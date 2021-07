Nu doar că își cultivă în propria grădina din Breaza plante unice ale căror ingrediente le folosesc ulterior în formule cosmetice, dar au inclus pentru prima oară în rețetele cosmetice celebra apă Kangen și au brevetat o tehnologie proprie de extragere a principiilor active din plante folosind această apă vie alcalină.

Vă invităm să le cunoaștem și să descoperim împreună povestea unică a brandului românesc Iehana Cosmetics, spusă chiar de fondatoarele sale.

1. Garbo.ro: După cum mulți intuiesc, numele brandului este de inspirație japoneză, se traduce în mod sugestiv prin “Casa Florilor”. Care este simbolistica sa, de ce ați ales tocmai această denumire?

Iulia și Medeea Iancu, fondatoare Iehana Cosmetics: Numele a fost găsit de către mama mea, Iulia, și reprezintă în japoneză “casa florilor”. Un nume scurt cu care am rezonat din prima clipă. Am mers pe ideea de cuvinte în japoneză, pentru multe dintre produsele pe care le avem în gamă. Este o cultură și o țară care ne inspiră. De asemenea apa Kangen cu care am și inovat, provine de la aparatele de ionizare, produse de către Enagic, Japonia.

Foto: Iulia Iancu (stanga) si Medeea Haruki (dreapta)

2. De unde această atracție pentru cultura japoneză și de unde această dragoste pentru lumea vindecătoare a plantelor și a florilor?

Pasiunea pentru Japonia, a venit în copilărie, pe când primisem în dar o carte despre cultura acestora. Am fost fascinată pe loc și mi-am spus ca voi ajunge acolo într-o bună zi. Lucru care s-a întâmplat ani mai târziu, prin prisma afacerii noastre, Iehana.

3. Cine a avut ideea vizionară de a transforma această pasiune într-un business în toată regula și cum a început povestea Iehana Cosmetics?

Amândouă ne-am gândit să pornim o afacere, iar lucrurile s-au dezvoltat organic. Astfel, povestea Iehana s-a născut în urmă cu aproximativ 8 ani, pe când eram la un târg local în București. Pe atunci am descoperit ingredientul, apa Kangen, cu ajutorul căruia extragem principiile active din plante. De altfel, și inovația pe care am adus-o în industria de produse cosmetice.

4. Cine sunt femeile mama și fiica din această frumoasă “Casă a florilor”? În afara legăturii de sânge și de business, ce vă aseamănă, ce vă diferențiază, ce vă unește? Care vă sunt bucuriile de timp liber, ce vă motivează în afaceri, ce vă motivează în viață?

Ne unește în primul rând perseverența și pasiunea. Amândouă suntem workaholice și ambițioase. Ca diferențe, mama mea vine spre exemplu cu noțiuni de matematică, chimie și formulare, pe când eu, cu partea creativă, de marketing și de comunicare. Bucuriile din timpul liber sunt ieșirile în natură, calatoriile. O plimbare, un muzeu, sau o piesă de teatru sunt întotdeauna binevenite.

Foto: Iulia în laborator

5. Ce rol și atribuții aveți fiecare în gestionarea businessului? Cine se ocupă de partea de producție și implementare și cine este responsabil de partea de marketing și vânzare?

De partea de producție și implementare se ocupă mama mea, iar de partea de marketing și vânzari, mă ocup eu. Ne bucură faptul că ne mărim echipa an de an și că avem alături de noi oameni la fel de ambițioși și pasionați.

6. Industria cosmeticelor organice ia din ce în ce mai mult avant la nivel internațional, dar și în România. Prin ce se distinge brandul vostru, ce aduceți unic în peisajul local al produselor organice de beauty?

Unicitatea se află în primul rând în includerea apei Kangen în cosmetice. Am dezvoltat de asemenea și un sistem de extragere al principiilor active din plante folosind apa alkalină Kangen, noi cultivându-ne o mare parte din ingredientele folosite în produsele Iehana. Extractele din plante sunt proaspete, autohtone. Planeta ne oferă atât de multe resurse, iar noi încercăm să îi reintoarcem acest favor, prin a fi sustenabili, prin folosirea de resurse proprii pe cât posibil, prin reciclare.

Gama de produse Iehana este lipsită de ingrediente chimice precum parabeni, coloranți sintetici, siliconi, etc. Formulele noastre sunt în conformitate cu reglementările europene Ecocert. Suntem împotriva testarii produselor pe animale.

7. Apa Kangen este unul din ingredientele remarcabile pe care le folosiți în rețetele voastre cosmetice. Care sunt beneficiile și proprietățile care o fac specială când vine vorba de îngrijirea tenului și a pielii?

Am ales ca ingredient magic apa Kangen datorită numeroaselor beneficii pe care le are. Apa Kangen este alcalină, ionizată, anti-oxidantă, având un efect puternic de rejuvenare a pielii. În japoneză „Kangen” reprezintă „întoarcerea la origini”.

