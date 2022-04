Art Safari este evenimentul de artă care nu mai are nevoie de nicio prezentare și care, de la an la an, crește în cel mai frumos mod cu putință. În acest an, Art Safari ne promite două sezoane expoziționale (12 mai – 7 august și septembrie-decembrie 2022), a câte 3 luni fiecare, și ne va încânta inclusiv cu opere de artă semnate de Picasso și Dali, aflate în premieră în România. Chiar în inima Bucureștiului, în încăperile impozantului palat Dacia-România din Centrul Vechi, cea de-a IX-a ediție Art Safari ne va face cunoștință și cu operele lui Theodor Aman, Marcel Iancu, dar și cu celebra fotografă germană Barbara Klemm sau cu tânăra artistă contemporană Irina Dragomir.

Dar mai multe informații și detalii prețioase despre noutățile, colecțiile și bucuriile vizuale pe care ni le rezervă ediția 2022 Art Safari am aflat chiar de la Ioana Ciocan, general manager Art Safari și curator independent, cea care, cu energia sa debordantă, cu pasiunea pentru artă și cu calitățile sale organizatorice a dus acest eveniment către ceea ce este astăzi și a făcut să ne apropiem mai mult arta. Ioana este omul care și-a propus să schimbe relația oamenilor cu arta și care, în ciuda provocărilor muncii sale complexe, a reușit. Ne-a arătat că muzeul nu este deloc un loc plictisitor în care cineva îți propune o înșiruire de ani, ci un loc care te poartă printr-o poveste, o poveste din trecut, o poveste a zilelor noastre sau chiar o poveste despre viitor.

Ioana Ciocan este vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, membru al consiliului științific al Muzeului Național Cotroceni și a coordonat mai multor programe de artă în spațiul public.

Foto: Ioana Ciocan, Credite foto: Adi Bulboacă

Operele grafice ale marilor Pablo Picasso și Salvador Dali vor poposi în inima Bucureștiului

Garbo.ro: Cu ce ne încântă vizual anul acesta Art Safari? Care sunt noutățile în artă ale celei de-a IX-a ediții Art Safari?

Ioana Ciocan: Sunt încântată să vă fac un tur virtual al Palatului Dacia-România, până deschidem porțile în inima Bucureștiului, pe strada Lipscani, nr. 18-20.

Art Safari oferă anul acesta iubitorilor de frumos o incursiune în lumea artistică spaniolă la cel mai înalt nivel. Facem cunoștință, în premieră, cu operele grafice ale marilor Pablo Picasso și Salvador Dali, în Pavilionul Central. Acolo găzduim una dintre cele mai importante și mai așteptate expoziții de anul acesta, fără îndoială, „Picasso, Dali & Falla – Pălăria cu trei colțuri”. Deși vorbim de unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai tuturor timpurilor, nu multă lume știe că cei doi au creat și artă grafică impresionantă, așa că ne bucurăm să fim noi cei care le face cunoștință cu ea.

Expoziția va fi dedicată baletului „Pălăria cu trei colțuri” de Manuel de Falla, pentru care Picasso și Dalí au fost comisionați să creeze decorurile și costumele, iar Picasso a realizat chiar și machiajul dansatorilor. Deși cei doi au realizat aceste creații pentru spectacolul de balet în perioade diferite, cu siguranță fiecare dintre ei a dat ce a avut mai bun pentru a atrage atenția, așa că… să ne bucurăm de „duel”!

Foto: Picasso - Le Tricorne

Premiera spectacolului a avut loc în 1919 în Londra, în 1920, în Paris și ulterior, în Madrid, decorul fiind pictat de Picasso. Una dintre cortine, „Le Tricorne”, a fost cumparată cu 50.000 de dolari și expusă în restaurantul Four Season din New York. 30 de ani mai târziu, Dali a semnat scenografia aceluiași spectacol în Statele Unite, cu un succes răsunator. 100 de ani mai târziu, în 2022, spectacolul se mută în centrul istoric al Bucureștiului, într-o viziune nouă, aparținând curatorului expoziției, Óscar Carrascosa.

