Nu tot ce arde piere. Uneori, din flăcări se naște adevărul. Saturn în Berbec (2025–2028): Focul karmic arde acum

23 Mai 2025
“Love Fair”, târgul caritabil care schimbă soarta animalelor fără stăpân

5 Februarie 2025
17 Noiembrie 2025
Pe Reddit, o discuție aprinsă a scos la iveală un adevăr incomod: unele dintre cele mai venerate figuri nu erau deloc îngeri.

Fanii le-au ridicat pe soclu după moarte, ignorând fapte grave, comportamente toxice sau relații dubioase. Iată câteva exemple care au reapărut în thread-uri – și care au lăsat multe semne de întrebare.

John Lennon

Cântărețul legendar este o figură iconică a muzicii, dar comentariile pe forum ne aduc în față altă latură: relaţia toxică cu fostă soție, neglijarea fiului Julian, și lipsa de responsabilitate după despărțire.

Maica Tereza

Venerația pentru „sfânta” Maică Tereza e contrazisă de acuzații dure: condițiile în care trăiau bolnavii și săracii din adăposturile ei, și o filozofie a suferinței care a alimentat criticile.

Steve Jobs

Geniul Apple, imaginea de vizionar tehnologic — dar detalii pe cât de puțin discutate, pe atât de grave: relația cu fiica pe care a neglijat-o, refuzul de a recunoaște paternitatea, refuzul tratamentului medical clasic când s-a îmbolnăvit.

Mahatma Gandhi

Imaginea sa pașnică și spirituală maschează, spun internauții, un comportament îngrijorător. Potrivit comentariilor, ar fi invitat tinere să doarmă în pat cu el sub pretextul „rezistenței ispitelor”, într-un ritual straniu despre autocontrol.

Thomas Edison

Nu e doar inventatorul luminilor care ne-au schimbat viața: în thread-uri, i se reproșează nu doar că nu a inventat tot ce îi atribuie mitul popular, dar și metode dure, comportament agresiv și lipsă de scrupule față de colaboratori pentru a-și atinge ocupațiile financiare.

Citește continuarea pe confesiunileuneifeterele.ro

Foto interior si prima pagina generate cu AI

Ultima actualizare: 17 Noiembrie 2025

„Arborele genealogic al familiei noastre” – o carte care păstrează vie istoria familiei

„Arborele genealogic al familiei...

O rugăciune a inimii - Marin Sorescu

O rugăciune a inimii - Marin Sorescu

