Serile mai lungi și reci și dorința de liniște fac din luna noiembrie momentul perfect pentru a te cuibări cu o carte bună în mână.

Editura ap! (ACT și Politon) îți propune patru titluri ideale pentru momente de lectură în tihnă ‒ povești care te vor emoționa, te vor face să râzi, să te regăsești sau să visezi. Luna noiembrie ne invită să ne retragem, să ne liniștim și să redescoperim bucuria lecturii. Fie că alegi o poveste plină de speranță (Chiar înainte de fericire), fie de romantism autentic (Bună, iubire) ori o escapadă în stil vintage (Magazinul Mireselor) sau o introspecție (Du-te cu el) – fiecare dintre aceste titluri reprezintă o alegere excelentă pentru seri cu lumină blândă, o băutură caldă și pagini ce te poartă într-un alt univers.

Alege-ți cartea, fă-ți un ceai, găsește un colț liniștit în casă… și lasă lectura să te cuprindă.

1. Chiar înainte de fericire, de Agnès Ledig

O poveste despre greșeli, sacrificii și renaștere – romanul Chiar înainte de fericire explorează cât de puternică poate fi ființa umană atunci când dă piept cu disperarea și cu durerile trecutului, dar decide să meargă mai departe. Autoarea Agnès Ledig transformă experiența propriei suferințe într-o carte ce evocă speranța și credința în micile miracole de zi cu zi.

Chiar înainte de fericire este, mai întâi de toate, o poveste despre viață și despre căile neașteptate pe care ne poartă aceasta uneori. Este o poveste despre iubire și despre diversele chipuri pe care le îmbracă dragostea. Este o poveste în care se poate regăsi, într-o oarecare măsură, fiecare dintre noi…

De ce să o citești în noiembrie? Pentru că e perioada în care vrem să ne vindecăm rănile și să ne regăsim liniștea ‒ nimic mai bun pentru asta decât o carte care ne va încălzi sufletul.

Autoarea romanului, Agnès Ledig (n. 1972) originară din Strasbourg (Franța), a devenit scriitoare după ce viața i-a dat o lovitură grea. După moartea fiului ei, care a suferit de leucemie, medicii au sfătuit-o să împărtășească cu semenii suferința prin care a trecut, ca o formă de terapie pentru a-și vindeca rănile. Sfatul lor s-a dovedit a fi de bun augur, întrucât autoarea a cunoscut un succes fulminant încă de la apariția primului ei roman, „Marie d’en haut” (2011), care a primit premiul cititoarelor revistei Femme Actuelle. Următoarele ei romane: Chiar înainte de fericire (2013, apărut în limba română la Editura ACT și Politon), Du-te cu el (2014) și On regrettera plus tard (2016) au devenit rapid bestsellere.

2. Bună, iubire, de Karen McQuestion

O poveste despre a doua șansă ‒ Dan își pierde soția, Andrea trece printr-un divorț, iar o cățelușă adorabilă, Anni, se dovedește a fi liantul care-i aduce împreună. Karen McQuestion creează, cu ajutorul ei, o atmosferă blândă, plină de căldură și optimism.

Bună, iubire este o frumoasă poveste de dragoste, în care o cățelușă adorabilă pe nume Anni joacă un rol decisiv. Așadar, dacă sunteți în căutarea dragostei, iar aceasta întârzie să apară, de ce nu vă gândiți să vă luați un cățeluș? Câinii pot fi niște mesageri extraordinari ai sentimentelor umane, după cum vom vedea și în acest roman, în care Anni va fi un complice extraordinar la o cerere în căsătorie care s-ar putea lăsa cu câteva lacrimi din partea ta, dragă cititorule.

Perfectă pentru o lectură cosy: dragoste, reconectare, un companion patruped – toate ingredientele pentru un roman care te face să zâmbești cu tot sufletul.

Karen McQuestion a scris cărți pentru copii, adolescenți și adulți. Cărțile sale au fost publicate atât în format fizic, cât și audio și digital pe Amazon Publishing, Houghton Mifflin Harcourt și Brilliance Audio. Multe dintre cărțile ei s-au aflat în top 10 pe Kindle.

3. Magazinul Mireselor, de Rachel Hauck

Pentru a-și împlini visul de a avea un magazin cu rochii de mireasă, Cora Scott pornește o afacere în anul 1930, în micuța localitate Heart’s Bend; opt decenii mai târziu, în 1996, fostul căpitan Air Force, Haley Morgan, revine acasă, în Heart's Bend, după ce își încheie serviciul militar, mai hotărâtă ca niciodată să reabiliteze Magazinul Mireselor… două povești care se împletesc în timp și spațiu. Rachel Hauck, autoare de bestsellere, ne aduce o lectură ce îmbină romantismul cu nostalgia și speranța.

Magazinul Mireselor este o încântătoare poveste despre viață, despre legăturile nebănuite pe care se întâmplă să le avem cu trecutul nostru și despre modul extraordinar de-a dreptul în care lucrurile care ne atrag aparent inexplicabil au, până la urmă, o explicație foarte logică. Dar Magazinul mireselor este, în primul rând, o poveste despre dragoste și întortocheatele ei căi. Despre trădările din dragoste, despre iluziile care ne împiedică să vedem adevărul atunci când toți ceilalți îl văd, despre lecțiile dure pe care viața ni le dă când suntem nehotărâți, dar și despre finalurile fericite care vin după perioade îndelungate de neîmpliniri și neliniști.

Rachel Hauck este o autoare americană de bestsellere New York Times, USA Today și Wall Street Journal. Romanul ei „Nunta: Rochia de mireasă” ‒ apărut în limba română la Editura ap! (ACT și Politon) ‒ a fost numit „Romanul Inspirațional al Anului” de către Clubul de carte Romantic Times. Cartea ei „Once Upon A Prince”/ „A fost odată un prinț” a fost ecranizată într-o producție originală Hallmark. De aceeași autoare, a apărut la Editura ap! și romanul intitulat „Capela de nuntă”.

Lectură ideală pentru toamnă: parfum vintage, rochii albe, povești de viață întortocheate – ideală între două cești de ceai.

4. Du‑te cu el, de Agnès Ledig

Un roman despre dragoste, viață și moarte – autoarea ne plasează într-un spital, în secția de reanimare, unde întâlnim personaje puse în situații-limită, relații complicate și alegerea de a merge mai departe. Agnès Ledig creează din nou un spațiu emoțional intens, ce îndeamnă la introspecție.

Du-te cu el este, mai presus de toate, un roman despre dragoste și cum ar trebui aceasta să fie, dar și despre ce nu ar trebui să permitem niciodată să ni se întâmple în numele iubirii.

Pentru serile în care vrei ceva profund: o carte care te atinge, te face să reflectezi și te ține cu sufletul la gură.

* Informații via comunicat de presă