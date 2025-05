IN ACEST ARTICOL:

Gânditori de renume internațional, precum Richard P. Rumelt – recunoscut drept unul dintre cei mai influenți strategi de business din lume – sau Gretchen Rubin – autoare de bestsellere traduse în peste 30 de limbi și apreciată de publicații precum The New York Times și Harvard Business Review – oferă resurse valoroase pentru cei care aspiră la autocunoaștere, creștere personală și un leadership de impact. Tot în această ligă se află și Bob Burg, promotor al leadershipului bazat pe generozitate, și Paolo Borzacchiello – expert recunoscut în comunicare strategică și inteligență lingvistică, devenit un reper în sfera dezvoltării personale.

Editura ap! (ACT și Politon) vă propune în continuare patru titluri esențiale care vă pot ajuta să vă clarificați direcția, să vă dezvoltați abilități reale și să construiți relații mai bune.

Poate că ești deja fericit și nu știi: Primul manual de dezvoltare personală realistă și sustenabilă – Paolo Borzacchiello

Primul manual de dezvoltare personală realistă

Paolo Borzacchiello este o figură proeminentă în peisajul european al comunicării aplicate, cunoscut pentru cercetările sale în domeniul neuroștiinței limbajului, programării neuro-lingvistice (NLP) și inteligenței emoționale. A lucrat cu corporații internaționale și a susținut sute de cursuri pentru lideri, manageri și coachi, fiind autorul mai multor cărți care s-au bucurat de succes.

În această lucrare, Borzacchiello abandonează clișeele dezvoltării personale și propune o abordare extrem de sinceră: poate că nu ai nevoie să „te transformi”, ci doar să înveți cum funcționezi.

Cartea este structurată ca un ghid accesibil care te învață, printre altele, cum să îți identifici mecanismele automate ale minții, cum să îți gestionezi emoțiile și cum să-ți creezi un discurs interior benefic. Nu este o carte despre „pozitivism toxic”, ci despre cum să devii conștient și prezent în propriul proces de creștere.

Cele patru tendințe: profilurile de personalitate esențiale care îți arată cum să faci viața mai bună (pe a ta și pe a altora) – Gretchen Rubin

Profilul tău comportamental este cheia motivației personale

Gretchen Rubin este una dintre cele mai citite autoare de dezvoltare personală din lume, cu titluri traduse în 30 de limbi și peste 3 milioane de cărți vândute. A devenit faimoasă cu bestsellerul The Happiness Project și a continuat să publice lucrări extrem de influente despre obiceiuri, fericire și autoobservare. Este gazda podcastului Happier with Gretchen Rubin, foarte popular în SUA și nu numai.

Cele patru tendințe este cartea care te va ajuta să te autocunoști mai bine și să-i „citești” mai bine pe cei din jurul tău, pentru a-ți îmbunătăți astfel considerabil viața. Iar prin a-ți îmbunătăți viața, înțelegem: să iei decizii mai bune, să nu mai întâmpini dificultăți la respectarea deadline-urilor, să suferi mai puțin și să te înțelegi mai bine cu oamenii din viața ta, fie că este vorba despre copii, parteneri de viață, colegi de serviciu, pacienți, subalterni, elevi sau prieteni. În carte, Rubin introduce un sistem practic și elegant de clasificare a tipurilor de personalitate în funcție de felul în care răspund oamenii la așteptări – atât externe (ce vor ceilalți de la noi), cât și interne (ce vrem noi de la noi înșine). Cele patru profiluri sunt:

Upholder (Respectuosul) – îndeplinește cu ușurință și așteptările proprii și pe cele ale altora;

– îndeplinește cu ușurință și așteptările proprii și pe cele ale altora; Obliger (Obligatorul) – se supune ușor cerințelor exterioare, dar are dificultăți în a-și respecta propriile obiective;

– se supune ușor cerințelor exterioare, dar are dificultăți în a-și respecta propriile obiective; Questioner (Chibzuitorul) – pune totul sub semnul întrebării și acționează doar dacă are un motiv logic clar;

– pune totul sub semnul întrebării și acționează doar dacă are un motiv logic clar; Rebelul – respinge toate formele de așteptări, preferând libertatea absolută.

Cartea nu doar că te ajută să-ți înțelegi propriul comportament, dar te învață și cum să interacționezi eficient cu ceilalți în funcție de tendința lor dominantă. Este o resursă valoroasă pentru autocunoaștere, dar și pentru management, coaching sau parenting.

Strategii bune, strategii rele: Care este diferența și de ce contează – Richard P. Rumelt

Gândirea clară într-o lume confuză

Richard P. Rumelt este profesor emerit la UCLA Anderson School of Management și consultant strategic pentru guverne, firme de investiții și mari corporații. Revista The Economist l-a inclus în top 25 al celor mai influente persoane în ceea ce privește dezvoltarea conceptelor din sfera managementului și a practicii corporatiste. Publicația The McKinsey Quarterly l-a descris ca fiind „strategul strategiilor” și „un titan în domeniul strategiei”. Rumelt a pus bazele studiului economic sistematic al strategiei, dezvoltând ideea că întreprinderile care se concentrează pe competențele-cheie obțin cele mai bune rezultate și că performanțele superioare nu se datorează apartenenței la o anumită industrie, ci năzuinței fiecărei firme spre excelență. Considerat unul dintre cei mai influenți gânditori în domeniul strategiei de afaceri, Rumelt demontează în această carte miturile despre strategia „de tip PowerPoint” și vine cu o viziune radical diferită.

El arată că multe organizații (și indivizi) confundă planificarea cu strategia. Strategiile proaste se ascund adesea în spatele unor obiective vagi și fraze goale („Vrem să fim lideri în inovație”), în timp ce strategiile bune identifică probleme reale, fac alegeri clare și creează avantaje competitive.

Cartea este plină de exemple reale – de la Apple la operațiuni militare – și oferă un cadru practic pentru oricine vrea să gândească strategic: antreprenori, manageri, freelanceri sau oricine își conduce propria „mică organizație” – viața sa.

Liderul generos: O poveste despre ceea ce contează cu adevărat în afaceri – Bob Burg & John David Mann

Leadership cu suflet, nu cu forță

Bob Burg este un nume cunoscut în lumea afacerilor pentru seria „The Go-Giver”, scrisă împreună cu John David Mann. Împreună, cei doi au redefinit leadershipul modern, orientându-l spre valori umane precum generozitatea, empatia și colaborarea. Cărțile lor au fost traduse în peste 20 de limbi și sunt recomandate de lideri din companii globale, inclusiv din topul Fortune 500. Până în prezent Bob Burg a vândut peste un milion de cărți. În 2014, a fost inclus în Top 30 „Cei mai influenți lideri de opinie din afaceri“ de către Asociația Americană de Management, în timp ce platforma Richtopia l-a inclus în Top 200 „Cei mai influenți autori din lume”.

„Liderul generos” este o poveste inspirațională, care urmărește parcursul unui manager blocat în mentalitățile clasice de control și autoritate. Prin intermediul întâlnirilor cu un mentor neașteptat, el descoperă cum puterea adevărată vine din a da, nu din a impune. Cartea explorează concepte esențiale precum puterea ascultării, încrederea ca monedă de schimb în afaceri și influența care pornește din autenticitate. Este o lectură ideală pentru oricine vrea să conducă echipe, proiecte sau afaceri fără să renunțe la valori.

Aceste patru volume nu sunt doar inspiraționale, ci și funcționale. Te ajută să-ți înțelegi tipul de personalitate, să-ți dezvolți abilitățile de leadership, să-ți rafinezi gândirea și, poate cel mai important, să nu mai cauți orbește fericirea, când deja o ai.

Fie că ești în căutarea echilibrului interior, a eficienței strategice sau a unui mod mai sănătos de a relaționa, aceste lecturi sunt aliați de încredere pe drumul tău.