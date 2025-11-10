Enigma vieții lui Freddie Mercury: Mary Austin, moștenitoarea care l-a vegheat pe patul de moarte și i-a ascuns cenușa

10 Noiembrie 2025
7 Noiembrie 2025
10 Noiembrie 2025
După șase ani de relație, Freddie Mercury i-a mărturisit lui Mary Austin în 1976: „Cred că sunt bisexual.”

La care, așa cum reflectă și filmul Bohemian Rhapsody, ea i-ar fi răspuns: „Eu cred că ești gay.” Apoi s-ar fi îmbrățișat și au rămas unul lângă celălalt până când liderul trupei Queen a murit în 1991. Este una dintre puținele scene de intimitate dintre cei doi prieteni pe care „iubirea vieții” cântărețului a detaliat-o înainte să se retragă în conacul Garden Lodge din Londra, moștenit de la Mercury, și să decidă să rămână tăcută până în ziua de azi.

O tăcere pe care a păstrat-o chiar și atunci când a început filmările pentru Bohemian Rhapsody, peliculă în care Lucy Boyton și Rami Malek au interpretat marile roluri, și după care averea ei avea să crească cu 46 de milioane de euro.

Conac, avere și „royalties”: Mary, cea mai mare moștenitoare a lui Mercury

Mary Austin trăiește complet departe de lumina reflectoarelor. Deși nu știm detaliile exacte ale relației lor – în film, totul apare aproape idilic – legătura dintre ea și Mercury a fost incontestabil solidă. Ani întregi au locuit practic unul lângă altul – se spune chiar că din casa lui Freddie se putea vedea apartamentul lui Mary – iar după ce l-a vegheat pe patul de moarte și și-a pus propria familie pe plan secund, Mary Austin a devenit moștenitoarea a jumătate din averea lui și a vilei sale, evaluată atunci la aproape 23 de milioane de euro și care ascundea o colecție de artă importantă.

