Hai că aproape s-a terminat prima lună din al treilea an în care trăim cu pandemia. Cum vă simțiți? Plini de energie și puși pe fapte mari sau mai degrabă deja vă doriți o vacanță? Dacă răspunsul este da, la oricare dintre variante, atunci am un task important pentru voi: să scăpați de acele lucruri din casă care vă subminează energia. Mai ales că, de la debutul pandemiei până acum, sigur ați adunat mai multe lucruri decât era cazul. Așadar, să începem cu începutul:

de Diana Moldoveanu, specialist în design de interior și în stilul de viață hygge

1. De-clutter. Îmi place cum sună acest cuvânt, dar mai mult îmi place ce presupune. Lasă în urmă pungi, haine mari, mici, cosmetice expirate și condimente pe care nu le-ai folosit în ultimele 3-6 luni. Elimină surplusul acesta și te vei simți mult mai light. Da, astfel de nimicuri aglomerează spațiul și îți fură din energie. Cu rafturile mai curate și ordonate îți va fi mai ușor să-ți organizezi zilele.

2. Schimbă salteaua/pernele/așternuturile. Să dormi bine este un lucru esențial. Dacă mai sus ai răspuns că deja simți că au nevoie de o vacanță, atunci cu siguranță ar trebui să faci ceva în privința somnului. Schimbă cearșafurile tocite, decolorate, cu elasticul uzat, pernele mai vechi de 8 luni – 1 an. Iar când spun schimbă, vreau să zic reciclează. Și, poate cel mai important, nu aștepta 30 de ani – cât e garanția – să schimbi salteaua. Dacă are mai mult de 5 ani, poate e cazul pentru un upgrade. Alte semne: și-a modificat forma, are un miros ciudat, a prins mucegai etc. Dacă nu sunt astfel de modificări, măcar fă upgrade cu un topper bun. Îți va schimba viața. La propriu.

3. Aruncă tot ce este ciobit/desperecheat/uzat. Indiferent de camera în care se află aceste obiecte. Nu, nu le vei repara. Serios. Doar vei irosi spațiu. Și energie de fiecare dată când le muți locul.

4. Mobilierul care nu ți se potrivește. Nu mă refer la lucrurile masive, grele. De fapt, nu neapărat. Mai degrabă la cele care nu satisfac nevoile tale actuale. Poate ai nevoie de mai mult spațiu de depozitare. Sau de un loc de relaxare. Sau poate vrei să-ți amenajezi o sală de sport acasă. Indiferent de nevoi, investește în a ți le satisface. Am scris pe DesignTherapy (aici) despre cum ai putea eficientiza orice spațiu.

5. Punga cu pungi. Dacă ai pungi de hârtie primite, refolosește-le. La cele de plastic poți renunța. Pentru planetă, și nu glumesc. Folosește plase de pânză, se găsesc peste tot, sunt rezistente și chiar cute. Win-win!

6. Umerașele de la curățătorie. Acelea metalice. Da, chiar ele. Înlocuiește-le cu umerașe în aceeași culoare, același stil, eventual antiderapante pentru piesele care știi că nu sunt cuminți în șifonier. Vei vedea cât confort vizual îți va aduce acest lucru. Ah. Și dacă tot suntem aici, ce ar fi să încerc să te organizezi mai bine? Cromatic, pe stil, pe ținute, alegerea e a ta! Important este să nu fie un haos generalizat în garderobă.

Sursa foto: Photo by EVG Kowalievska from Pexels

7. Cărțile pe care nu ai de gând să le mai deschizi. Sunt unele cărți care locuiesc în noi mult timp după ce sunt citite. Sunt cărți ce ne bântuie și ne cheamă să le răsfoim din când în când. Sunt cărți care ne fac să zâmbim. Și sunt cărți care și-au îndeplinit misiunea în viața noastră și au nevoie să călătorească mai departe. E valabil și pentru DVD-uri sau alte lucruri pe care nu le folosești. Inclusiv un robot de bucătărie sau o tigaie nescoasă din cutie.

8. Prea multe decorațiuni. Prea puține înseamnă austeritate, prea multe te obosesc și te stresează, chiar dacă nu-ți dai seama. Numai cât praf ai de șters! Alege lucruri care te reprezintă, care te fac să zâmbești de fiecare dată când le privești.

9. Bijuterii și accesorii uitate. Nu le vei mai purta. Repet: NU le vei mai purta. Dacă nu le-ai căutat mai bine de 6 luni, SIGUR nu le vei mai purta. Donează, renunță la ele. Vei fi mult mai bine. Nu ai nevoie de 30 de curele (am cunoscut pe cineva care avea 100!), nici de 40 de perechi de cercei (doar dacă nu ești vreo colecționară, atunci acestea intră în altă categorie). Nici măcar de 25 de eșarfe. Valabil și pentru cele 15 palete de make-up, 20 de pensule pe care nu știi să le folosești sau peria de coafat care zace ignorată de mai bine de 1 an.

10. Lipsa echilibrului. Am lăsat la final ceva care se referă la casa noastră sufletească. Pentru că există o măsură în toate, nu-i așa? Ar trebui să existe și în noi înșine. Să existe o balanță care să ne echilibreze de fiecare dată când uităm de noi. Când oferim prea mult. Sau prea puțin. Când suntem prea nervoși. Prea dedicați. Prea afectați. Prea stresați. Prea calmi. Echilibrul. Este ceea ce ar trebui să găsim în 2022. Ceea ce vă doresc și vouă!

Sursa foto fr si main: Photo by Taryn Elliott from Pexels

Diana Moldoveanu Ultima actualizare: 1 Februarie 2022 @ 09:02 Mai multe despre Diana