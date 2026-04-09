Ce e gustos pentru oameni nu e mereu sigur pentru animale – mic ghid de Paște pentru stăpânii de animale

13 Aprilie 2026 publicat în Animalutze
Dragostea familiei, momentele petrecute împreună și preparatele tradiționale – acestea definesc Paștele. Ne dorim ca toți membrii familiei să se bucure de această perioadă, inclusiv prietenii noștri patrupezi. Totuși, masa de sărbătoare ascunde numeroase capcane pentru nasurile curioase și lăbuțele pofticioase. Îngrijirea responsabilă este cheia pentru a evita incidentele neplăcute. Află ce trebuie să știi pentru ca sărbătorile din acest an să rămână ca amintiri plăcute pentru întreaga familie.

Hrănirea câinilor și pisicilor trebuie să fie întotdeauna adaptată nevoilor lor naturale. Consumul de alimente destinate omului poate duce la diverse probleme de sănătate și, în unele cazuri, chiar la intoxicații grave. În perioada sărbătorilor, astfel de incidente pot deveni mai frecvente din cauza obiceiului de a împărți mâncarea de la masă cu animalele de companie.

„Oamenii și animalele au nevoi nutriționale complet diferite, iar mâncarea de la masa de sărbători nu este potrivită pentru companionii noștri. Multe preparate populare conțin ingrediente care pot fi dăunătoare sau chiar toxice pentru ei. În perioada sărbătorilor, când avem mai multă mâncare și mai mulți invitați, este cu atât mai important să fim vigilenți și să evităm să oferim animalelor alimente destinate oamenilor,” spune Orsolya Czégény, CA Manager Mars Europa Centrală.

Așadar, în timpul meselor de Paște la care participă și câinii sau pisicile, este important să știm ce alimente le pot pune în pericol sănătatea:

Ciocolata și deserturile de sărbătoare – interzise pentru animale

Dulciurile de Paște, precum ouăle și iepurașii de ciocolată, sau deserturile tradiționale, precum pască, cozonac sau prăjituri, sunt nelipsite de pe masa festivă. Totuși, ele pot reprezenta un pericol real pentru animale. Ciocolata conține teobromină, o substanță toxică pentru acestea, iar consumul ei poate provoca vărsături, convulsii și, în cazuri severe, insuficiență renală și situații care le pot pune viața în pericol.

De asemenea, ingrediente frecvent întâlnite în deserturi, precum stafidele, strugurii, cacao, glazurile dulci, nucile de macadamia sau xilitolul, sunt nepotrivite și periculoase pentru câini.

Foto: Kseniia Titova /Shutterstock

Carnea grasă, ceapa și usturoiul trebuie ținute departe de animalele de companie

Preparatele din carne, mezelurile sau pate-urile de sărbătoare sunt adesea greu de digerat și mult prea bogate în grăsimi. Consumul acestora poate duce la tulburări digestive și, în cazuri extreme, la pancreatită. În plus, consumul de oase vine la pachet cu riscul de leziuni la nivelul cavității bucale (dinți sau gingii) și de blocaje intestinale.

Pe masa de Paște se regăsesc frecvent și preparate condimentate cu ceapă sau usturoi – ingrediente complet nepotrivite pentru animale.

„Ceapa și usturoiul sunt dăunătoare indiferent dacă sunt crude, gătite sau uscate. După consum, în tractul digestiv se eliberează disulfuri, substanțe toxice care au un puternic efect oxidativ, afectând globulele roșii și hemoglobina și putând duce la anemie. Pot apărea, de asemenea, vărsături, diaree, icter și chiar insuficiență renală. Dacă suspectăm că animalul a ingerat ceva nepotrivit, nu este indicat să așteptăm apariția simptomelor – cel mai bine este să contactăm cât mai rapid medicul veterinar, care va evalua situația și va recomanda pașii următori,” explică Orsolya Czégény.

O dietă echilibrată – baza sănătății animalului tău

Deși sărbătorile ne aduc momente speciale și o ieșire din rutină, pentru animalele de companie consecvența este esențială. Alimentația lor ar trebui să rămână neschimbată: completă, echilibrată și adaptată nevoilor specifice speciei, vârstei, greutății și nivelului de activitate.

„Nevoile nutriționale ale oamenilor și animalelor sunt foarte diferite, la fel cum diferă și cele ale câinilor față de pisici. De aceea, este important ca dieta animalului să fie corect adaptată și constantă. Compoziția stabilă a meselor, proporțiile adecvate de nutrienți și respectarea unui program regulat de hrănire sunt esențiale pentru sănătatea și starea de bine a animalelor – inclusiv în perioada sărbătorilor. O dietă corect echilibrată trebuie să asigure toți nutrienții necesari. Câinii ar trebui hrăniți de 2-3 ori pe zi, la ore fixe, iar pisicile au nevoie de porții mai mici, oferite de mai multe ori pe zi,” adaugă Orsolya Czégény.

Și totuși, dacă alimentele destinate oamenilor nu sunt potrivite pentru animalele de companie, cum le putem arăta afecțiunea și cum le putem răsfăța în siguranță în perioada sărbătorilor? O soluție bună sunt gustările special formulate pentru câini și pisici, care nu doar că sunt delicioase, dar răspund și nevoilor lor nutriționale și sunt sigure pentru sănătatea lor.

Astfel de gesturi mici, alături de timpul petrecut împreună, întăresc relația cu animalul de companie și creează o conexiune mai puternică. Sărbătorile sunt ocazia perfectă să le oferim atenție și grijă, să le înțelegem nevoile și să apreciem bucuria pe care o aduc în viața noastră de zi cu zi.

