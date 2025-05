Știi sentimentul ăla ciudat din prima zi de muncă? Când intri pe ușă și nu știi exact dacă să zâmbești tuturor ca un nebun sau să te ții serios, ca să pari „profesionist”? Ești acolo, după ce ai obținut un job după zile întregi de aplicat la locuri de muncă Buzău , cu badge-ul nou atârnat, îmbrăcat puțin prea elegant (că, na, ai vrut să faci impresie bună) și cu un nod în gât de parcă te duci la o prezentare de licență.

M-am simțit exact așa acum câteva luni. Schimbasem domeniul, colegii, biroul... tot. Mă simțeam ca și cum aș fi fost transferat la o altă clasă în mijlocul semestrului, fără să cunosc pe nimeni. Primele zile au fost… hai să le spunem „interesante”.

Ce-am învățat din experiența asta? Că adaptarea într-un loc nou nu vine bătând din palme, dar nici nu trebuie să fie o dramă. Așa că hai să-ți spun cum am reușit eu să trec peste faza aia stângace și cum poate îți va fi și ție mai ușor, dacă te lovește o schimbare de job.

1. Nu încerca să impresionezi din prima zi

Când începi ceva nou, ai tendința să vrei să arăți că meriți locul ăla, că ești competent, că faci față. Ceea ce e normal, dar dacă te agiți prea tare din start, riști să te epuizezi și să pari cam disperat. Ia-o ușor. Observă. Ascultă. Întreabă. Și da, e ok să întrebi chiar și a doua oară unde e imprimanta sau cum se trimit rapoartele. Nu ești un robot programat din prima. Nici colegii tăi nu au știut totul în ziua 1.

2. Fii tu, dar varianta simpatică

E tentant să te transformi într-o versiune „corporate” a ta: să-ți alegi cuvintele, să eviți glumele, să zâmbești politicos non-stop. Dar știi ce funcționează mai bine? Să fii autentic. Adică dacă ești genul care râde la glume proaste sau vorbește cu accent când e obosit, nu-i o crimă. Oamenii simt când te prefaci și nu prea prinde. Eu am început să mă simt mai relaxat abia când am lăsat garda jos și am povestit la pauză cum am uitat parolă la laptopul de serviciu și am stat 40 de minute degeaba.

3. Intră-n ritmul echipei, dar nu-ți pierde identitatea

Asta e tricky. În orice birou există o cultură, un fel de a face lucrurile. Unii sunt super organizați, totul se face pe Slack sau în tabele; alții funcționează mai mult pe „vorbit la cafea”. Important e să-ți dai seama cum merg lucrurile acolo, dar fără să-ți calci pe gât. Dacă tu ești genul care are nevoie de liste de responsabilități, fă-ți listă, chiar dacă ceilalți par că țin totul în cap. Adaptarea nu înseamnă să renunți la ce funcționează pentru tine, ci să găsești un mix între stilul tău și stilul lor.

4. Nu te panica dacă nu e totul clar din prima

Dacă ești ca mine, probabil te-ai așteptat ca după prima săptămână să înțelegi tot, să știi cine e cine, ce se așteaptă de la tine, ce deadline-uri ai. Realitatea? Am aflat cine e șeful șefului meu abia după vreo trei săptămâni, și nici atunci nu eram sigur. E absolut normal să nu ai toate răspunsurile imediat. Ce ajută e să notezi ce nu înțelegi și să revii asupra lor. Și mai ales, să nu te simți prost că întrebi.

5. Fă mici eforturi sociale, chiar dacă ești introvertit

Nu zic să devii sufletul petrecerii sau să inviți toată echipa la bere din a doua zi. Dar un „ce-ai mai făcut în weekend?” sau un compliment sincer („Îți stă bine cu culoarea asta la cămașă, să știi!”) pot face minuni. Colegii nu trebuie să-ți devină cei mai buni prieteni, dar e important să simți că ești într-un loc în care poți vorbi deschis. Și dacă ai noroc, o să descoperi și oameni mișto, care chiar îți fac ziua mai bună.

6. Nu uita de tine în tot haosul ăsta

E ușor să te lași prins în febra „noului început”. Dar dacă te trezești că sari peste pauza de masă, că visezi excel noaptea sau că îți roade anxietatea stomacul dimineața, trage frâna. Respiră. Fă o plimbare. Ia-ți liber o după-amiază. Jobul e important, da, dar și capul tău e important. Și sincer, dacă o iei razna de la început, nu ajungi prea departe.

Foto: unsplash.com

Alma Ultima actualizare: 20 Mai 2025 @ 01:05 Mai multe despre Alma