Descoperiți poezia "O rugăciune a inimii", un ultim strigăt adânc despre destrămare și speranță al unui mare suflet de poet. Se spune că versurile acestea au fost scrise în momente cruciale de Marin Sorescu, chiar înainte de despărțirea fizică de această lume, fiind publicată ulterior în volumul "Puntea" de Virginia şi George Sorescu.