant classic”, „Amma” este un roman amplu și emoționant despre identitate, migrație și moștenirea traumelor familiale. Povestea urmărește trei generații de femei – unite prin sânge, dar separate de timp, spațiu și experiențe radical diferite.

Narațiunea se desfășoară între Singapore, Sri Lanka, Noua Zeelandă și UK, conturând un univers în care trecutul nu dispare niciodată cu adevărat, ci continuă să modeleze prezentul. Romanul abordează teme precum rasismul, violența domestică, alienarea, orientarea sexuală și căutarea apartenenței, într-o scriitură directă, dar profund empatică. Amma este povestea istoriei bogate și a viitorului necunoscut al diasporei din Sri Lanka – și a unei familii care încearcă cu disperare să-și găsească liniștea.

Pregătită de vacanță: checklist-ul esențial pentru un concediu relaxant și fără griji Vitaminele și mineralele de care ai nevoie iarna ca să îți întărești organismul Cum se fac clătite pufoase și subțiri – rețeta clasică de clătite românești inspirată din clătitele franțuzești (crêpes)

Saraid de Silva este o voce emergentă în literatura contemporană internațională – scriitoare de origine sri lankeză stabilită în Noua Zeelandă. Experiențele sale personale, legate de identitate și de apartenența la mai multe culturi, se regăsesc organic în construcția romanului. „Amma” a fost deja remarcat pe scena literară internațională, fiind inclus pe lista lungă a premiului pentru ficțiune Women’s Prize for Fiction 2025 și confirmând potențialul unei autoare care merită urmărită.

„Arse de soare” de Chloe Michelle Howarth

Un roman de atmosferă, delicat și intens în același timp, „Arse de soare” surprinde o poveste de maturizare plasată într-un sat irlandez conservator din anii ’90. În centrul narațiunii se află Lucy, o tânără care încearcă să-și înțeleagă identitatea într-un mediu conservator.

Porumb Fiert: Rețeta Delicioasă, Timp de Fierbere, Beneficii și Valori Nutriționale Horoscop Dragoste Capricorn 2026: Inima ta începe să bată în alt ritm și devii sinceră cu tine însăți Lacul Pătat -Secretul lacului sacru care se sparge în cercuri ireale. Nu seamănă cu niciun alt loc de pe Pământ...

Relația ei cu Susannah, o prietenă din copilărie, evoluează într-o iubire profundă, dar ascunsă, obligând-o pe Lucy să ducă o viață dublă, între ceea ce simte și ceea ce societatea îi permite să fie. Romanul explorează cu sensibilitate teme precum prima iubire, frica de respingere și presiunea normelor sociale.

Chloe Michelle Howarth, una dintre cele mai promițătoare voci ale noii generații de autori irlandezi, reușește să creeze o proză poetică și autentică, în care emoția este construită subtil, prin detalii și atmosferă. „Arse de soare”, romanul său de debut, a fost deja remarcat și nominalizat în cadrul mai multor premii literare, consolidându-i poziția în peisajul literar contemporan. Nominalizată pe lista scurtă la premiul „Cartea anului: Discover Award” în cadrul British Book Awards 2024 și la Nero Book Award for Debut Fiction 2023, remarcată de Evening Standard drept „carte de urmărit în 2023” și inclusă de The Independent în selecția celor mai bune lecturi ale verii.

Aliatul perfect al imunității în sezonul rece. Acest fruct te ajută să previi gripa și răceala Plimbare prin centrul istoric al Bistriței: clădiri, biserici și legende Ziua de 12.12 are de 2X putere într-un an 9: Deschide ultimul portal (divin) al anului! Destinul își strânge ultimele rânduri

Despre ALICE BOOKS

Alice Books este o editură suficient de trăsnită să-ți propună lucruri la care nici nu te-ai fi așteptat în feed-ul vieții.

Alice Books își propune să îi familiarizeze pe cititori cu diferite culturi, să aducă speranță într-o lume dominată de schimbări haotice, să deschidă conversații necesare și să spună lucrurilor pe nume prin autenticitate și onestitate. Titlurile sale deschid minți, vindecă, apropie, aduc claritate și ne ajută să ne cunoaștem mai bine.

Colecții: Mysterious Alice, Young Alice, Classic Alice, Modern Alice, Yesterday, Graphic Alice, Kokoro, Closure, Daring Alice, Little Alice.

Printre autorii publicați se numără: Osamu Dazai, Sohn Won-Pyung, Mick Herron, M.L. Rio, Yu Miri, Sang Young Park, Baek Sehee, Makoto Shinkai, Naruki Nagakawa, Aiden Thomas, Michelle Zauner, Keum Suk Gendry-Kim, Perhat Tursun, Jacqueline Harpman, Natsume Soseki, Yoru Sumino.

Conjuncție fenomen și extraordinar de rară în istorie pe 20 FEBR: Conjuncția Neptun–Saturn în Berbec! Punctul 0 al unei noi ere Aceste 3 LUNI de naștere sunt speciale! Sunt asociate cu Sufletul VIZIONARILOR, al celor care sunt cu mult peste vremurile lor Primăvara 2025 este un test al răbdării! Energia regală, dar înfierbântată a lui Marte în Leu ne va pune realitatea pe jar!

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Cum devii relevant când ai o afacere pentru Generația Z

16 Martie 2026 - start-up.ro

A murit Chuck Norris. Actorul avea 86 de ani

20 Martie 2026 - kudika.ro

De Dragobete, citim despre iubire: selecția Alice Books aduce povești care au cucerit cititorii din toate colțurile lumii

24 Februarie 2026

„Fii poet pentru o zi” – concurs național lansat de Fundația Dana Voiculescu

17 Februarie 2026

„Viața printre cicatrici”, despre durerea care nu se vede și lupta cu endometrioza, în cartea autoarei Beatrice Bran

29 Ianuarie 2026

Cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din Turcia în 2025

22 Ianuarie 2026

Spectacolele de teatru Regina mamă, Nelson și Comedie din greșeală, în februarie pe scenele din întreaga țară

20 Ianuarie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Cultura

„Fii poet pentru o zi” – concurs național lansat de Fundația Dana Voiculescu

17 Februarie 2026
Cultura

„Viața printre cicatrici”, despre durerea care nu se vede și lupta cu endometrioza, în cartea autoarei Beatrice Bran

29 Ianuarie 2026
Cultura

Cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din Turcia în 2025

22 Ianuarie 2026
Cultura

Spectacolele de teatru Regina mamă, Nelson și Comedie din greșeală, în februarie pe scenele din întreaga țară

20 Ianuarie 2026

