Statisticile recente arată că, în ultimii patru ani, peste 100.000 de liceeni au abandonat studiile, echivalentul populației unui oraș de mărimea Sucevei. Această tendință accentuează problema forței de muncă slab calificate și pune presiune asupra sistemului de protecție socială. Fără o intervenție strategică, România riscă să agraveze discrepanțele dintre cererea și oferta de pe piața muncii, limitând astfel creșterea economică. Totodată, nivelul scăzut de educație influențează direct PIB-ul potențial și capacitatea României de a atrage investiții străine în industrii ce necesită o forță de muncă calificată.

Ce a demonstrat Pactul pentru Tineri până acum?

În primele două ediții, această inițiativă a demonstrat impactul pozitiv al unei abordări sistematice. Atunci când tinerii și profesorii au un cadru de dialog autentic, rezultatul este semnificativ. 4.000 de participanți (profesori, elevi, părinți și factori de decizie) la 12 dezbateri publice județene, 1.720 de elevi și profesori implicați în 88 de ateliere situaționale, contribuind la identificarea cauzelor abandonului școlar și la formularea unor soluții practice de reintegrare a elevilor – acestea sunt puncte de inflexiune într-un sistem care altfel ar continua să piardă generații întregi în vortexul abandonului școlar.

Tot acest efort de observare, cunoaștere și analiză a fenomenului s-a concretizat într-un raport prin care a fost propus un set de soluții concrete pentru 34 de factori de risc diferiți pentru abandonul școlar. Acest raport a fost supus dezbaterii pentru a se identifica soluții legislative, în cadrul unui comitet interministerial pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar, format din reprezentanți ai instituțiilor-cheie direct implicate în această problematică, înființat ca urmare a Pactului pentru Tineri.

Cea mai notabilă reușită a campaniei, „Clasa M. Clasa Mamelor Minore”*, inițiată de CONAF și susținută de OMV Petrom, în calitate de sponsor principal, parte din platforma de comunicare „Pactul pentru Tineri”, a fost aprobarea unei burse în cuantum de 700 lei/lună pentru mamele minore, prin ordin dat de Ministrul Educației, pentru a le facilita reintegrarea în sistemul școlar.

Un alt rezultat concret al Pactului pentru Tineri este lansarea unui site dedicat, care centralizează informații esențiale despre abandonul școlar, soluții legislative și resurse pentru tineri, părinți și profesori. Totodată, o măsură de impact care a luat contur este introducerea mesei calde în anumite școli, un sprijin real pentru elevii vulnerabili, menit să îi încurajeze să rămână în sistemul educațional și să reducă riscul abandonului.

De la vocație la profesie: soluția pentru retenția școlară

Cea de-a III-a ediție a programului „Pactul pentru Tineri” - „O carieră reală: de la vocație la profesie” ridică ștacheta: testele vocaționale, consilierea individuală, atelierele experiențiale și interacțiunea directă cu specialiști din diverse industrii oferă tinerilor o perspectivă reală asupra oportunităților lor profesionale. Când un elev dintr-un sat mic are ocazia să discute cu un expert în energie regenerabilă, un tehnician automatist sau un inginer mecanic, înțelege mai bine meseriile viitorului și își descoperă propriul drum.

Industria românească are nevoie de talente bine pregătite, iar Pactul pentru Tineri creează legătura necesară între școală și piața muncii.

Elevii de gimnaziu – clasele a VII-a și a VIII-a, din județele Gorj, Dolj și Mehedinți vor putea parcurge un traseu clar spre educația profesională. Scopul este de a preveni abandonul școlar prin orientare vocațională timpurie, asigurându-le elevilor acces la resurse educaționale adaptate pieței muncii. Un obiectiv fundamental este creșterea numărului de absolvenți ai școlilor profesionale, într-un context în care România înregistrează un deficit semnificativ de specialiști în domenii tehnice și industriale. Această abordare facilitează accesul elevilor din rural și urbanul mic la educație vocațională și contribuie activ la reducerea ratei șomajului pe termen lung, oferind pieței muncii forță de muncă calificată și bine pregătită.

„Pactul pentru Tineri” reprezintă un exemplu de intervenție eficientă în domeniul educației, cu un impact pe termen lung asupra economiei naționale. Prin implicarea mediului privat, proiectul reușește să faciliteze o convergență între o educație de calitate și cerințele reale ale pieței muncii.

Succesul acestui demers poate servi drept model pentru politici publice mai ample, menite să reducă disparitățile educaționale și să transforme abandonul școlar într-o problemă gestionabilă. Cu o viziune clară și parteneriate puternice, educația vocațională poate deveni un factor determinant în dezvoltarea economică sustenabilă a României. În plus, corelarea politicilor educaționale cu cerințele pieței muncii va aduce o schimbare structurală semnificativă, reducând decalajele dintre competențele absolvenților și nevoile angajatorilor.

