1. Ne puteti spune cum ati pus bazele acestui business de succes?

R: Calatoria ArtGranit a inceput in anul 2009 din simpla dorinta de a crea produse de calitate. Am inceput cu o echipa modesta, dar care imi impartasea valorile, lucru la care tin si acum. De-a lungul timpului, am fost nevoiti sa luam mai multe decizii strategice care ne-au adus in Pole Position cu cele mai noi tehnologii, investitii de milioane de euro si parteneri de top din industria procesarii marmurei, granitului si compozitului.

2. Care sunt produsele sau serviciile pe care le oferiti clientilor?

R: Punem la dispozitia iubitorilor de design si nu numai, produse din marmura, granit, ceramica, quartz, compozit, onix, materialul ultracompact Dekton si Silestone. Aici vreau sa adaug ca suntem distribuitori oficiali Cosentino SA in Romania, in special pentru gamele de produse Silestone si Dekton.

Ca business, ne angajam sa oferim solutii pentru companii care se ocupa cu productia sau comercializarea mobilierului, adica blaturile de bucatarii. Dar oferim solutii si pentru companiile de constructii care au nevoie de materiale pentru placarile pardoselilor, receptiilor, holurilor, scarilor si fatadelor ventilate. Fatadele ventilate sunt o directie noua cu o perspectiva foarte mare de dezvoltare.

3. Ce va diferentiaza de ceilalti concurenti?

R: In primul rand, echipa. Avem o echipa bine organizata si formata din specialisti in achizitii, depozitare, procesare si montaj. Oferim solutii complete inca din stadiul de proiect si pana la finalizarea lucrarilor. Oferim garantie de pana la 25 ani. Ne diferentiem de ceilalti prin faptul ca facem lucrarile corect si nu neaparat ieftin, dar la un pret optim.

4. Care este publicul tinta?

R: In principal clientii care investesc in segmentele imobiliare Premium si Luxury.

5. Ne puteti spune care sunt trendurile din acest an?

R: Materialele care au structuri si finisaje satinate, aspect natural si culori usor de asortat precum ivory si bej.

6. Cum simtiti piata din Romania fata de cea din Republica Moldova?

R: Piata din Romania este mult mai mare si cu o dinamica pozitiva. Aici sunt apreciate calitatea si serviciile complete.

7. In ultimii doi ani am trecut printr-o pandemie si un razboi. Acestea v-au afectat intr-o anume masura business-ul?

R: Pandemia a fost cea mai frumoasa si dinamica perioada, deoarece majoritatea oamenilor au stat acasa si au avut timp sa aduca modificari substantiale locuintei. Au imbunatatit conditiile de trai si confort, iar acest lucru ne-a ajutat. Tot atunci, clientii au descoperit gama noastra de blaturi de bucatarii si le-au apreciat calitatea si utilitatea in propriile case. Cu aceasta gama de produse ne si mandrim.

8: Dati-ne cateva exemple de proiecte de referinta din portofoliul business-ului.

R: Avem multe proiecte cu care ne mandrim in piata. Sunt lucrari unice si de referinta pentru ceea ce facem noi ca business, lucru care se reflecta si prin tipul de clienti care apeleaza la serviciile noastre: proprietari ai apartamentelor High End din Bucuresti, vedete, politicieni, sportivi, companii de mobila si arhitecti din Romania.

9. Stim ca grupul ArtGranit a pus mereu accent pe impactul asupra mediului inconjurator prin tehnologiile folosite si durabilitatea materialelor. Ce inseamna mai exact acest lucru?

R: Avem cele mai noi tehnologii de debitare cu apa, echipamentele fiind produse in Italia. Echipamente de proiectare a celor mai complexe lucrari. Pentru ca punem mare accent pe sustenabilitate si protectia mediului inconjurator, ne asiguram ca respectam intotdeauna recomandarile de reciclare a apei si utilizarea materialelor care au cel mai mic efect asupra mediului. Ne concentram pe tehnologiile verzi. Alegem furnizori care au aceleasi valori cu privire la sustenabilitate. Incercam pe cat posibil sa facem lucrurile cum trebuie.

10. Ce planuri aveti pentru urmatorii 3 ani?

R: Ne dorim sa depasim provocarile din regiune, sa dezvoltam in continuare spectrul de servicii si produse. Ne dorim sa extindem prezenta pe teritoriul Romaniei in zona de Vest, cu accent pe lucrarile cu fatade ventilate cu piatra naturala si cu Dekton, materialul de ultima generatie.