Foto: Salvador-Dali-Le-Tricorne-1959

După explorarea artistică a Spaniei, vă invităm în Germania, țară foarte bine reprezentată anul acesta la Art Safari în Pavilionul Aniversar. Aici vom admira o expoziție de fotografie semnată de celebra Barbarei Klemm, care marchează 30 de ani de parteneriat germano-român în Europa. Veți avea ocazia să vedeți fotografii rare cu Germania înainte de unificare, dar și pe Angela Merkel, pe Madonna și pe Claudia Schiffer, așa cum au fost surprinse de lentila sa. Expoziția este organizată în colaborare cu Institut für Auslandsbeziehungen, ICR, Ambasada Republicii Federale Germania la București și Institutul Goethe și este sprijinită de Deutsche Bank.

Foto: Barbara Klemm_Angela Merkel

Distinsa fotografă Barbara Klemm combină fotografia documentară cu cea de artă într-un mod rar întâlnit în fotografia de presă germană. Deși majoritatea acestor fotografii au fost comandate pentru ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung, ele reprezintă mai mult decât o acoperire a evenimentelor zilei. Expoziția include imagini din fiecare sferă a societății: politică, cultură și economie, care surprind momente unice si adesea tensionate, precum viața de zi cu zi, demonstrații, proteste și imigranți, evenimente culturale și spații urbane, în viziunea curatorială a lui Matthias Flügge.

Ne îndreptăm apoi către lumea artistică româno-israeliană în Pavilionul Invitat, care va găzdui o expoziție fabuloasă dedicată lui Marcel Iancu, un artist fenomen al secolului XX: „Marcel Iancu. Reconstruind artele România - Israel”.

Marcel Iancu a fost unul dintre personajele care au orientat și definit arta de avangardă din România și din Israel, aducând-o în aceeași linie cu cea occidentală, în mediul căreia s-a format. Iancu a fost o personalitate complexă, un artist cu vocație multiplă: pictor, grafician, arhitect, eseist și a avut în cercul său apropiat cele mai revoluționare minți creative din Europa. Pentru a-i onora și continua moștenirea artistică de mare importanță pentru istoria artelor, în anul 1983, cu un an înainte de moartea sa, a fost inaugurat Muzeul Janco-Dada la Ein Hod în Israel. Curatorul expoziției găzduite de Art Safari în 2022 este Raya Zommer-Tal. Partenerii Pavilionului sunt Janco Dada Museum, Ein Hod, Israel și Ambasada Israelului în România.

Foto: Marcel Iancu, Spring, colecție privată

Noi ne continuăm călătoria în spectaculosul Palat Dacia-România și ajungem în Pavilionul Muzeal, care îi este dedicat de această dată lui Theodor Aman, marele maestru al picturii românești, întemeietor al Școlii de Belle-Arte de la noi. Aman a reușit să arate într-un mod extrem de amănunțit stilul de viață al elitei sociale și culturale românești prin scenele de gen cu instantanee din lumea contemporană. Expoziția curatoriată de Elena Olariu dorește să readucă în atenția publicului tânăr grandioasa personalitate a celui care a contribuit decisiv la modernizarea și occidentalizarea artei românești, dar și a societății autohtone în ansamblul ei, așa cum menționează chiar curatorul. Expoziția Aman, precum și întreaga activitate a Pavilionului Muzeal al acestei ediții Art Safari, sunt realizate în parteneriat cu Muzeul Municipiului București.

Foto: Theodor Aman_În grădină [1879], colecție privată

În superba casă Aman, construită de artist în București, se organizau petreceri și serate muzicale, unde adeseori cânta şi artistul la violoncel, alături de fiica sa vitregă, Zoe, care cânta la pian dar era şi o minunată soprană. La serate participa şi principesa Elisabeta, viitoarea regină a României, fapt semnalat în presa vremii, reşedinţa domnească (care devine Palatul Regal, din anul 1881) aflându-se în apropierea casei Aman. În această rafinată reședință, deținută de artist, erau adeseori invitați și marii sculptori și pictori ai perioadei, Karl Storck, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Ion Georgescu, prieteni sau studenții ai maestrului Aman. Merită să vizitați casa devenită astăzi Muzeul Theodor Aman, mai ales că este în inima Bucureștiului și nu are cum să ne lase indiferenți.

