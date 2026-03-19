Editura Alice Books anunță lansarea colecției ALT UNGHI, un nou proiect editorial dedicat ficțiunii literare contemporane care reunește voci puternice din întreaga lume și povești ce nu se mulțumesc să confirme realitatea, ci o chestionează, o răstoarnă și o reconstruiesc.

Colecția propune o literatură care surprinde și provoacă, explorând zonele fragile și adesea incomode ale experienței umane. Fiecare volum devine o invitație la introspecție și la o înțelegere mai nuanțată a lumii în care trăim.

SCHIMBĂ UNGHIUL

Prin ALT UNGHI, Alice Books propune o selecție de texte care nu doar spun povești, ci schimbă modul în care acestea sunt percepute. Este o colecție despre vocile care merită auzite, despre experiențe care nu sunt întotdeauna confortabile, dar sunt esențiale pentru a înțelege complexitatea lumii de astăzi.

Cu aceeași energie nonconformistă care definește editura, ALT UNGHI devine un spațiu al literaturii vii, autentice și imposibil de ignorat. Primele trei titluri din colecție, disponibile în librăriile fizice și online, conturează identitatea puternică a acestui demers editorial: „Gălbenele” de Troy James Weaver, „Amma” de Saraid de Silva și „Arse de soare” de Chloe Michelle Howarth.

„Gălbenele” de Troy James Weaver

Un roman atipic, fragmentar și poetic, „Gălbenele” pătrunde în universul interior al unui florist aflat la granița dintre viață și moarte, într-o explorare lucidă și tulburătoare a depresiei și alienării. Scris într-un stil minimalist, romanul este construit din secvențe scurte, intense, care funcționează ca flash-uri ale conștiinței.

Troy James Weaver creează un text în care banalul cotidian – relațiile, locul de muncă, rutina – devine fundalul unei tensiuni existențiale constante. Cu un umor negru subtil și o sensibilitate poetică aparte, autorul reușește să redea complexitatea unei minți aflate în suferință, fără a cădea în clișee sau melodramă.

Weaver este recunoscut pentru stilul său concis și profund introspectiv, iar „Gălbenele” confirmă această voce distinctă, capabilă să transforme fragilitatea în literatură memorabilă.

„Amma” de Saraid de Silva

Considerat un debut remarcabil și numit de presă un „instant classic”, „Amma” este un roman amplu și emoționant despre identitate, migrație și moștenirea traumelor familiale. Povestea urmărește trei generații de femei – unite prin sânge, dar separate de timp, spațiu și experiențe radical diferite.

Narațiunea se desfășoară între Singapore, Sri Lanka, Noua Zeelandă și UK, conturând un univers în care trecutul nu dispare niciodată cu adevărat, ci continuă să modeleze prezentul. Romanul abordează teme precum rasismul, violența domestică, alienarea, orientarea sexuală și căutarea apartenenței, într-o scriitură directă, dar profund empatică. Amma este povestea istoriei bogate și a viitorului necunoscut al diasporei din Sri Lanka – și a unei familii care încearcă cu disperare să-și găsească liniștea.

Saraid de Silva este o voce emergentă în literatura contemporană internațională – scriitoare de origine sri lankeză stabilită în Noua Zeelandă. Experiențele sale personale, legate de identitate și de apartenența la mai multe culturi, se regăsesc organic în construcția romanului. „Amma” a fost deja remarcat pe scena literară internațională, fiind inclus pe lista lungă a premiului pentru ficțiune Women’s Prize for Fiction 2025 și confirmând potențialul unei autoare care merită urmărită.

„Arse de soare” de Chloe Michelle Howarth

Un roman de atmosferă, delicat și intens în același timp, „Arse de soare” surprinde o poveste de maturizare plasată într-un sat irlandez conservator din anii ’90. În centrul narațiunii se află Lucy, o tânără care încearcă să-și înțeleagă identitatea într-un mediu conservator.

Relația ei cu Susannah, o prietenă din copilărie, evoluează într-o iubire profundă, dar ascunsă, obligând-o pe Lucy să ducă o viață dublă, între ceea ce simte și ceea ce societatea îi permite să fie. Romanul explorează cu sensibilitate teme precum prima iubire, frica de respingere și presiunea normelor sociale.

Chloe Michelle Howarth, una dintre cele mai promițătoare voci ale noii generații de autori irlandezi, reușește să creeze o proză poetică și autentică, în care emoția este construită subtil, prin detalii și atmosferă. „Arse de soare”, romanul său de debut, a fost deja remarcat și nominalizat în cadrul mai multor premii literare, consolidându-i poziția în peisajul literar contemporan. Nominalizată pe lista scurtă la premiul „Cartea anului: Discover Award” în cadrul British Book Awards 2024 și la Nero Book Award for Debut Fiction 2023, remarcată de Evening Standard drept „carte de urmărit în 2023” și inclusă de The Independent în selecția celor mai bune lecturi ale verii.

Despre ALICE BOOKS

Alice Books este o editură suficient de trăsnită să-ți propună lucruri la care nici nu te-ai fi așteptat în feed-ul vieții.

Alice Books își propune să îi familiarizeze pe cititori cu diferite culturi, să aducă speranță într-o lume dominată de schimbări haotice, să deschidă conversații necesare și să spună lucrurilor pe nume prin autenticitate și onestitate. Titlurile sale deschid minți, vindecă, apropie, aduc claritate și ne ajută să ne cunoaștem mai bine.

Colecții: Mysterious Alice, Young Alice, Classic Alice, Modern Alice, Yesterday, Graphic Alice, Kokoro, Closure, Daring Alice, Little Alice.

Printre autorii publicați se numără: Osamu Dazai, Sohn Won-Pyung, Mick Herron, M.L. Rio, Yu Miri, Sang Young Park, Baek Sehee, Makoto Shinkai, Naruki Nagakawa, Aiden Thomas, Michelle Zauner, Keum Suk Gendry-Kim, Perhat Tursun, Jacqueline Harpman, Natsume Soseki, Yoru Sumino.

