Văruirea pomilor este una dintre acele tradiții pomicole care transformă livada într-un peisaj ordonat, dar dincolo de estetică, această lucrare este o barieră vitală de protecție. Deși unii consideră metoda „învechită”, beneficiile sale pentru sănătatea scoarței sunt demonstrate științific și greu de înlocuit cu alte tratamente.

Iată tot ce trebuie să știi despre de ce, când și cum se realizează corect văruirea pomilor fructiferi.

De ce se vopsesc trunchiurile pomilor?

Contrar credinței populare, varul nu este aplicat doar pentru a omorî dăunătorii (deși ajută și la asta). Rolul principal este de protecție termică.

Prevenirea crăpăturilor (gelivuri):

În zilele însorite de iarnă sau primăvară timpurie, soarele încălzește scoarța închisă la culoare, activând circulația sevei. Când noaptea vine cu temperaturi de îngheț, seva îngheață brusc, iar scoarța crapă. Culoarea albă reflectă razele solare, menținând trunchiul la o temperatură constantă.

Combaterea dăunătorilor și a mușchilor:

Varul are proprietăți dezinfectante. Acesta distruge ouăle insectelor și sporii ciupercilor care iernează în crăpăturile scoarței. De asemenea, împiedică dezvoltarea lichenilor și a mușchilor.

Întârzierea înfloririi:

Prin menținerea unei temperaturi mai scăzute la nivelul trunchiului, circulația sevei începe puțin mai târziu, ceea ce poate salva florile de înghețurile târzii de primăvară.

Citește și Când se pun răsadurile în grădină? 5 sfaturi practice pentru un rod bun

Cum se stinge varul: Ghid pas cu pas

Pentru rezultate optime, se folosește varul nestins (oxid de calciu), care trebuie hidratat cu atenție. Procesul este o reacție chimică exotermă (degajă multă căldură), deci siguranța este prioritară.

Materiale necesare

Var nestins (bulgări)

Apă

Un recipient metalic sau de plastic rezistent la căldură

Echipament de protecție: mănuși, ochelari și mască (vaporii sunt corozivi)

Procesul de pregătire

Dozarea: Se folosește, de regulă, o proporție de 1 kg de var la 3-4 litri de apă, în funcție de consistența dorită. Stingerea propriu-zisă: Se pune varul în vas și se adaugă apa treptat. Atenție: Amestecul va începe să „fiarbă” și să împroaște. Nu te apleca deasupra vasului. Omogenizarea: După ce reacția s-a potolit, se amestecă bine până se obține o pastă fină, fără cocoloașe. Aditivi utili: Pentru ca varul să adere mai bine și să nu fie spălat de prima ploaie, poți adăuga în amestec puțină sare de bucătărie sau aracet (aproximativ 100g la 10 litri de soluție). De asemenea, mulți pomicultori adaugă piatră vânătă (sulfat de cupru) pentru un efect antifungic sporit.

Când și cum se aplică varul

Momentul ideal: Cele mai importante perioade sunt toamna târziu (noiembrie) pentru protecția la îngheț și primăvara devreme (martie) pentru igienizare.

Citește și Când e bine să muți florile în ghiveci din curte în casă? Sfaturi pentru tranziția de toamnă

Sfaturi pentru aplicare:

Curățarea scoarței:

Înainte de vopsire, folosește o perie de sârmă sau o răzuitoare pentru a îndepărta scoarța bătrână și exfoliată. Ai grijă să nu rănești țesutul viu al pomului.

Înălțimea:

Se vopsește întreg trunchiul, de la baza solului și până la primele ramuri principale (inserția coroanei).

Condiții meteo:

Alege o zi însorită, fără vânt, pentru ca soluția să se usuce rapid pe trunchi.

Dacă ai pomi foarte tineri (puiet de 1-2 ani), folosește o concentrație mai slabă de var sau o vopsea lavabilă specială pe bază de apă, deoarece scoarța lor este foarte subțire și varul prea puternic o poate „arde”.

Văruirea corectă nu este doar o chestiune de estetică gospodărească, ci o investiție minimă care asigură longevitatea și productivitatea livezii tale.

