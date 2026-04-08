Ai primit cadou un bonsai sau tocmai ți-ai cumpărat unul și te întrebi cum să-l păstrezi în viață? Deși par pretențioși, secretele îngrijirii unui bonsai stau în atenția la detalii și consecvență. În acest articol, vei învăța tot ce trebuie să știi despre udare, amplasare și tăiere.

1. Unde așezăm bonsaiul? (lumina și temperatura)

Locația este cel mai important factor pentru sănătatea arborelui tău. Majoritatea bonsailor mor din cauza lipsei de lumină sau a aerului prea uscat.

Lumina: Majoritatea speciilor au nevoie de lumină naturală din abundență. Așază-l la maximum 1 metru de o fereastră orientată spre sud sau est.

Temperatura: Bonsaii de interior preferă temperaturi constante. Evită să îi ții lângă calorifere sau în bătaia directă a aerului condiționat.

2. Cum se udă corect un bonsai?

Cea mai frecventă greșeală este udarea după un program fix (de exemplu: „în fiecare joi”). Bonsaiul se udă doar atunci când are nevoie.

3. Tăierea și modelarea (Arta Bonsai)

Tăierea este esențială pentru a menține forma miniaturală a copacului.

Tăierea de întreținere: Taie lăstarii care au crescut prea mult și strică forma coroanei. Acest lucru încurajează planta să se ramifice și să producă frunze mai mici. Tăierea de structură: Se face, de regulă, primăvara și implică eliminarea ramurilor groase pentru a defini stilul bonsaiului.

4. Fertilizarea și solul

Deoarece trăiesc în ghivece foarte mici, bonsaii își epuizează rapid nutrienții din sol.

Când fertilizăm? Pe tot parcursul sezonului de creștere (primăvara - toamna).

Ce folosim? Un îngrășământ special pentru bonsai sau unul echilibrat (NPK egal), aplicat conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Sfat de expert: Nu replanta bonsaiul imediat după ce l-ai cumpărat. Lasă-l cel puțin 2-3 săptămâni să se acomodeze cu noul mediu din casa ta.

Check-list rapid pentru un bonsai fericit:

Verifică umiditatea solului zilnic.

Asigură-i cel puțin 5-6 ore de lumină naturală.

Rotește ghiveciul săptămânal pentru o creștere uniformă.

Curăță praful de pe frunze periodic.