8. Câte și ce fel de plante cultivați la momentul actual pentru linia de producție? Pe ce suprafață se întinde “laboratorul” viu din Breaza?

Grădina noastră nu este foarte mare, însă totuși reușim să creștem și aclimatizăm plante precum prețioase precum: schishandra, goji, floare de colț și aronia. Pentru aclimatizarea plantelor, le oferim nevoi native precum: compoziția solului, minerale, dar și variația climatică. Folosim doar îngrășăminte vegetale pentru a ne susține culturile.

Foto: Sera Iehana din Breaza, floare de colt

9. Cultivați nu doar plante, ci implicit și respectul pentru natură și darurile ei neprețuite. Ce politici de sustenabilitate și reciclare susțineți sau intenționați să dezvoltați pe viitor?

Încercăm să fim cât mai sustenabili cu putiință. Un proces care pornește de la recipientele pe care le folosim (85% dintre acestea sunt din sticlă) până la faptul că ne cultivăm o mare parte din ingrediente, folosind astfel propriile resurse. De altfel, avem un nou program de reciclare disponibil pe site-ul nostru www.iehana.com, iar clienții noștri pot recicla sticluțele folosite, primind astfel o reducere la următoarea comandă.

10. Mă bucur nespus când aud de afaceri de familie în România, unde nu există o tradiție în această direcție precum în alte țări, suntem deficitari la acest capitol. Ce sfaturi ați avea să le dați famiilor care sunt la început de drum și își doresc să inițieze un astfel de business?

O idee inovativă, curaj și perseverență. Uneori, daca astepți prea mult pentru acel “moment potrivit”, ori nu va veni niciodata, ori altcineva îți va implementa ideea înaintea ta. Lucrurile se învață din mers.

11. Care au fost cele mai apreciate produse Iehana dintotdeauna? Știu că ați avut și comenzi din afară. Diferă cererile internaționale de cele interne? Plănuiți ca pe viitor să extindeți gama adăugând noi produse în portofoliu?

Cele mai apreciate produse sunt cremele antirid din gama PROlift cu retinol, masca de față Purple Mud ce minimizează porii și oferă lifting, uleiul de plajă Golden Elixir SPF 30 și crema bronzantă de corp Narumi cu ciocolată și pepene.

Cererile internaționale sunt în mare parte alcătuite din produsele noastre best-seller, însă acestea bineînteles pot să difere față de țară. Am observat un mare interes în mare parte față de produsele pentru ten.

12. Care sunt produsele preferate din propria gamă, pe care le folosiți cel mai des? Ce alte branduri de cosmetice locale și internaționale utilizați, apreciați sau vă inspiră?

Noul meu produs preferat, lansat recent, este PORE-flawLESS. Provoacă efectiv depedență. Ne doream o alternativă naturală a unei baze de machiaj, care să uniformizeze tenul și să minimize porii. Am găsit formula câștigătoare după multe încercări și teste. Produsul este foarte bine primit.

Imi place să testez cât mai multe produse naturale, iar cele care m-au cucerit au fost Tata Harper, Glow Recipe și Aesop.

13. Care sunt provocările antreprenoriatului în industria cosmeticelor organice din România? Cum a resimțit brandul vostru perioada pandemiei și cum ați resimțit-o voi ca antreprenoare?

Provocările sunt constante, de la cele birocratice, până la cele ce țin de furnizori și alte terțe persoane. Consider totuși că există o soluție întotdeauna, pentru fiecare problemă. În perioada pandemiei am reușit să creștem vânzările cu 30% față de anul precedent. De asemenea, am obervat o deschidere mai mare în România față de a încerca produse locale în această periodă.

14. Care sunt cele mai frumoase lecții pe care le putem învăța din lumea această fermecată a plantelor și a naturii?

Suntem recunoscătoare în fiecare zi pentru toate resursele pe care planeta ni le oferă. Misiunea noastră este să aducem o parte din natură mai aproape de clienții nostri prin intermediul produselor noastre ce includ nu doar plante eficiente, ci și o parte din pasiunea și devotamentul nostru.

15. Ne-ați putea împărtăși câteva din secretele personale ale unui ten frumos, curat și luminos? Există vreun ingredient sau truc magic când vine vorba de a ține timpul pe loc și a preveni apariția ridurilor?

Un ten proaspăt se menține cu o rutină de îngrijire adecvată tenului nostru. Recomandăm întotdeauna o demachiere dublă, folosind un gel de curățare pe bază de ulei (Bi-Phase Elixir), iar ulterior, un demachiant pe bază de apă (Balm Cleanser). Proces urmat binențeles de o cremă hidratantă, un gomaj aplicat de 2 ori pe săptămână, dar și de o mască pentru un plus de hidratare și prospețime.