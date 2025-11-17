Fanii le-au ridicat pe soclu după moarte, ignorând fapte grave, comportamente toxice sau relații dubioase. Iată câteva exemple care au reapărut în thread-uri – și care au lăsat multe semne de întrebare.
John Lennon
Cântărețul legendar este o figură iconică a muzicii, dar comentariile pe forum ne aduc în față altă latură: relaţia toxică cu fostă soție, neglijarea fiului Julian, și lipsa de responsabilitate după despărțire.
Maica Tereza
Venerația pentru „sfânta” Maică Tereza e contrazisă de acuzații dure: condițiile în care trăiau bolnavii și săracii din adăposturile ei, și o filozofie a suferinței care a alimentat criticile.
Steve Jobs
Geniul Apple, imaginea de vizionar tehnologic — dar detalii pe cât de puțin discutate, pe atât de grave: relația cu fiica pe care a neglijat-o, refuzul de a recunoaște paternitatea, refuzul tratamentului medical clasic când s-a îmbolnăvit.
Mahatma Gandhi
Imaginea sa pașnică și spirituală maschează, spun internauții, un comportament îngrijorător. Potrivit comentariilor, ar fi invitat tinere să doarmă în pat cu el sub pretextul „rezistenței ispitelor”, într-un ritual straniu despre autocontrol.
Thomas Edison
Nu e doar inventatorul luminilor care ne-au schimbat viața: în thread-uri, i se reproșează nu doar că nu a inventat tot ce îi atribuie mitul popular, dar și metode dure, comportament agresiv și lipsă de scrupule față de colaboratori pentru a-și atinge ocupațiile financiare.
Citește continuarea pe confesiunileuneifeterele.ro
Foto interior si prima pagina generate cu AI
Noemi
Ultima actualizare: 17 Noiembrie 2025 @ 05:11
Mi-am făcut un obicei din a spune cele mai crude adevăruri în glume și metafore. Poate că uneori acestea par a fi ascunse în spatele unei formule sofisticate, dar, în esență, sunt simple. Acest lucru este valabil...
McHappy Day 2025®: când faptele bune țin familiile împreună
Prelungim termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați. Ultima zi de înscriere: 10 octombrie
Un român câștigă Premiul Next Generation Design pentru bicicleta hibrid-electrică SYNTHESIS
Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei