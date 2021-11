Cu un scenariu scris de Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth și regizat de Denis Villeneuve, ecranizarea din 2021 a celebrei cărți science fiction a lui Frank Herbert – “Dune” ne-a readus din nou în centrul imaginației și a înflăcărării noastre întregul univers Dune. Dune a fost probabil unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2021 și considerat deja o capodoperă vizuală chiar și de iubitorii seriei care așteaptă cu nerăbdare și lansarea părții a doua, anunțată pentru 2023. Hans Zimmer este cel care a compus coloana sonoră futuristă, dar cu accente antice a peliculei.

Filmul se bazează pe celebrul roman “Dune”. Seria “Dune” a fost scrisă de Frank Herbert (1920 -1986) și publicată în 1965. Deși la început nu a primit atenția cuvenită și succesul sau nu a fost unul imediat (știați, spre exemplu, că înainte de a fi acceptat de Chilton, romanul a fost respins de mai mult de 20 de edituri?), în timp romanul a câștigat notorietate și a fost considerat drept cea mai bună serie SF a tuturor timpurilor (probabil și cea mai influență a genului), o carte de referință pentru iubitorii sf-urilor și inspirație permanentă pentru alte române și povești science fiction care au urmat.

În anul 1966, pe bună dreptate, “Dune” a câștigat Premiul Nebula pentru Cel mai bun Roman. În 1959, scriitorul Frank Herbert a fost desemnat sa scrie un articol pentru Departamentul de Agricultură al Statelor Unite ale Americii, iar munca sa de cercetare a dunelor a constituit o sursă puternică de inspirație pentru romanul care avea să schimbe pentru totdeauna genul science fiction (dunele din Arrakis sunt un fel de personaj în sine).

Povestea “Dune” are loc în viitorul îndepărtat, după ce umanitatea avea să descopere zborul interstelar, iar casele nobiliare se află sub influența puternică și mâna feroce a unui împărat galactic. Destinul tânărului Paul Atreides a cărui familie acceptă să administreze strania și inospitaliera, dar atât de râvnita planetă Arrakis, joacă un rol important în carte. Pe această planetă ostilă se găsește “mirodenia”, un drog care prelungește viața, conferă anumite abilități mentale și înlesnește totodată navigația în spațiu datorită capacității sale de a trezi “vederea” multidimensională. Deși cartea are în centrul său evoluția umană și știința planetară, și în viitor problemele și dilemele trecutului ne urmăresc ca specie umană. Politica, religia, tehnologia, ecologia, timpul, moartea, viața, iubirea, emoțiile umane, lupta pentru putere, lupta pentru supraviețuire și supremația “combustibilului” vital pentru omenire interacționează într-un mod profund și multifațetat, suficient de întortocheat încât să ne dea de gândit și să ne provoace să citim cu nesaț paginile acestui roman.

Cartea abundă în replici, citate și idei care inspiră la reflecție, iar astăzi vă invităm să (re)descoperiți o mică parte din acestea….

Cele mai bune citate din "Dune", una din cele mai bune cărți science-fiction din istorie

“O lume se sprijină pe patru lucruri: învăţătura celor înţelepţi, dreptatea celor mari, rugăciunile celor credincioşi şi dârzenia celor bravi. Dar toate acestea nu înseamnă nimic fără un conducător care cunoaşte arta guvernării.”

“Misterul vieții nu este o problema pe care să o rezolvi, ci o realitate pe care să o experimentezi.”

“Ar trebui să existe o ştiinţă a nemulţumirii. Oamenii au nevoie de suferinţe şi de oprimare ca să-şi dezvolte muşchii psihici.”

“Să nu mă tem. Frica ucide mintea. Frica este moartea măruntă, purtătoarea desființării totale. Voi înfrunta frica. O voi lăsa să treacă peste mine, prin mine. Și, după ce va fi trecut, îmi voi întoarce ochiul interior și voi privi în urma ei. Pe unde a trecut frica, nu va mai fi nimic. Voi rămâne doar eu”.

“Trăiți cât vă stă în putință mai bine. Viața este un joc ale cărui reguli le învățați avântându-vă în el și jucându-l până în pânzele albe. Altminteri, veți fi luați pe nepregătite, veți fi mereu surprinși de întorsăturile neașteptate. Spectatorii pasivi se văicăresc, plângându-se că norocul îi ocolește întotdeauna. Refuză să vadă că o bună parte a acestui noroc ar putea s-o creeze ei înșiși.”

“A salva pe cineva de o greșeală este un dar al paradisului.”

“Rostit sau nerostit, gândul este o realitate şi are puterile realităţii.”

“Salcia se supune vântului și prosperă până când într-o zi vor fi mai multe sălcii – un zid împotriva vântului. Acesta este scopul salciei.”

“Pentru a cunoaşte bine un lucru trebuie mai întâi să-i cunoşti limitele. Numai după ce vei fi depăşit normele sale de toleranţă, îi vei afla adevărata natură.”

„Supraviețuirea individului, a speciei și a mediului înconjurător, iată ce motivează ființa umană. De remarcat că ordinea importanței variază în decursul unei vieți de om.”

“Când îți imaginezi greșeli, nu poate fi vorba de auto-apărare”.

“Smulgeţi întrebările voastre din locul în care au crescut şi veţi vedea rădăcinile: alte întrebări.”

“Gândiţi-vă că surzii nu pot să audă. Dar oare nu suntem şi noi surzi? Ce simţuri ne lipsesc de nu putem vedea şi auzi o altă lume în jurul nostru?”

“Nu există cu adevărat un sfârșit. Este doar locul în care oprești povestea.”

“Ceea ce este important pentru un lider este ceea ce îl face să fie un lider. Nevoile poporului său.”

“E greu să trăieşti în prezent, inutil să trăieşti în viitor şi imposibil să trăieşti în trecut!”

“Nu există nicio scăpare – plătim pentru violența strămoșilor noștri”.

„Nevoia persistentă de un univers logic și coerent este profund ancorată în inconștientul uman. Dar universul real se află întotdeauna cu un pas în afara logicii.”

„Ce anume disprețuiești? Așa poți fi cunoscut cu adevărat.”

“Dacă te bazezi doar pe ochii tăi, celelalte simțuri slăbesc”.

„Necunoscutul se află în jurul nostru în fiecare clipă. Acolo trebuie căutată cunoașterea.”

“Singurul trecut care dăinuie zace, inexprimabil, înăuntrul fiinţei noastre.”

“Adevărul ar putea fi mai rău decât își închipuie", gândi Ducele. "Dar și primejdiile sunt prețioase, dacă ești învățat să le înfrunți.”

