Când se pun răsadurile în grădină? 5 sfaturi practice pentru un rod bun

3 Aprilie 2026 publicat în Casa-Gradina
IN ACEST ARTICOL:

Grădinăritul este o formă de artă unde sincronizarea este totul. Dacă scoți plantele prea devreme, riscă să fie distruse de îngheț; dacă le scoți prea târziu, pierzi săptămâni prețioase de creștere.

În acest ghid, explorăm momentul optim pentru mutarea răsadurilor în exterior, în funcție de temperatură, tipul de plantă și condițiile meteo specifice din România.

1. Factorul decisiv: Temperatura solului și a aerului

Nu data din calendar este cel mai bun indicator, ci termometrul. Majoritatea legumelor de vară (roșii, ardei, vinete) sunt plante de origine tropicală care nu tolerează frigul.

  • Temperatura minimă a aerului: Ar trebui să nu mai scadă sub 10°C - 12°C în timpul nopții în mod constant.
  • Temperatura solului: Ideal ar fi să atingă cel puțin 15°C la o adâncime de 10 cm. Dacă pământul este rece, rădăcinile „îngheață” și planta stagnează, chiar dacă afară este soare.

2. Calendarul orientativ pe grupe de plante

În loc să ne ghidăm după o singură dată, este mai sigur să împărțim plantele în funcție de rezistența lor la răcoare:

Legume rezistente (Mijlocul lunii martie - Aprilie):

Aici încadrăm varza, gulia, broccoli și ceapa. Acestea pot fi scoase în grădină imediat ce solul poate fi lucrat și nu mai există risc de îngheț sever.

Legume iubitoare de căldură (Sfârșitul lui aprilie - Mai):

Roșiile sunt primele din această grupă care pot ieși afară, de obicei după 20 aprilie în zonele de câmpie.

Legume pretențioase (Mai):

Ardeii, vinetele și castraveții au nevoie de cea mai multă căldură. Este recomandat să aștepți până după 1-10 mai pentru a le planta în siguranță în grădină.

3. Călirea răsadurilor: Pasul pe care mulți îl uită

Nu poți muta o plantă direct din casa călduroasă în grădină fără un șoc termic. Călirea este procesul de adaptare și durează aproximativ 7-10 zile:

  1. Zilele 1-3: Scoate răsadurile afară doar câteva ore, la umbră și într-un loc ferit de vânt.
  2. Zilele 4-7: Crește treptat expunerea la soare direct și timpul petrecut afară.
  3. Zilele 8-10: Lasă-le afară și peste noapte, dacă prognoza indică temperaturi de peste 10°C.

4. Sfaturi practice pentru o plantare ca la carte

Pentru a te asigura că răsadurile tale se prind repede și cresc viguros, aplică aceste trucuri de la grădinari experimentați:

  • Alege momentul zilei:

Niciodată nu planta răsadurile în plin soare, la amiază. Cel mai bun moment este seara sau într-o zi noroasă. Acest lucru reduce stresul de ofilire.

  • Tehnica „îngropării” la roșii:

Dacă răsadurile de roșii au crescut prea lungi și firave, plantează-le mai adânc, acoperind tulpina cu pământ până la primele frunze. Roșia va dezvolta rădăcini pe toată lungimea tulpinii îngropate, devenind mult mai puternică.

  • Regula „gropii umede”:

Sapă groapa, toarnă apă în ea, așteaptă să fie absorbită, pune răsadul și apoi adaugă pământul. Această metodă asigură hidratarea direct la rădăcină.

  • Protecția de vânt:

Răsadurile tinere sunt fragile. Dacă zona ta este ventilată puternic, improvizează un paravan sau folosește clopote de protecție (chiar și bidoane de plastic tăiate) în primele zile.

  • Evită presarea excesivă:

Când tasezi pământul în jurul plantei, fă-o cu blândețe. Dacă apeși prea tare, elimini oxigenul din sol și poți rupe rădăcinile fine.

5. Semne că răsadul este gata de transplantat

Înainte de a scoate uneltele, verifică dacă plantele îndeplinesc aceste condiții:

  • Au o înălțime de aproximativ 15-25 cm.
  • Tulpina este groasă și nu se îndoaie ușor.
  • Au cel puțin 2-3 perechi de frunze adevărate (bine dezvoltate).
  • Rădăcinile sunt albe și au ocupat bine spațiul din ghiveci, dar nu sunt „sufocate”.

Succesul grădinii tale depinde de răbdare. Deși tentația de a planta imediat ce apare primul soare de primăvară este mare, așteptarea momentului în care nopțile devin blânde va fi recompensată cu plante mult mai sănătoase și o recoltă mai bogată.

Kristine Rad/shutterstock, Andrej Sirotny/shutterstock; Sigitaaf/shutterstock

Melisa Radu

Mai multe despre Melisa

Crescând într-un mic oraș de munte, am avut mereu acces la resurse naturale și am învățat de la bunica mea secretele plantelor medicinale și ale rețetelor tradiționale. Această pasiune m-a condus către o carieră în...

Abonează-te pe
  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
Dormitorul copiilor cu pat supraetajat: idei de amenajare moderne

Articolul precedent

Dormitorul copiilor cu pat supraetajat:...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Românul plecat din Giulvăz în Spania prin Erasmus și ajuns în Copenhaga, unde construiește sisteme de vânzări pentru startup-uri AI | Români din lume

30 Martie 2026 - start-up.ro

Denise Rifai revine pe Antena 1 cu o nouă emisiune. Ce surprize pregătește vedeta

3 Aprilie 2026 - kudika.ro

Tratamente naturiste pentru gingivită: ce îți poate calma gingiile inflamate, ce funcționează acasă și când ai nevoie de medic

25 Martie 2026

Când bate vântul schimbării, unii oameni construiesc ziduri, alții bariere, iar alții aripi cu care să zboare spre necunoscut

1 Octombrie 2025

Când, cum și de ce să folosim suplimente alimentare: Magneziu, Proteine, Creatină, Omega-3, Vitamina C și Colagen

1 August 2025

Materialele care influențează confortul și atmosfera din dormitorul modern

20 Februarie 2026

Baia ca refugiu personal: cum masca de chiuvetă și oglinda potrivită îți transformă rutina de dimineață

20 Februarie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Casa-Gradina

Baia ca refugiu personal: cum masca de chiuvetă și oglinda potrivită îți transformă rutina de dimineață

20 Februarie 2026
Casa-Gradina

Când a fost ultima dată când te-ai jucat? Joaca acasă, esențială la orice vârstă, conform unui studiu recent IKEA

13 Februarie 2026
Casa-Gradina

5 schimbări în locuință care îți vor reseta starea de spirit iarna aceasta

27 Ianuarie 2026
Casa-Gradina

Ce se întâmplă cu factura la energie în 2026 și cum pot românii să-și pregătească bugetul

27 Ianuarie 2026

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri