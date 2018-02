Lectia Invatatorului Karmic: Ce iti aduce Saturn in Capricorn?

Saturn, planeta karmei, a inceput in decembrie 2017 un traseu intens in zodia Capricornului si va ramane in acest semn pana in 2020. Aceasta pozitie va aduce schimbari profunde in vietile tuturor si ne va invata lectii karmice importante.