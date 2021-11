Este o linie destul de tânără pentru cei care aleg cel mai simplu design. O estetică atemporală și detalii foarte bine studiate care dau acesti colecții semantă ILVE un look care își merită locul în fiecare bucătărie.

Este concepută pentru a folosi aragazuri, hote, frigidere sau cuptoare cu cea mai mare facilitate, plăcere, dar și cu o tehologie de vârf pentru cele mai savuroase preparate.

Aragazurile Pro Line reprezintă o linie care oferă simplitatea și austeritatea, având o lățime de 60-120 cm cu unul sau două cuptoare. Vei găsi aici modele de aragazuri perfecte pentru orice bucătărie, indiferent de mărimea sa.

Elegante suporturi pentru oale sau cratițe în versiunea cu gaz, plite încorporabile din oțel sau modele mai minimaliste pe inducție, chiar ai de unde alege.

Sunt disponibile în culori clasice, dar și în versiuni mai moderne precum negrul, pentru o bucătărie în întregime neagră.

Sunt de asemenea, aragazuri care se disting prin designul lor elegant și prin look-ul lor profesionist. Prezintă o alură mai tradițională sau mai minimalistă și sunt cu sguranță pe placul celor care preferă un look mai neutru.

Sunt moderne, rafinate, modele care se vor potrivi de minune unei bucătării moderne, contemporane, dar și celor mai exigente gusturi.

Cuptoarele incorporabile Pro Line. Cu un interval de temperatură de la 50 ° C până la 250 ° C și 9 funcții, acest cuptoare îndeplinesc toate cerințele. Un panou de control cu ​​3 butoane va permite să navighezi prin opțiunile care sunt vizibile pe un ecran deschis iar cuptorul hiperizolat te asigură de faptul că temperatura rămâne stabilă și are ca rezultat un gătit uniform.

Plitele încastrate Pro Line. Plitele pe gaz sunt realizate dintr-o bucată de oțel inoxidabil, având o suprafață foarte ușor de întreținut. Suporturile elegante din fontă completează de minune totul. Sunt proiectate pentru a se integra perfect pe orice suprafață pentru un confort maxim. Elemente mici de domino sau mai degrabă o suprafață mare cu zone multiple? Zone de inducție și arzătoare pe gaz disponibile, alegerea îți aparține.

Ai deci posibilitatea de a te bucura de cele mai bune produse, pentru a-ți exprima pe deplin talentul culinar. Pro Line este o linie care se caracterizează prin estetica sa minimalistă și contemporană, prin trăsături rafinate și dominante. Deci electrocasnicele se vor armoniza de minune cu cele mai recente tendințe, dar sunt practice și robuste în același timp.

Cei care adoră gătitul vor apecia cu siguranță toate aparatele din această gamă, care sunt elegante, performante, foarte ușor de utilizat, fiind ideale pentru a reuși toate preparatele pe care încerci să le gătești!

Sursa foto: techstore.ro