De când oglinzile LED au apărut pe piață, au câștigat treptat tot mai multă popularitate. Astăzi se numără printre cele mai frecvent alese modele. Sunt utilizate în special în băi, dar și în holuri, dormitor sau chiar în sufragerie. Au un caracter practic, iar suprafețele cu iluminare LED contribuie semnificativ la mărirea optică și iluminarea spațiului.

În același timp, oferă numeroase avantaje vizuale și estetice. Arată spectaculos și pun în valoare interiorul, iar lumina le evidențiază forma. Asigură atât iluminare funcțională, cât și o lumină ambientală plăcută pe perete. Oferă multiple posibilități de amenajare, atât în ceea ce privește forma oglinzii, cât și parametrii iluminării. În plus, diodele LED consumă puțină energie, sunt durabile și funcționează ani la rând, ceea ce le transformă într-o alegere economică și sustenabilă.

Când au apărut oglinzile LED? Istoria diodelor și a benzilor LED

Oglinzile cu LED au început să câștige popularitate în anii ’90 ai secolului XX, ca urmare a dezvoltării și prin avantajele tehnologiei LED apărute în anii ’60 și ’70. Prima diodă LED roșie a fost inventată în SUA în 1962. În anii ’70 au fost introduse LED-urile galbene, extinzând posibilitățile de utilizare. În anii ’80 au apărut diodele foarte luminoase, iar în anii ’90 – cele albastre și albe. Primele oglinzi LED foloseau diode individuale, iar iluminarea avea un caracter punctual. Odată cu dezvoltarea diodelor albe, la începutul secolului XXI au apărut benzile LED flexibile și eficiente energetic.

De ce sunt oglinzile LED atât de populare și care sunt avantajele lor?

Oglinda modernă cu iluminare integrată reprezintă în prezent un standard, mai ales în amenajările moderne. Oferă iluminare perimetrală din spate – cu rol decorativ – sau iluminare frontală funcțională, ideală pentru activități ce necesită precizie. A devenit un element central în băi, holuri și garderobe, înlocuind adesea iluminatul clasic cu becuri. Totodată, sunt utilizate cu succes și ca elemente decorative în sufragerie, unde pot deveni punctul focal al amenajării.

Un trend deosebit de popular în 2025 a fost reprezentat de oglinzile cu LED rotunde. De câteva sezoane, designul interior se îndepărtează de formele rigide și liniile drepte, în favoarea contururilor moi, rotunjite, neregulate sau organice. În același timp, și oglinzile clasice – dreptunghiulare sau cu forme geometrice – capătă un efect spectaculos atunci când sunt dotate cu iluminare, fiind frecvent integrate în proiecte de design. Diversitatea formelor, dar și aspectul eventualei rame, al ornamentelor, al sticlei decorative, precum și temperatura și culoarea luminii permit integrarea lor în diferite stiluri de amenajare. Se potrivesc perfect în interioare scandinave, minimaliste, industriale sau loft. Totodată, detalii precum poziționarea benzii LED și efectul de lumină caldă generat permit integrarea lor și în spații mai clasice sau mai calde. Pot fi armonizate cu estetica retro, boho sau glamour.

În ce încăperi se potrivesc oglinzile LED iluminate?

Oglindă semicirculară în două părți cu iluminare - DOPPIO LED [fot. Alfaram]

Începem cu spațiul cel mai asociat cu oglinda. În baie, locul evident pentru montarea unei oglinzi de baie cu LED este peretele de deasupra lavoarului. Uneori, merită completată cu iluminat suplimentar, de exemplu aplice de perete. Dacă spațiul permite, este recomandată și o a doua oglindă iluminată, de preferat una mare, montată vertical pe un perete, deasupra căzii sau pe un perete înclinat, în cazul mansardelor. Chiar și într-o baie mică, două oglinzi iluminate cu benzi LED eficiente vor mări optic spațiul și vor lumina colțurile întunecate.

În hol, dacă este mai generos ca dimensiune, o oglindă mare cu iluminare LED eficientă poate decora de una singură un perete, fiind în același timp practică pentru verificarea ținutei înainte de a ieși din casă. În spațiile mai mici, poate fi amplasată lângă dulap, corp de mobilier sau lângă o garderobă. Dacă există o comodă, o oglindă cu iluminare LED mai mică montată deasupra acesteia poate crea un colț cu aer de masă de toaletă, dar cu un caracter decorativ. O soluție similară merge foarte bine și în dormitor, deasupra comodei. Aici este utilă și o oglindă mare cu design modern pentru a cuprinde întreaga siluetă. Dacă spațiul este limitat, oglinda cu bandă LED poate fi montată pe ușa dulapului. În dormitor, atunci când lumina este subtilă și caldă, poate funcționa și ca lumină de veghe. În camera copilului, poate înlocui cu succes clasica lampă de noapte.

