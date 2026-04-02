Grădinăritul este o formă de artă unde sincronizarea este totul. Dacă scoți plantele prea devreme, riscă să fie distruse de îngheț; dacă le scoți prea târziu, pierzi săptămâni prețioase de creștere.

În acest ghid, explorăm momentul optim pentru mutarea răsadurilor în exterior, în funcție de temperatură, tipul de plantă și condițiile meteo specifice din România.

1. Factorul decisiv: Temperatura solului și a aerului

Nu data din calendar este cel mai bun indicator, ci termometrul. Majoritatea legumelor de vară (roșii, ardei, vinete) sunt plante de origine tropicală care nu tolerează frigul.

Temperatura minimă a aerului: Ar trebui să nu mai scadă sub 10°C - 12°C în timpul nopții în mod constant.

Ar trebui să nu mai scadă sub în timpul nopții în mod constant. Temperatura solului: Ideal ar fi să atingă cel puțin 15°C la o adâncime de 10 cm. Dacă pământul este rece, rădăcinile „îngheață” și planta stagnează, chiar dacă afară este soare.

2. Calendarul orientativ pe grupe de plante

În loc să ne ghidăm după o singură dată, este mai sigur să împărțim plantele în funcție de rezistența lor la răcoare:

Legume rezistente (Mijlocul lunii martie - Aprilie):

Aici încadrăm varza, gulia, broccoli și ceapa. Acestea pot fi scoase în grădină imediat ce solul poate fi lucrat și nu mai există risc de îngheț sever.

Legume iubitoare de căldură (Sfârșitul lui aprilie - Mai):

Roșiile sunt primele din această grupă care pot ieși afară, de obicei după 20 aprilie în zonele de câmpie.

Legume pretențioase (Mai):

Ardeii, vinetele și castraveții au nevoie de cea mai multă căldură. Este recomandat să aștepți până după 1-10 mai pentru a le planta în siguranță în grădină.

3. Călirea răsadurilor: Pasul pe care mulți îl uită

Nu poți muta o plantă direct din casa călduroasă în grădină fără un șoc termic. Călirea este procesul de adaptare și durează aproximativ 7-10 zile:

Zilele 1-3: Scoate răsadurile afară doar câteva ore, la umbră și într-un loc ferit de vânt. Zilele 4-7: Crește treptat expunerea la soare direct și timpul petrecut afară. Zilele 8-10: Lasă-le afară și peste noapte, dacă prognoza indică temperaturi de peste 10°C.

4. Sfaturi practice pentru o plantare ca la carte

Pentru a te asigura că răsadurile tale se prind repede și cresc viguros, aplică aceste trucuri de la grădinari experimentați:

Alege momentul zilei:

Niciodată nu planta răsadurile în plin soare, la amiază. Cel mai bun moment este seara sau într-o zi noroasă. Acest lucru reduce stresul de ofilire.

Tehnica „îngropării” la roșii:

Dacă răsadurile de roșii au crescut prea lungi și firave, plantează-le mai adânc, acoperind tulpina cu pământ până la primele frunze. Roșia va dezvolta rădăcini pe toată lungimea tulpinii îngropate, devenind mult mai puternică.

Regula „gropii umede”:

Sapă groapa, toarnă apă în ea, așteaptă să fie absorbită, pune răsadul și apoi adaugă pământul. Această metodă asigură hidratarea direct la rădăcină.

Protecția de vânt:

Răsadurile tinere sunt fragile. Dacă zona ta este ventilată puternic, improvizează un paravan sau folosește clopote de protecție (chiar și bidoane de plastic tăiate) în primele zile.

Evită presarea excesivă:

Când tasezi pământul în jurul plantei, fă-o cu blândețe. Dacă apeși prea tare, elimini oxigenul din sol și poți rupe rădăcinile fine.

5. Semne că răsadul este gata de transplantat

Înainte de a scoate uneltele, verifică dacă plantele îndeplinesc aceste condiții:

Au o înălțime de aproximativ 15-25 cm .

. Tulpina este groasă și nu se îndoaie ușor.

Au cel puțin 2-3 perechi de frunze adevărate (bine dezvoltate).

(bine dezvoltate). Rădăcinile sunt albe și au ocupat bine spațiul din ghiveci, dar nu sunt „sufocate”.

Succesul grădinii tale depinde de răbdare. Deși tentația de a planta imediat ce apare primul soare de primăvară este mare, așteptarea momentului în care nopțile devin blânde va fi recompensată cu plante mult mai sănătoase și o recoltă mai bogată.

