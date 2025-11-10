Săptămâna 12 – 16 noiembrie aduce la Opera Națională București o selecție de titluri în care comedia, tragedia, sacrificiul și iubirea imposibilă se succed pe scenă, conturând un univers emoțional divers și captivant.

De la comicul amar al operei românești contemporane „D'ale carnavalului" de Dan Dediu, până la dramatismul din „Tosca", monumentalitatea verdiană din „Nabucco", baletul pasional „Romeo și Julieta" și delicata tragedie a lui „Madama Butterfly", fiecare seară devine o fereastră către o lume unică.

Miercuri, 12 noiembrie, ora 18:30, vă invităm la „D'ale carnavalului" de Dan Dediu, o adaptare operistică a piesei lui Ion Luca Caragiale, în care umorul absurd și satira socială capătă o forță nouă prin muzică. O comedie plină de personaje colorate, în care încurcăturile amoroase și ambițiile mărunte se amestecă într-un carnaval al aparențelor. Dan Dediu propune o partitură originală, modernă, inteligentă, care rezonează cu spiritul viu și ironic al textului lui Caragiale.

Joi, 13 noiembrie, și vineri, 14 noiembrie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul „Tosca" de Giacomo Puccini, o operă în care suspansul, iubirea și sacrificiul se succed cu intensitate uluitoare. Floria Tosca, Cavaradossi și Scarpia sunt prinși într-un joc de putere cu mize fatale, unde arta, politica și pasiunea se ciocnesc brutal. Muzica lui Puccini înalță fiecare moment dramatic, de la tandrețea lirică la brutalitatea crudă, culminând cu un final de o forță emoțională devastatoare.

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul de balet „Romeo și Julieta" de Serghei Prokofiev, o reinterpretare coregrafică modernă și vibrantă a celebrei tragedii shakespeariene. Muzica lui Prokofiev, plină de contrast, tensiune și lirism, susține cu precizie emoția dansului, iar povestea celor doi îndrăgostiți din Verona este spusă prin mișcare, privire și gest, fără cuvinte, dar cu impact profund. Un spectacol care cucerește prin intensitate vizuală și trăire sinceră.

Duminică, 16 noiembrie, ora 18:30, încheiem săptămâna cu „Madama Butterfly" de Giacomo Puccini, o dramă a iluziilor pierdute și a iubirii neîmpărtășite. Cio-Cio-San, o tânără gheișă japoneză, își sacrifică totul pentru o promisiune ce nu va fi onorată.

Muzica lui Puccini, subtilă și sfâșietoare, învăluie spectatorul într-o atmosferă delicată și tragică, în care fragilitatea umană devine temă centrală. „Madama Butterfly" este o meditație despre speranță, cultură și abisul dintre lumi.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.