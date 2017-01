Testul psihologic al portretului: Tu stii cine esti cu adevarat?

Rezonam in mod profund cu imagini si culori care trezesc in noi insine o conexiune profunda, ceea ce nu este deloc intamplator. Acestea descriu adesea aspecte neconstientizate ale sinelui nostru profund. Alege imaginea care crezi ca te descrie cel mai bine in acest moment al vietii tale si afla ce semnifica aceasta!