Theodor Aman a realizat picturi unice și pentru valoarea lor documentară, artistul reconstituind perfect, prin imagini extrem de realiste, stilul de viață aristocratic din România. Parcurgând opera sa, putem recompune istoria socială și obiceiurile elitei românești în secolul al XIX-lea. Picturile sale prezintă, într-un mod extrem de fermecător și plin de culoare, interioare de case populate cu personaje surprinse spontan, citind, discutând, ghicind în cărţi, brodând sau petrecând. Adeseori, în tablourile pictate de Aman apar și siluete de copii, redați aproape tot timpul alături de jucăriile lor, o noutate absolută pentru pictura românească. Mulțumim Muzeului Municipiului București pentru sprijinul acordat în realizarea expoziției Aman și întregii activități a Pavilionului Muzeal. Lucrări valoroase, împrumutate de la muzee din întreaga țară și colecții private vă așteaptă!

În final (desi ordinea vizitării este strict la libera alegere a vizitatorilor noștri), ajungem în Pavilionul Contemporan, curator Alexandru Rădvan, acolo unde ne bucurăm de arta tânără românească, reprezentată de lucrările artistei Irina Dragomir. O artistă-fenomen, în plină ascensiune, care s-a remarcat încă de la absolvirea Universității de Artă din București prin arta numită „figurative pop”.

În anii trecuți, lucrările Irinei Dragomir au fost incluse în expoziții de grup și au fost printre preferatele publicului Art Safari, primind mii de share-uri pe rețelele de socializare, fiind intens colorate și accesibile. Am hotărât să îi dedicăm prima expoziție personală, pentru că o merită :).

Foto: Irina Dragomir - Queen Takes King (Judit Polgár)

Irina Dragomir a fost mereu fascinată de luminile, culorile și formele care alcătuiau diversele imagine sau decorau lucrurile din jurul său. Astfel, a început să creeze lucrări care să o bucure atât pe ea, cât și pe ceilalți. În misiunea de a aduce o schimbare lumii în care trăim prin creațiile sale, Irina speră ca munca artiștilor să fie o încurajare pentru oameni. Pentru ca ei să rămână legați de bucuria de a trăi și de frumusețea din jurul lor, chiar și în vremurile dificile.

Expoziția de la Art Safari 2022 se va numi „Roșu, galben și albastru”, iar lucrările sale sunt utilizate pentru a crea identitatea vizuală a evenimentului în acest an.

Care sunt artiștii cu care vom face cunoștință în inima Bucureștiului? Ne-am entuziasmat să aflăm că nume mari ale artei mondiale precum Dali sau Picasso vor poposi în inima Bucureștiului. Ce tematică va avea expoziția dedicată acestor artiști spanioli?

I.C.: Prin Art Safari ne-am dorit să aducem arta mai aproape de oameni. Conceptul care a cucerit publiul din prima rămâne neschimbat: arta clasică alături de artă contemporană și supercontemporană și artă internațională de prestigiu, de care vizitatorii din București și din toată țara, dar și turiștii străini se pot bucura în același loc.

Da, anul acesta ne dăm întâlnire în Centrul Vechi, pe Lipscani, cu Pablo Picasso și Salvador Dali, două personalități iconice ale culturii spaniole din secolul XX, pentru prima dată la Art Safari, cu celebra fotografă germană Barbara Klemm, cu Marcel Iancu, un artist fenomen al secolului XX, cu Theodor Aman, primul artist român modern, și cu Irina Dragomir, super-steaua artei contemporane românești. Desigur, pe Irina veți avea șansa să o vedeți chiar și în persoană la Art Safari. Aceasta e parte din frumusețea artei contemporane – privești lucrarea și privești și artistul ei, îl poți întreba direct lucruri din culise.

Este o lucrare anume de artă care ți-a rămas în minte și în suflet de-a lungul tuturor edițiilor Art Safari? Dar în ediția Art Safari 2022… dintre toate operele de artă propuse publicului te-a impresionat ceva în mod special?