Dacă locuința dispune de o zonă de dining, peretele din spatele mesei este un loc ideal pentru o oglindă LED de dimensiuni mari. Pe lângă faptul că amplifică vizual spațiul, aceasta adaugă și un plus de eleganță. O suprafață decorativă iluminată sau un set de oglinzi poate fi amplasat pe peretele din spatele canapelei. Nu doar că va înfrumuseța zona, dar poate înlocui și aplicele, de exemplu în timpul vizionării televizorului. Dacă în living există o comodă sau un șemineu, peretele de deasupra acestora este un loc potrivit pentru montarea unei oglinzi cu LED-uri. De asemenea, o oglindă mare poate deveni punctul central decorativ al unui perete, iar în jurul ei se pot adăuga o măsuță, un fotoliu, o vază sau ghivece cu plante pentru a crea o compoziție armonioasă.

Cum să integrezi oglinzile cu iluminare în amenajare?

În ceea ce privește formele oglinzilor LED, trebuie avut în vedere că lumina le evidențiază suplimentar conturul. De aceea, este recomandat ca forma să fie aleasă în acord cu liniile dominante din interior. Este o soluție coerentă și echilibrată mai ales în cazul unei oglinzi mari cu design modern, atunci când piesele principale de mobilier au forme similare. De exemplu, într-un spațiu cu dulapuri și canapea cu linii drepte, o oglindă mare dreptunghiulară va crea o compoziție armonioasă. Dacă predomină formele rotunjite, sunt potrivite modelele mari rotunde sau ovale. În cazul unei oglinzi mai mici, aceasta poate deveni un accent contrastant. Dacă interiorul este dominat de linii drepte, câteva elemente rotunjite pot aduce echilibru și fluiditate. Dacă formele curbe predomină, introducerea unor linii drepte va crea contrapondere.

Formele, materialele, texturile și culorile dintr-un interior sunt adesea influențate de tendințele actuale sau de stilul ales. Benzile LED pot avea nu doar culori diferite, ci și temperaturi de culoare, niveluri de intensitate și grade variate de luminozitate. Unele amenajări nu se potrivesc cu o lumină rece și concentrată, chiar dacă aceasta este ideală pentru activități ce necesită precizie – un aspect important mai ales în baie. Alte stiluri impun o lumină caldă și difuză pentru a crea o atmosferă confortabilă. De asemenea, nu doar culoarea contează, ci și poziționarea benzii LED, care poate genera efecte vizuale diferite. Cum alegi corect parametrii iluminării, ce opțiuni există și ce soluții inteligente sunt disponibile?

Oglindă ovală cu iluminare - NIKO LED [fot. Alfaram]

Care sunt parametrii oglinzilor LED și la ce trebuie să fii atent la alegere?

Lumina are trei nuanțe principale de alb – caldă, neutră și rece. Prima creează o atmosferă confortabilă, însă nu este recomandată pentru activități ce necesită precizie. A doua este cea mai apropiată de lumina naturală a zilei. A treia, rece și intensă, este indicată atunci când este nevoie de o iluminare mai puternică. Aceasta din urmă pare a fi cea mai potrivită pentru baie, deși nu se armonizează întotdeauna cu amenajările în tonuri calde.

Trebuie avut în vedere că, atunci când banda LED – chiar și cu lumină albă – este montată în spatele oglinzii, iluminarea poate să nu fie suficientă pentru machiaj sau alte activități detaliate. În acest caz, merită completată cu surse suplimentare de lumină, precum aplice montate de o parte și de alta a oglinzii. O iluminare mai eficientă a feței este asigurată de benzi LED eficiente integrate direct în suprafața oglinzii sau de un contur sablat iluminat. O opțiune practică și elegantă este și oglinda cu lupă (zoom) integrată în suprafață. La fel de utile sunt oglinzile cosmetice mai mici, montate pe braț extensibil.

De ce este importantă culoarea iluminării oglinzii?

Pe lângă funcționalitate, culoarea luminii are un rol esențial în contextul designului interior. Producătorii de oglinzi oferă nu doar variante prestabilite, ci și posibilitatea configurării unor parametri precum densitatea benzii LED, care influențează intensitatea și uniformitatea luminii.

O opțiune modernă este iluminarea RGB – lumină albă cu posibilitatea de schimbare în diferite culori, cu reglarea intensității și mixarea nuanțelor. Astfel, se poate obține o atmosferă adaptată perfect spațiului. Din punct de vedere practic, unele oglinzi cu iluminare LED permit și reglarea temperaturii de culoare prin intermediul unui întrerupător tactil, oferind flexibilitate în funcție de nevoile funcționale sau de ambianța dorită.

Alfaram realizează și comenzi personalizate, inclusiv proiecte propuse de clienți. Obiectivul brandului este ca fiecare client să poată adapta oglinda la interiorul, stilul și spațiul ales.

Oferta include oglinzi clasice și moderne, într-o varietate de forme – modele de podea sau de perete, cu ramă sau fără, cu șprosuri decorative, modele LED și oglinzi realizate la comandă. În etapa de comandă, clienții pot configura diferiți parametri. În funcție de model, pot alege dimensiunea și orientarea oglinzii, culoarea ramei, nuanța iluminării, tipul benzii LED sau diverse funcții smart. Astfel, fiecare își poate găsi soluția potrivită propriilor nevoi și preferințe.