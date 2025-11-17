O rugăciune a inimii - Marin Sorescu

18 Noiembrie 2025
Descoperiți poezia "O rugăciune a inimii", un ultim strigăt adânc despre destrămare și speranță al unui mare suflet de poet. Se spune că versurile acestea au fost scrise în momente cruciale de Marin Sorescu, chiar înainte de despărțirea fizică de această lume, fiind publicată ulterior în volumul "Puntea" de Virginia şi George Sorescu. 

O rugăciune a inimii

"Doamne,

Ajută-mă cât mai pot

S-o duc.

Pune ordine-n mine

Împacă-mă cu lumea

și cu minunea vieții.

Scoate-mi din cap

Ideea fixă

Care m-a țintuit.

Fă din subconștientul meu

Un torent de speranță."

Marin Sorescu (poezie din Ultimele, Vol. "Puntea")

* Marin Sorescu (29 februarie 1936 – 8 decembrie 1996) a fost unul dintre cei mai importanți poeți, dramaturgi și prozatori români ai secolului XX. S-a născut în satul Bulzești, județul Dolj, într-o familie modestă de țărani. A urmat liceul „Frații Buzești” din Craiova și apoi Școala Militară de Ofițeri de Infanterie de la Predeal. A continuat studiile la Facultatea de Filologie, secția Limbi Moderne, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a obținut licența în 1960.

Debutul său literar a avut loc în 1964, cu volumul „Singur printre poeți”, în care combină umorul, ironia și parodia literară. Opera lui cuprinde poezie, teatru, proză și eseuri, iar lucrările sale se remarcă prin reflecții asupra condiției umane și printr-un stil accesibil, dar profund. Marin Sorescu a fost, de asemenea, pictor și a organizat expoziții atât în țară, cât și în străinătate. În 1992 a devenit membru titular al Academiei Române, iar între 1993 și 1995 a deținut funcția de Ministru al Culturii.