I.C.: “Curtezane din Shimabara” [1912-1913] de Samuel Mützner, opera care a participat în Pavilionul Muzeal din Art Safari 2021. În 1912, Samuel Mützner ajunge în Japonia și rămâne până în 1915. Mützner locuiește și pictează în comunitățile tradiționale japoneze, mai ales la Kyoto, capitală imperială pe atunci, dar și sediul principalelor instituții de artă alături de Osaka, locul marilor maeștri ai stampelor. La Kyoto pictează “Curtezane din Shimabara”.

Art Safari 2022 - un maraton de artă: de la 10 zile de artă pe an la 3 luni de artă per ediție

O premieră pentru Art Safari ediția 2022 este aceea că în locul celor 10 zile de artă cu care ne-a obișnuit va beneficia de două sezoane expoziționale de trei luni fiecare. De ce această decizie îndrăzneață, vă îndreptați către o direcție anume în viitor?

I.C.: Am primit foarte multe cereri de a prelungi evenimentul, chiar am făcut acest lucru și-n 2020, și-n 2021, așa că am ascultat cererile și am transformat Art Safari într-un eveniment de 3 luni! Așadar, în 2022, Art Safari se transformă sub ochii noștri într-un spațiu unde vizitatorii pot reveni și peste o lună sau chiar două. Ne reinventăm și începem să scriem un nou capitol important din această frumoasă poveste la care au luat parte 231.000 de vizitatori până acum. De la o ediție pe an, acum prezentăm publicului 2 sezoane expoziționale anuale. De la 10 zile de artă pe an, oferim 3 luni de artă per ediție. Un maraton de artă la care pot participa iubitori de artă din toată țara.

De altfel, este pentru prima dată în istoria evenimentului când Art Safari folosește doi ani la rând același spațiu, Palatul Dacia-România, din Centrul Vechi al Bucureștiului, în baza unui parteneriat între Art Safari și Muzeul Municipiului București. Spațiile clădirii în care odinioară lucrau bancheri și funcționari vor fi cucerite încă o dată de artă, conturându-se astfel un nou spațiu cu puternice valențe muzeale pe scena culturii naționale. Un spațiu în care grandoarea, tradiția se întâlnesc cu modernul.

Foto: Art Safari 2022, Palatul Dacia-România

Cu acest nou concept, Art Safari confirmă poziția de lider pe scena evenimentelor de artă din România și creează un cadru de excepție pentru aniversarea celei de-a zecea ediții, care va fi celebrată în a doua jumătate a anului printr-un parteneriat de răsunet international cu Victoria & Albert Museum din Londra.

Ai putea să ne dezvălui și câteva dintre insight-urile expoziției Art Safari din septembrie-noiembrie 2022? Care sunt colecțiile care vor fi expuse?

I.C.: Desigur. Vom continua să prezentăm publicului nostru expoziții de artă la standarde internaționale. Una dintre cele mai așteptate și spectaculoase va fi o expoziție organizată în colaborare cu Victoria and Albert Museum din Londra, care va cuprinde opere ale lui John Constable, un celebru pictor englez care a revoluționat arta peisagistică. Vom prezenta o expoziție a unuia dintre maeștrii artei românești, Ștefan Popescu, dar și multe altele pe care le veți descoperi în cea de-a doua jumătate a anului, atunci când vom sărbători 10 ediții de Art Safari!

Muzeul nu este în niciun caz un loc plictisitor în care cineva îți propune o înșiruire de ani, ci un loc care te poartă printr-o poveste

Ați reușit să faceți arta accesibilă publicului larg și să dați un aer modern muzeografiei, ba chiar ați reușit să atrageți și tinerele generații în acest demers cultural. Care este secretul succesului Art Safari? Cum ați reușit această magie?

I.C.: De 9 ani, Art Safari aduce arta românească de patrimoniu, arta contemporană și supercontemporană alături de arta internațională de prestigiu mai aproape de iubitorii de frumos din România. Acest lucru este posibil datorită reputației Art Safari pe plan internațional și a parteneriatelor cu instituții de artă și cultură de renume global, care ne onorează.

Ne-am propus să schimbăm relația oamenilor cu arta, să îi împrietenim mai mult cu ea, să nu le mai fie „teamă” de muzeu, să le arătăm că muzeul nu este în niciun caz un loc plictisitor în care cineva îți propune o înșiruire de ani. Ci un loc care te poartă printr-o poveste, o poveste din trecut sau o poveste a zilelor noastre. Sau chiar o poveste despre viitor.

Așa că am lansat o serie de programe precum Art Safari Kids, unde îi împrietenim pe copii cu arta de mici, cu ateliere zilnice de creație pentru toată familia, ateliere de pictură dedicate pictorilor români, ateliere de bandă desenată cu supereroi, ilustrație în acuarelă, toate activitățile fiind adaptate la vârsta copiilor, tururi ghidate etc.

Să nu uităm și de iubitele tururi de noapte, care s-au bucurat încă de la început de succes în rândul publicului nostru, pentru că oferă o experiență spectaculoasă de vizitare, unică pentru un muzeu. În cadrul Night Tours, arta poate fi cunoscută pe ritmuri de muzică live, la un cocktail party, cu ajutorul unui ghid carismatic care iubește arta și reușește să îi facă și pe vizitatorii noștri să se îndrăgostească de ea.

Foto: Art Safari, muzică live la Night Tours

De asemenea, am pornit cu arta într-o călătorie prin tot Bucureștiul grație parteneriatelor cu Metrorex și Compania Națională Aeroporturi București, cu sprijinul Ministerului Culturii. Am lansat în parteneriat cu Metrorex Muzeul din Metrou, unde reproduceri ale operelor importante pot fi admirate de călători. Acest proiect transformă metroul într-un muzeu mobil și oferă oamenilor o experiență unică în călătoria cu metroul.

Prin parteneriatul cu Compania Națională Aeroporturi București și cu sprijinul Ministerului Culturii am reușit să deschidem anul trecut Art Safari Airport Museum, primul muzeu din Aeroportul Internațional Henri Coandă. Prima expoziție găzduită de Art Safari Airport Museum a cuprins câteva dintre picturile reprezentative pentru compunerea patrimoniului Pinacotecii – Alexandru Ciucurencu, Vasile Grigore, Ion Musceleanu, Spiru Vergulescu, Ion Grigore, Zamfir Dumitrescu etc. – dar și lucrări de artă contemporană semnate de Sami Briss, Georges Mazilu, Ana Ruxandra Ilfoveanu, Petre Velicu, Felix Aftene, Irina Dragomir etc.

Cum percep/ receptează tinerii arta românească contemporană, sunt dornici să o cunoască și să o îmbogățească?

Foto: Art safari

I.C.: La ediția de anul trecut, din cei peste 36.000 de vizitatori, 83% au avut vârste cuprinse între 18 și 45 ani. Da, publicul nostru este din ce în ce mai tânăr și observ un apetit crescut al tinerilor pentru arta românească contemporană. De aceea, la ediția de anul acesta găzduim prima expoziție personală a Irinei Dragomir, o voce importantă a noii generații de artiști contemporani și o artistă în ascensiune. Arta Irinei Dragomir fuzionează elemente din cultura pop, tendințe, simboluri și convenții contemporane, iar eroinele din creația sa artistică sunt voci ale feminității, în diverse ipostaze, în care tinerii se regăsesc.

În anii trecuți, lucrările Irinei Dragomir au fost incluse în expozițiile de grup găzduite de Art Safari și au fost printre preferatele publicului. Realitatea în care trăim este pentru ea o sursă inepuizabilă de inspirație. Irina a ales să ilustreze povești deschise care lasă loc de interpretare fiecăruia, în funcție de „conținuturile” personale, la fel cum este și lumea în care trăim. Imaginile sale pot fi interpretate astfel în multiple ipostaze, ca de exemplu simbolul lui Superman, intrat demult în cultura pop, dar care în viziunea artistei poate fi asociat femeii de astăzi, imaginată ca Superwoman.

