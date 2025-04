IN ACEST ARTICOL:

Crime Scene Press, editură din România cu un program dedicat în exclusivitate literaturii de acest gen, propune o selecție de romane care te vor ține cu sufletul la gură de la prima și până la ultima pagină. De la Noi rezolvăm crime, volumul care deschide o nouă serie semnată de Richard Osman, autor care a făcut furori în întreaga lume cu seria Clubul crimelor de joi, până la Ascunsă în umbră de Viveca Sten, volumul al doilea al seriei Crimele din Åre, care a fost ecranizată de NETFLIX într-un serial de excepție.

Iată câteva dintre titlurile de care te poți bucura în această perioadă:

Viveca Sten – Ascunsă în umbră (trad. Loredana Frățilă-Cristescu), volumul al doilea al seriei Crimele din Åre. Seria a fost ecranizată de NETFLIX într-un serial de excepție.

Secrete, răzbunare și o crimă violentă tulbură idilica localitate Åre

În stațiunea suedeză de schi Åre este găsit trupul lui Johan Andersson, fost schior olimpic. Bărbatul pare că a fost ucis în bătaie în pădure. Conform soției sale, nu avea niciun dușman pe lume. În ochii inspectorilor Hanna Ahlander și Daniel Lindskog, crima dovedește altceva. Dar ce să fi provocat o asemenea furie? Și cui?

În timp ce poliția caută răspunsuri, Rebecka Ekvall, soția vulnerabilă a unui pastor, este prinsă într-o căsnicie abuzivă. Izolată de congregație, Rebecka se teme cumplit pentru viața ei. Pentru că poartă cu sine un secret teribil. Dar nu e singura persoană din Åre care ascunde lucruri.

Pe măsură ce descâlcesc ițele întunecate ale unei liste de suspecți tot mai mare, Hanna și Daniel își dau seama că uciderea lui Johan este doar începutul unui caz despre supraviețuire și răzbunare cu orice preț.

Viveca Sten a debutat în 2008 cu romanul În apele cele mai liniștite / I de lugnaste vatten, care a devenit imediat un succes, iar cele zece cărți din seria Sandhamn s-au vândut în peste 8 milioane de exemplare în toată lumea, aflându-se și azi în topurile internaționale de vânzări.

În prezent, Viveca își împarte timpul între Stockholm, Sandhamn și Åre. Aceasta din urmă este o celebră stațiune de schi din Suedia și, deloc întâmplător, locul unde se desfășoară acțiunea seriei Crimele din Åre, recent ecranizată de Netflix.

Richard Osman – Noi rezolvăm crime (trad. George Arion Jr.), o nouă serie plină de aventuri, umor și suspans de la autorul seriei bestseller internaționale Clubul Crimelor de Joi.

Romanul ne poartă într-o altă aventură captivantă, cu personaje proaspete, intrigi complexe și aceeași doză de șarm britanic care l-a făcut celebru pe autor. Prin volumul care deschide noua serie de romane de suspans, Richard Osman demonstrează că este unul dintre cei mai talentați povestitori contemporani, consolidându-și poziția ca autor de top în literatura de mister.

Protagoniștii romanului Noi rezolvăm crime sunt Steve Wheeler, un pensionar liniștit care iubește rutina zilnică, și nora sa, Amy Wheeler, o gardă de corp cu o viață plină de adrenalină. Cei doi formează un duo neașteptat și pornesc într-o aventură internațională plină de peripeții, umor și momente emoționante. Stilul captivant al lui Osman îmbină elementele de mister clasic cu dinamismul unei povești moderne, oferind cititorilor o lectură de neuitat.

Richard Osman este unul dintre cei mai apreciați autori contemporani de literatură mistery & thriller, dar cariera sa nu se limitează doar la scris. Osman este cunoscut și ca producător, comediant și prezentator de televiziune în Marea Britanie. Este creatorul și fostul co-prezentator al popularei emisiuni Pointless, difuzată pe BBC One, și a găzduit alte show-uri precum Richard Osman's House of Games.

Debutul său literar, Clubul Crimelor de Joi, roman lansat în 2020, a fost un succes răsunător, devenind „bestselling Christmas title” în Marea Britanie și primul debut literar care a ajuns pe locul 1 în topurile de vânzări. Seria a continuat cu alte trei volume, fiecare dintre ele fiind primit cu entuziasm de cititori și critici și vândute în milioane de exemplare în Marea Britanie și în lumea întreagă. Cel mai nou volum din serie, Ultimul diavol care trebuie să moară, a ocupat locul 1 pe lista New York Times Best Sellers.

Paul Colize – Toată violența oamenilor (trad. Delia Tuică) - Premiul Polar Michel Lebrun 2020 și Premiul publicului la Festivalul de literatură polițistă din Villeneuve-Lez-Avignon.

Paul Colize, unul dintre cei mai apreciați scriitori belgieni de thriller, vine cu un roman descris de publicația La Provence drept „Un roman care nu se lasă plasat în vreo categorie, fascinant prin stilul său puternic, prin intrigă, prin personajele captivante și prin temele pe care le abordează, precum mântuirea și reziliența.” O tânără este găsită în apartamentul său din Bruxelles, ucisă cu mai multe lovituri de cuțit. Toate indiciile arată spre Nikola Stancovici, un artist care a fost ultima persoană pe care victima a sunat-o înainte să moară. El apare pe înregistrările camerelor de supraveghere imediat după crimă, poliția îi găsește hainele pătate de sânge și descoperă în atelierul său schițe ale locului faptei.

Sub aparențele sale de copil pierdut, Niko este un graffiti artist de geniu, supranumit de presă „Funambulul”, după ce pe străzile capitalei au apărut o serie de picturi murale anonime și ultraviolente. Din spatele zidurilor de tăcere cu care s-a înconjurat și aflat sub supraveghere psihiatrică, tânărul neagă totul. Singura sa formă de apărare este să repete o frază: „Nu am fost eu.” Însă povestea lui Niko este întrețesută cu povestea Iugoslaviei măcinate de război. Toată violența de atunci își găsește ecou în prezent.

Paul Colize este un scriitor belgian care a scris peste cincisprezece cărți: Back Up, publicat în 2012 (răsplătit cu Premiul Saint-Maur en poche 2013) și Un long moment de silence, publicat în 2013, (răsplătit cu trei premii în același an: Landerneau Polar, Boulevard de l’Imaginaire și Polars Pourpres). Operele sale sunt caracterizate printr-o documentare temeinică, o intrigă sofisticată și un pronunțat simț al umorului.

Alex Ahndoril – Cheia ascunsă (trad. Daniela Ionescu), primul volum al seriei Julia Stark.

Sub acest pseudonim se ascunde un cuplu de autori suedezi (soții Alexandra Coelho Ahndoril și Alexander Ahndoril), cunoscuți și pentru seria lor de succes scrisă sub numele Lars Kepler. Seria conține nouă romane traduse în 40 de limbi și vândute în 17 milioane de exemplare. Cheia ascunsă, volumul care deschide seria palpitantă Julia Stark, este un thriller alert, impregnat de simbolism și atmosferă scandinavă, în care o crimă misterioasă stârnește o tensiune care se menține până la ultima pagină. Romanul este o reinterpretare modernă a clasicului whodunnit, bogată în personaje memorabile și bine conturată, având-o în centrul acțiunii pe una dintre cele mai captivante și fascinante personaje feminine din literatura criminală scandinavă contemporană: detectiva privată Julia Stark.

Alexander Ahndoril a debutat la 22 de ani cu o poveste de dragoste. De atunci a scris scenarii, piese de teatru și nouă romane. Printre cele mai apreciate se numără Regissören (2006), un roman despre Ingmar Bergman, tradus în 11 limbi și premiat.

Alexandra Coelho Ahndoril are origini portugheze din partea mamei și a crescut la Helsingborg, în Suedia. Înainte de a deveni scriitoare, a urmat o carieră în actorie. A fost și critic literar pentru două dintre cele mai mari ziare sudeze, Göteborgs-Posten și Dagens Nyheter.

Livie Hoemmel – Sacrificiul regelui (trad. Mihaela Racolța), un roman exploziv care dezvăluie complotul incredibil pus la cale de KGB pentru a-l elimina pe Bobby Fischer, cel mai mare jucător de șah din istorie.

În 1972, în plin Război Rece, un american de douăzeci și nouă de ani devine Campion Mondial la șah, învingându-l pe rusul Boris Spassky. Bobby Fischer tocmai a pus capăt unei serii până atunci neîntrerupte de titluri sovietice, începută în 1948. URSS, care deja a pierdut cursa pentru spațiu și a cărei economie se clatină, e obligată să admită că a pierdut hegemonia intelectuală.

Trei ani mai târziu, în 1975, Fischer refuză să-și apere titlul, renunță la el fără luptă și dispare din atenția publicului. Ce îl împinge pe magicianul imbatabil al șahului să facă un asemenea gest?

Pentru prima oară, adevărul despre misterul care îl înconjoară pe Bobby Fischer iese la iveală. Un thriller ambițios, îmbinat cu o poveste filosofică și una de iubire, care te poartă din cluburile de șah din New York până pe coridoarele Kremlinului.

Numele Livie Hoemmel este un pseudonim, o anagramă a naratorului din romanul de față: „Le Vieil Homme” – Bătrânul.

Încă din copilărie, autorul a fost inițiat în matematică și șah de către tatăl său, un jucător de șah împătimit. Împreună, analizau partidele marilor maeștri, fiind deosebit de interesați de cel mai mare dintre ei: Bobby Fischer. Acum aproape o jumătate de secol, autorul i-a promis tatălui său – care a rămas profund tulburat după căderea lui Fischer din 1975 – că va rezolva într-o zi misterul din spatele bizarului moment. Romanul Sacrificiul regelui este rodul acestei încercări.

În perioada aceasta, pe site-ul editurii cititorii au parte de reduceri între 40% și 75% pentru zeci de romane.