"Arta înseamnă emoție, speranță și avem nevoie de ea mult mai mult în situații dificile. Prin artă spunem povești, ne cunoaștem istoria, arta ne oferă o altfel de perspectivă asupra acestor lucruri..."

Care crezi că este rolul artei în viața oamenilor, mai ales în aceste vremuri dificile și de criză (pandemie, război) în care există foarte multă nesiguranță? Ne poate ajuta în vreun fel? Care este rolul Art Safari în acest context și în peisajul evenimentelor de artă din România?

I.C.: Arta trebuie să fie aproape de oameni, să joace un rol activ în viaţa lor. Arta înseamnă emoție, speranță și avem nevoie de ea mult mai mult în situații dificile.

Prin artă spunem povești, ne cunoaștem istoria, arta ne oferă o altfel de perspectivă asupra acestor lucruri. De exemplu, fotografiile Barbarei Klemm, care sunt mărturii ale istoriei recente a Germaniei, devenind adevărate „icons” ale istoriei contemporane și modelând memoria culturală a multor generații.

Acesta este rolul Art Safari, să conecteze oamenii cu arta, cultura, să creeze o punte între iubitorii de artă și frumos și creatorii de artă - artiștii români sau internaționali.

O lume fără artă ar fi o lume în care nu am mai avea nimic de câștigat pentru că am pierdut tot

O lume fără artă… Ți-o poți imagina, cum ar fi?

I.C.: Ar fi o lume în care nu am mai avea nimic de câștigat, pentru că am pierdut tot. Speranță, vise, cultură, ne-am pierdut pe noi înșine, ne-am pierdut vocea. Trecutul va fi necunoscut pentru noi și pentru generațiile care vor urma, iar viitorul, incert.

Ce înseamnă să fii curator și director general al unui eveniment de artă de o asemenea anvergură precum Art Safari? Care au fost provocările cele mai mari cu care te-ai confruntat în activitatea ta? Dar aspectele cele mai frumoase ale acestei munci complexe?

I.C.: În primul rând, trebuie să iubești cu adevărat arta! Pentru că această „meserie” nu este deloc ușoară. Este nevoie să fii conectat tot timpul la scena artistică, atât locală, cât și internațională, să cunoști extrem de bine contextul în care îți desfășori activitatea, să descoperi noi talente. Mie îmi place foarte mult să descopăr artiști noi pe care să-i aduc apoi în prim-plan, în fața publicului.

Cele mai mari provocări cu care m-am confruntat sunt însă cele de ordin logistic, organizatoric: transportul operelor și asigurarea lor, amenajarea spațiului de vizitare, grija ca acesta să răspundă condițiilor și standardelor internaționale etc. Transportul operelor este probabil unul dintre cele mai stresante momente în organizarea Art Safari, pentru că vorbim în unele cazuri de tezaur, motiv pentru care este asistat de autorități, fiind bunuri ale statului și de aceea apelăm la firme specializate. O altă provocare este să obții finanțări, să atragi sponsori. Anul acesta pot spune cu mândrie că Art Safari este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii! Dar nimic nu este mai frumos decât să aduci sub același acoperiș artiști, curatori și iubitori de artă care să comunice, atât de frumos, prin artă. Un public dornic de cunoaștere.

De unde această dragoste pentru artă, de unde această energie inepuizabilă de a-i face și pe alții să se îndrăgostească de artă și cultură?

I.C.: Mi-a plăcut dintotdeauna arta, încă de la vârsta de 3 ani când bunica mea mă ducea la cursurile de pictură de la Muzeul Colecțiilor de Artă. Fac totul cu pasiune și atunci energia vine de la sine. În artă ca și în celelalte domenii, totul este un puzzle: artiștii, galeriștii, dealerii, colecționarii, curatorii, criticii și iubitorii de artă. Iar mie îmi place să unesc aceste piese pentru a obține puzzle-ul complet.

Mai multe detalii despre expozițiile, biletele și programul Art Safari 2022 aici >>> https://www.artsafari.ro

Credite foto fr si main: Adi Bulboacă

Dana Negoiță Ultima actualizare: 20 Aprilie 2022 @ 06:04 Mai multe despre Dana